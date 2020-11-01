https://ria.ru/20201101/kutsenko-1582571619.html

Гоша Куценко признался в любви к бывшей жене

Гоша Куценко признался в любви к бывшей жене

Актер Гоша Куценко поздравил бывшую жену Марию Порошину с 47-летием и признался ей в любви. Видео артист опубликовал в инстаграме. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T21:07

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гоша куценко

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Актер Гоша Куценко поздравил бывшую жену Марию Порошину с 47-летием и признался ей в любви. Видео артист опубликовал в инстаграме.Актриса ответила на трогательное поздравление бывшего супруга под постом."Плачу и улыбаюсь! Добрый, талантливый, мудрый, красивый! Спасибо тебе за все!" — написала она.Бывшие супруги познакомились на вступительных испытаниях в Школу-студию МХАТ и прожили вместе пять лет. На момент знакомства Порошиной было 17 лет. От этого брака у пары родилась дочь Полина.

https://ria.ru/20201031/kutsenko-1582483917.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гоша куценко