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Гоша Куценко признался в любви к бывшей жене
Гоша Куценко признался в любви к бывшей жене
Актер Гоша Куценко поздравил бывшую жену Марию Порошину с 47-летием и признался ей в любви. Видео артист опубликовал в инстаграме. РИА Новости, 01.11.2020
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Актер Гоша Куценко поздравил бывшую жену Марию Порошину с 47-летием и признался ей в любви. Видео артист опубликовал в инстаграме.Актриса ответила на трогательное поздравление бывшего супруга под постом."Плачу и улыбаюсь! Добрый, талантливый, мудрый, красивый! Спасибо тебе за все!" — написала она.Бывшие супруги познакомились на вступительных испытаниях в Школу-студию МХАТ и прожили вместе пять лет. На момент знакомства Порошиной было 17 лет. От этого брака у пары родилась дочь Полина.
https://ria.ru/20201031/kutsenko-1582483917.html
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гоша куценко

Гоша Куценко признался в любви к бывшей жене

21:07 01.11.2020 (обновлено: 21:09 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Гоша Куценко
Актер Гоша Куценко - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Актер Гоша Куценко поздравил бывшую жену Марию Порошину с 47-летием и признался ей в любви. Видео артист опубликовал в инстаграме.

"Ты наша звезда. Люблю тебя, как и прежде, живу нашими воспоминаниями. <…> Надеюсь, мы с тобой встретим эту старость, вспоминая наши приключения из девяностых", — сказал Куценко.

Актриса ответила на трогательное поздравление бывшего супруга под постом.
"Плачу и улыбаюсь! Добрый, талантливый, мудрый, красивый! Спасибо тебе за все!" — написала она.
Бывшие супруги познакомились на вступительных испытаниях в Школу-студию МХАТ и прожили вместе пять лет. На момент знакомства Порошиной было 17 лет. От этого брака у пары родилась дочь Полина.
Актер Гоша Куценко - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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