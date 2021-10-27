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https://ria.ru/20211027/polsha-1756494449.html
Суд Евросоюза обязал Польшу ежедневно выплачивать по миллиону евро
Суд Евросоюза обязал Польшу ежедневно выплачивать по миллиону евро - РИА Новости, 27.10.2021
Суд Евросоюза обязал Польшу ежедневно выплачивать по миллиону евро
Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:45
2021-10-27T17:39
в мире
люксембург (государство)
варшава
польша
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей."Учитывая, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша приговаривается к выплате в пользу Европейской комиссии ежедневного штрафа в размере один миллион евро", — говорится в заявлении Суда ЕС.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь, КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда.Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций против Варшавы.Примечательно, что за последнее время это уже второе подобное решение Суда Евросоюза против Польши. Двадцатого сентября Суд ЕС обязал Польшу, так и не исполнившую его решение прекратить все работы на шахте "Туров", выплачивать 500 тысяч евро в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте.Польша пока не выполняет и это решение. ЕС на прошлой неделе направил официальный запрос в соответствии с процедурой, чтобы выяснить, что было сделано, а также дальнейшие намерения Варшавы в этом вопросе. В последующем Еврокомиссия может принять против Варшавы дополнительные меры.Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в Суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.
https://ria.ru/20211025/polsha-1756058869.html
https://ria.ru/20211012/polyaki-1754138077.html
https://ria.ru/20210923/polsha-1751407717.html
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в мире, люксембург (государство), варшава, польша, евросоюз, еврокомиссия
14:45 27.10.2021 (обновлено: 17:39 27.10.2021)
 
Суд Евросоюза обязал Польшу ежедневно выплачивать по миллиону евро

Суд Евросоюза обязал Польшу ежедневно выплачивать по миллиону евро за невыполнение решения

© AP Photo / Nicolas BouvyСуд Европейского Союза в Люксембурге.
Суд Европейского Союза в Люксембурге. - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Nicolas Bouvy
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.
"Учитывая, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша приговаривается к выплате в пользу Европейской комиссии ежедневного штрафа в размере один миллион евро", — говорится в заявлении Суда ЕС.
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В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь, КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда.
Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций против Варшавы.
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Примечательно, что за последнее время это уже второе подобное решение Суда Евросоюза против Польши. Двадцатого сентября Суд ЕС обязал Польшу, так и не исполнившую его решение прекратить все работы на шахте "Туров", выплачивать 500 тысяч евро в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте.
Польша пока не выполняет и это решение. ЕС на прошлой неделе направил официальный запрос в соответствии с процедурой, чтобы выяснить, что было сделано, а также дальнейшие намерения Варшавы в этом вопросе. В последующем Еврокомиссия может принять против Варшавы дополнительные меры.
Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в Суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.
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