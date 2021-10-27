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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211027/podderzhka-1756456326.html
Глава Приамурья рассказал о механизме поддержки приоритетных инвестпроектов
Глава Приамурья рассказал о механизме поддержки приоритетных инвестпроектов - РИА Новости, 27.10.2021
Глава Приамурья рассказал о механизме поддержки приоритетных инвестпроектов
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о мерах поддержки приоритетных инвестиционных проектов в регионе, сейчас таких в области 23. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:15
2021-10-27T12:15
амурская область
экономика
сковородино
амурская область
гк "регионы"
василий орлов (губернатор)
россия
зея (река)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о мерах поддержки приоритетных инвестиционных проектов в регионе, сейчас таких в области 23."Без сомнения, благоприятный инвестиционный климат напрямую влияет на создание в регионе новых производств и уникальных объектов, которые открывают рабочие места, стимулируют развитие муниципалитетов и увеличивают отчисления в областной бюджет. В этом году значительно расширили механизмы поддержки для инвесторов таких проектов. В частности, компенсируем часть понесенных при реализации затрат, а также гарантируем неизменность размера налоговых и арендных платежей", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Глава Приамурья добавил, что власти внимательно следят за ходом реализации приоритетных инвестиционных проектов, работа, по его словам, проводится регулярно.По данным властей, с 2021 года реализующим приоритетные инвестпроекты компенсируют затраты на подключение объектов к электрическим сетям и на создание туристической и транспортно-логистической инфраструктуры, субсидируют лизинговые платежи, а также часть объема электро- и теплоэнергии для производства. Также для приоритетных инвестиционных проектов ставки региональных налогов и плата за аренду земли или сооружений остаются неизменными в первые семь лет.Одним из приоритетных инвестиционных проектов является трансграничная канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ (КНР)."Как рассказал исполнительный директор проектной компании "ЗЭД Девелопмент" (входит в ГК "Регион") Владимир Коновалов, проект канатной дороги вышел в активную стадию реализации, а все строительные работы планируют закончить в 2023 году. На сегодняшний день подходит к завершению основополагающая фаза строительства: подготовлена площадка нулевого уровня, завершено устройство свайного основания и фундаментов линейной опоры, завершаются работы по фундаментной плите терминала канатной дороги", - сообщает правительство Приамурья.Также со ссылкой на Коновалова власти сообщают, что до конца 2021 года на канатной дороге будет установлена линейная опора высотой 64 метра, через которую будут натянуты тросы для перемещения комфортабельных кабин грузоподъемностью до 110 человек за один прием.Также на заседании комиссии по приоритетным инвестпроектам рассмотрели проект создания метанольного завода в Сковородино. Сейчас по нему ведется разработка проектной документации, а также проектирование коммунальных и энергетических сетей."Метанольный завод в прошлом году стал одним из первых инвестпроектов в России и единственным на данный момент в Амурской области, подписавшим соглашение о защите и поощрении капвложений. Федеральная мера поддержки гарантирует компании-инвестору "Технолизинг" (входит в ГК "ЕСН") неизменность условий по налогу на прибыль, имущество, транспорт и землю, а также условий использования земли сроком на 20 лет", - сообщает правительство Приамурья.Завод будет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Проект внесёт существенный вклад в развитие несырьевого экспорта. Также метанольный завод даст новый импульс развитию города Сковородино, где планируется построить детский сад, поликлинику, дороги.Приоритетным инвестиционный проект считается при общем объеме капиталовложений от 150 миллионов рублей и более, его реализация должна способствовать социально-экономическому развитию отдельных территорий или региона в целом.Также среди приоритетных инвестиционных проектов в Приамурье – новый мост через реку Зея, крупные животноводческие комплексны в сёлах Ивановка и Косицино, таможенно-логистический терминал "Каникурган" рядом с трансграничным мостом через реку Амур, новый транспортно-логистический терминал в Астрахановке.
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экономика, сковородино, амурская область, гк "регионы", василий орлов (губернатор), россия, зея (река)
12:15 27.10.2021
 
Глава Приамурья рассказал о механизме поддержки приоритетных инвестпроектов

Глава Приамурья Орлов рассказал о механизме поддержки приоритетных инвестиционных проектов

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о мерах поддержки приоритетных инвестиционных проектов в регионе, сейчас таких в области 23.
"Без сомнения, благоприятный инвестиционный климат напрямую влияет на создание в регионе новых производств и уникальных объектов, которые открывают рабочие места, стимулируют развитие муниципалитетов и увеличивают отчисления в областной бюджет. В этом году значительно расширили механизмы поддержки для инвесторов таких проектов. В частности, компенсируем часть понесенных при реализации затрат, а также гарантируем неизменность размера налоговых и арендных платежей", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
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Глава Приамурья добавил, что власти внимательно следят за ходом реализации приоритетных инвестиционных проектов, работа, по его словам, проводится регулярно.
По данным властей, с 2021 года реализующим приоритетные инвестпроекты компенсируют затраты на подключение объектов к электрическим сетям и на создание туристической и транспортно-логистической инфраструктуры, субсидируют лизинговые платежи, а также часть объема электро- и теплоэнергии для производства. Также для приоритетных инвестиционных проектов ставки региональных налогов и плата за аренду земли или сооружений остаются неизменными в первые семь лет.
Одним из приоритетных инвестиционных проектов является трансграничная канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ (КНР).
"Как рассказал исполнительный директор проектной компании "ЗЭД Девелопмент" (входит в ГК "Регион") Владимир Коновалов, проект канатной дороги вышел в активную стадию реализации, а все строительные работы планируют закончить в 2023 году. На сегодняшний день подходит к завершению основополагающая фаза строительства: подготовлена площадка нулевого уровня, завершено устройство свайного основания и фундаментов линейной опоры, завершаются работы по фундаментной плите терминала канатной дороги", - сообщает правительство Приамурья.
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Также со ссылкой на Коновалова власти сообщают, что до конца 2021 года на канатной дороге будет установлена линейная опора высотой 64 метра, через которую будут натянуты тросы для перемещения комфортабельных кабин грузоподъемностью до 110 человек за один прием.
Также на заседании комиссии по приоритетным инвестпроектам рассмотрели проект создания метанольного завода в Сковородино. Сейчас по нему ведется разработка проектной документации, а также проектирование коммунальных и энергетических сетей.
"Метанольный завод в прошлом году стал одним из первых инвестпроектов в России и единственным на данный момент в Амурской области, подписавшим соглашение о защите и поощрении капвложений. Федеральная мера поддержки гарантирует компании-инвестору "Технолизинг" (входит в ГК "ЕСН") неизменность условий по налогу на прибыль, имущество, транспорт и землю, а также условий использования земли сроком на 20 лет", - сообщает правительство Приамурья.
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Завод будет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Проект внесёт существенный вклад в развитие несырьевого экспорта. Также метанольный завод даст новый импульс развитию города Сковородино, где планируется построить детский сад, поликлинику, дороги.
Приоритетным инвестиционный проект считается при общем объеме капиталовложений от 150 миллионов рублей и более, его реализация должна способствовать социально-экономическому развитию отдельных территорий или региона в целом.
Также среди приоритетных инвестиционных проектов в Приамурье – новый мост через реку Зея, крупные животноводческие комплексны в сёлах Ивановка и Косицино, таможенно-логистический терминал "Каникурган" рядом с трансграничным мостом через реку Амур, новый транспортно-логистический терминал в Астрахановке.
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