https://ria.ru/20211027/perestroyka-1756523299.html

Горбачев заявил об актуальности уроков перестройки

Горбачев заявил об актуальности уроков перестройки - РИА Новости, 27.10.2021

Горбачев заявил об актуальности уроков перестройки

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что назрела необходимость серьезной дискуссии о перестройке, ее уроки актуальны сегодня. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:32

2021-10-27T16:32

2021-10-27T16:32

общество

ссср

михаил горбачев

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что назрела необходимость серьезной дискуссии о перестройке, ее уроки актуальны сегодня."Необходимость серьезной дискуссии на эту тему действительно назрела. Перестройка, прерванная 30 лет назад, не ушла в прошлое. Споры о ней и события последних лет свидетельствуют о том, что ее итоги и уроки актуальны сегодня", - говорится в его приветствии участникам конференции "Ветер перестройки".Горбачев подчеркнул, что для него всегда было важно максимально откровенное обсуждение любых проблем, дающее простор разным точкам зрения и оценкам."Но важно, чтобы дискуссия основывалась на фактах, чтобы в ней не было места домыслам и клевете. Предметом обсуждения должна быть правда о перестройке, во всей ее масштабности, противоречивости и драматизме", - сказал Горбачёв.В Санкт-Петербурге 28-30 октября состоится первая всероссийская конференция "Ветер перестройки", посвященная проблемам изучения истории перестройки. Мероприятие проходит при поддержке Института истории СПбГУ, Высшей школы экономики (Санкт-Петербург) и Музея политической истории России.

https://ria.ru/20210819/istoriya-1746251040.html

https://ria.ru/20210802/sssr-1744065179.html

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общество, ссср, михаил горбачев, россия