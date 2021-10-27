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Горбачев заявил об актуальности уроков перестройки
Горбачев заявил об актуальности уроков перестройки - РИА Новости, 27.10.2021
Горбачев заявил об актуальности уроков перестройки
Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что назрела необходимость серьезной дискуссии о перестройке, ее уроки актуальны сегодня. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:32
2021-10-27T16:32
общество
ссср
михаил горбачев
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что назрела необходимость серьезной дискуссии о перестройке, ее уроки актуальны сегодня."Необходимость серьезной дискуссии на эту тему действительно назрела. Перестройка, прерванная 30 лет назад, не ушла в прошлое. Споры о ней и события последних лет свидетельствуют о том, что ее итоги и уроки актуальны сегодня", - говорится в его приветствии участникам конференции "Ветер перестройки".Горбачев подчеркнул, что для него всегда было важно максимально откровенное обсуждение любых проблем, дающее простор разным точкам зрения и оценкам."Но важно, чтобы дискуссия основывалась на фактах, чтобы в ней не было места домыслам и клевете. Предметом обсуждения должна быть правда о перестройке, во всей ее масштабности, противоречивости и драматизме", - сказал Горбачёв.В Санкт-Петербурге 28-30 октября состоится первая всероссийская конференция "Ветер перестройки", посвященная проблемам изучения истории перестройки. Мероприятие проходит при поддержке Института истории СПбГУ, Высшей школы экономики (Санкт-Петербург) и Музея политической истории России.
https://ria.ru/20210819/istoriya-1746251040.html
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общество, ссср, михаил горбачев, россия
16:32 27.10.2021
 
Горбачев заявил об актуальности уроков перестройки

Горбачев назвал итоги и уроки перестройки актуальными и сегодня

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что назрела необходимость серьезной дискуссии о перестройке, ее уроки актуальны сегодня.
"Необходимость серьезной дискуссии на эту тему действительно назрела. Перестройка, прерванная 30 лет назад, не ушла в прошлое. Споры о ней и события последних лет свидетельствуют о том, что ее итоги и уроки актуальны сегодня", - говорится в его приветствии участникам конференции "Ветер перестройки".
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Горбачев подчеркнул, что для него всегда было важно максимально откровенное обсуждение любых проблем, дающее простор разным точкам зрения и оценкам.
"Но важно, чтобы дискуссия основывалась на фактах, чтобы в ней не было места домыслам и клевете. Предметом обсуждения должна быть правда о перестройке, во всей ее масштабности, противоречивости и драматизме", - сказал Горбачёв.
В Санкт-Петербурге 28-30 октября состоится первая всероссийская конференция "Ветер перестройки", посвященная проблемам изучения истории перестройки. Мероприятие проходит при поддержке Института истории СПбГУ, Высшей школы экономики (Санкт-Петербург) и Музея политической истории России.
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ОбществоСССРМихаил ГорбачевРоссия
 
 
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