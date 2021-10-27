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Миллер и вице-премьер Молдавии провели переговоры по поставкам газа
Миллер и вице-премьер Молдавии провели переговоры по поставкам газа - РИА Новости, 28.10.2021
Миллер и вице-премьер Молдавии провели переговоры по поставкам газа
Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу с вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и председателем правления "Молдовагаза" Вадимом Чебаном. сообщил... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-27T22:32
2021-10-28T00:03
в мире
молдавия
газпром
алексей миллер
спг
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу с вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и председателем правления "Молдовагаза" Вадимом Чебаном. сообщил "Газпром" в своем Telegram-канале."Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза", — сообщается в Telegram-канале российской компании.Итоги встречи компания не уточнила.В прошлом году "Газпром" поставил в Молдавию 3,05 миллиарда кубометров газа — это около 1,7% всего экспорта в дальнее зарубежье (179,3 миллиарда кубометров — в 2020-м).Кишинев приобретал топливо по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с декабря сотрудничество могут приостановить."Молдовагаз" сообщал, что потребление энергоресурса в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам. Молдавский парламент 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и поддерживать давление в трубопроводе. Позже Кишинев заключил контракты о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol, а 27 октября — о закупке полутора миллионов кубометров газа у швейцарской DXT Commodities и PGNiG. До этого единственным поставщиком газа в Молдавию была Россия.Делегация из Молдавии 25 октября встретилась с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, однако ей не удалось убедить российскую сторону пойти на уступки по поставкам газа, рассказал РИА Новости источник, принимавший участие во встрече. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются.
https://ria.ru/20211027/gaz-1756457588.html
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в мире, молдавия, газпром, алексей миллер, спг
22:32 27.10.2021 (обновлено: 00:03 28.10.2021)
 
Миллер и вице-премьер Молдавии провели переговоры по поставкам газа

Глава "Газпрома" Миллер и вице-премьер Молдавии провели переговоры по поставкам газа

© "Газпром"Встреча главы "Газпрома" Миллера с вице-премьером Молдавии Спыну по газу
Встреча главы Газпрома Миллера с вице-премьером Молдавии Спыну по газу
© "Газпром"
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу с вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и председателем правления "Молдовагаза" Вадимом Чебаном. сообщил "Газпром" в своем Telegram-канале.
"Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза", — сообщается в Telegram-канале российской компании.
Итоги встречи компания не уточнила.
В прошлом году "Газпром" поставил в Молдавию 3,05 миллиарда кубометров газа — это около 1,7% всего экспорта в дальнее зарубежье (179,3 миллиарда кубометров — в 2020-м).
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Кишинев приобретал топливо по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с декабря сотрудничество могут приостановить.
"Молдовагаз" сообщал, что потребление энергоресурса в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам. Молдавский парламент 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и поддерживать давление в трубопроводе. Позже Кишинев заключил контракты о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol, а 27 октября — о закупке полутора миллионов кубометров газа у швейцарской DXT Commodities и PGNiG. До этого единственным поставщиком газа в Молдавию была Россия.
Делегация из Молдавии 25 октября встретилась с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, однако ей не удалось убедить российскую сторону пойти на уступки по поставкам газа, рассказал РИА Новости источник, принимавший участие во встрече. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются.
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В миреМолдавияГазпромАлексей МиллерСПГ
 
 
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