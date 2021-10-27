https://ria.ru/20211027/ombudsmen-1756550986.html
Путин предложил сенатору Львовой-Беловой стать детским омбудсменом
Путин предложил сенатору Львовой-Беловой стать детским омбудсменом - РИА Новости, 27.10.2021
Путин предложил сенатору Львовой-Беловой стать детским омбудсменом
Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детским омбудсменом, она согласилась. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:13
2021-10-27T18:13
2021-10-27T19:40
россия
общество
дети
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детским омбудсменом, она согласилась."Владимир Владимирович, я благодарю вас за оказанное доверие, для меня это правда большая честь", - ответила она.Сенатор отметила, что занимается защитой прав детей уже 15 лет."Я понимаю, что будут темы, которые для меня пока новые. И предстоит в них только погрузиться. Но опыт работы "на земле" с социально незащищенными категориями, с многодетными семьями, с сиротами и, конечно же, опыт работы в Совете Федерации под руководством Валентины Ивановны Матвиенко, я уверена, мне в этом помогут. Плюс с Анной Юрьевной Кузнецовой у нас хорошие рабочие отношения, мне кажется очень важным сохранить то лучшее, что наработано за эти годы, и двигаться дальше", - сказала Львова-Белова.Она также отметила важность защиты прав детей вне зависимости от их социального статуса.Она также рассказала личную историю о том, как в 15 лет в больнице впервые увидела малыша-отказника и пообещала себе, что, когда вырастет, сделает все, чтобы у детей в России была забота и поддержка взрослых людей."Объем работы здесь большой. Миссия в высшей степени благородная. И я от всего сердца, Мария Алексеевна, желаю вам успехов", - сказал Путин.Она также ответила на вопросы Путина, рассказав, что год назад стала сенатором и у нее девять детей: пять рожденных и четверо приемных, а также 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой."Как же вы со всем справляетесь?" - поинтересовался президент."Многодетные мамы, они же такие. Многозадачные", - ответила она.На вопрос президента, что из того, чем она занималась и занимается ей нравится больше всего, Львова-Белова ответила, что это работа с семьями в трудной жизненной ситуации, с детьми-сиротами, с молодыми людьми с инвалидностью.
https://ria.ru/20211007/kuznetsova-1753464312.html
https://ria.ru/20211019/mnogodetnye-1755179209.html
https://ria.ru/20200907/deti-s-invalidnostyu-1576789888.html
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россия, общество, дети, владимир путин, мария львова-белова
18:13 27.10.2021 (обновлено: 19:40 27.10.2021)
Путин предложил сенатору Львовой-Беловой стать детским омбудсменом
Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детским омбудсменом
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
предложил сенатору Марии Львовой-Беловой
стать детским омбудсменом, она согласилась.
"Мария Алексеевна, у вас и опыт очень хороший, большой. И общественной работы, и семейный, конечно, воспитание своих собственных детей. Кончено, эта площадка омбудсмена по правам ребенка, она дает возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт, для того чтобы на этом поприще добиваться серьезных значимых результатов уже для большого количества семей и деток. Я так понимаю, что вы готовы к этой работе?" - сказал Путин.
"Владимир Владимирович, я благодарю вас за оказанное доверие, для меня это правда большая честь", - ответила она.
Сенатор отметила, что занимается защитой прав детей уже 15 лет.
"Я понимаю, что будут темы, которые для меня пока новые. И предстоит в них только погрузиться. Но опыт работы "на земле" с социально незащищенными категориями, с многодетными семьями, с сиротами и, конечно же, опыт работы в Совете Федерации под руководством Валентины Ивановны Матвиенко, я уверена, мне в этом помогут. Плюс с Анной Юрьевной Кузнецовой у нас хорошие рабочие отношения, мне кажется очень важным сохранить то лучшее, что наработано за эти годы, и двигаться дальше", - сказала Львова-Белова.
Она также отметила важность защиты прав детей вне зависимости от их социального статуса.
"Если вы доверите, я, конечно, с удовольствием займусь этой работой", - сказала Львова-Белова.
Она также рассказала личную историю о том, как в 15 лет в больнице впервые увидела малыша-отказника и пообещала себе, что, когда вырастет, сделает все, чтобы у детей в России была забота и поддержка взрослых людей.
"Объем работы здесь большой. Миссия в высшей степени благородная. И я от всего сердца, Мария Алексеевна, желаю вам успехов", - сказал Путин.
Она также ответила на вопросы Путина, рассказав, что год назад стала сенатором и у нее девять детей: пять рожденных и четверо приемных, а также 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой.
"Как же вы со всем справляетесь?" - поинтересовался президент.
"Многодетные мамы, они же такие. Многозадачные", - ответила она.
На вопрос президента, что из того, чем она занималась и занимается ей нравится больше всего, Львова-Белова ответила, что это работа с семьями в трудной жизненной ситуации, с детьми-сиротами, с молодыми людьми с инвалидностью.