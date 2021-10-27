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В Ленинградской области ужесточат ограничения на период нерабочих дней
В Ленинградской области ужесточат ограничения на период нерабочих дней - РИА Новости, 27.10.2021
В Ленинградской области ужесточат ограничения на период нерабочих дней
Торговые центры площадью более 36 тысяч квадратных метров не будут работать в Ленинградской области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября за исключением... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:06
2021-10-27T10:36
распространение коронавируса
общество
ленинградская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Торговые центры площадью более 36 тысяч квадратных метров не будут работать в Ленинградской области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября за исключением находящихся в них аптек и продуктовых магазинов, сообщают региональные власти."С 30 октября по 7 ноября торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более закрыты. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты - только навынос", - информирует официальный Telegram-канал региона."С 30 октября кафе и рестораны в Ленобласти смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников QR-кода или ПЦР-теста. Это требование не будет распространяется на общепит, который оформил "ковид-паспорт" (паспорт коллективного иммунитета о вакцинации 80% сотрудников)", - добавили власти. Аналогичные ограничения устанавливаются на посещение парикмахерских. В музеи и театры региона с 30 октября можно будет пройти при предъявлении QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста.Также с 30 октября по 7 ноября в Ленобласти приостановят работу дискотеки, ночные клубы и концертные площадки. С 8 ноября для их посещения потребуются QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Кроме того, QR-коды или ПЦР-тесты необходимо будет предъявлять с 30 октября для заселения в гостиницы Ленинградской области, а также визитов в кинотеатры, фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани и бассейны.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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общество, ленинградская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:06 27.10.2021 (обновлено: 10:36 27.10.2021)
 
В Ленинградской области ужесточат ограничения на период нерабочих дней

В Ленинградской области ужесточат ограничения на период нерабочих дней с 30 октября

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗолотая осень в Ленинградской области
Золотая осень в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Торговые центры площадью более 36 тысяч квадратных метров не будут работать в Ленинградской области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября за исключением находящихся в них аптек и продуктовых магазинов, сообщают региональные власти.
"С 30 октября по 7 ноября торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более закрыты. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты - только навынос", - информирует официальный Telegram-канал региона.
"С 30 октября кафе и рестораны в Ленобласти смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников QR-кода или ПЦР-теста. Это требование не будет распространяется на общепит, который оформил "ковид-паспорт" (паспорт коллективного иммунитета о вакцинации 80% сотрудников)", - добавили власти. Аналогичные ограничения устанавливаются на посещение парикмахерских. В музеи и театры региона с 30 октября можно будет пройти при предъявлении QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста.
Также с 30 октября по 7 ноября в Ленобласти приостановят работу дискотеки, ночные клубы и концертные площадки. С 8 ноября для их посещения потребуются QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Кроме того, QR-коды или ПЦР-тесты необходимо будет предъявлять с 30 октября для заселения в гостиницы Ленинградской области, а также визитов в кинотеатры, фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани и бассейны.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
 
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