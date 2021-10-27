https://ria.ru/20211027/obschepit-1756539281.html

Общепиту во Владимирской области запретят работать ночью

Общепиту во Владимирской области запретят работать ночью - РИА Новости, 27.10.2021

Общепиту во Владимирской области запретят работать ночью

Предприятиям общественного питания и ночным клубам Владимирской области с 30 октября запретят принимать посетителей с 23.00 до 6.00, кроме того, снижается... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:37

2021-10-27T17:37

2021-10-27T17:40

распространение коронавируса

общество

владимирская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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РЯЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Предприятиям общественного питания и ночным клубам Владимирской области с 30 октября запретят принимать посетителей с 23.00 до 6.00, кроме того, снижается возраст невакцинированных граждан, подлежащих обязательной самоизоляции, сообщается на сайте администрации региона."С 30 октября деятельность предприятий общественного питания во Владимирской области разрешается только с 06.00 до 23.00 (в другое время возможно обслуживание навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставка заказов). С этой же даты ночным клубам и дискотекам в регионе разрешено работать также с 06.00 до 23.00", - говорится в сообщении.Уточняется, что режим самоизоляции обязаны соблюдать невакцинированные от COVID-19 граждане в возрасте старше 60 лет (ранее требование касалось лиц старше 65 лет)."Руководителям органов государственной исполнительной власти Владимирской области, администраций муниципальных образований и другим работодателям поставлена задача обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета. Кроме того, работникам должны предоставляться два дня освобождения от работы с сохранением заработной платы для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756430186.html

https://ria.ru/20211026/podderzhka-1756279586.html

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общество, владимирская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии