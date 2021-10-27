Глава МИД Южной Кореи назвал Россию стратегическим партнером
Глава МИД Южной Кореи: правительство Республики Корея расширяет сотрудничество с Россией
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сеул и Москва являются стратегическими партнерами, заявил глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен.
"Россия и Республика Корея являются стратегическими партнерами", - заявил он на церемонии закрытия Года взаимных обменов между РФ и Южной Кореей.
"С приходом президента Муна к власти правительство Республики Корея начало в качестве своей главной внешнеполитической стратегии проводить Новую северную политику, чтобы расширить сотрудничество с Россией и другими странами Евразии. Россия является ключевым партнером в реализации Новой северной политики", - добавил министр.
По его словам, объем корейско-российской торговли в третьем квартале этого года вырос почти на 50% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.
"Это превысило докоронавирусный уровень", - отметил Чон Ый Ен.
Он добавил также, что в Сеуле благодарны российскому правительству и народу России за поддержку в деле установления мира на Корейском полуострове и надеются на "дальнейшие неизменную содействие и поддержку".
"Расширяется практическое сотрудничество между нашими странами. Мы наращиваем взаимодействие в перспективных сферах индустрий будущего - биоэнергетики и водородной энергетики", - напомнил министр.
Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Коршунов заявил, что Южная Корея создает фонд для работы с Россией в области водородной энергетики.