Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/mid-1756571643.html
Глава МИД Южной Кореи назвал Россию стратегическим партнером
Глава МИД Южной Кореи назвал Россию стратегическим партнером - РИА Новости, 27.10.2021
Глава МИД Южной Кореи назвал Россию стратегическим партнером
Сеул и Москва являются стратегическими партнерами, заявил глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:41
2021-10-27T19:41
южная корея
москва
арктический совет
мид южной кореи
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
корейский полуостров
чон ый ён
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756486087_0:175:3330:2048_1920x0_80_0_0_0ce337a392a44aeb98d500fcf04166d1.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сеул и Москва являются стратегическими партнерами, заявил глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен."Россия и Республика Корея являются стратегическими партнерами", - заявил он на церемонии закрытия Года взаимных обменов между РФ и Южной Кореей."С приходом президента Муна к власти правительство Республики Корея начало в качестве своей главной внешнеполитической стратегии проводить Новую северную политику, чтобы расширить сотрудничество с Россией и другими странами Евразии. Россия является ключевым партнером в реализации Новой северной политики", - добавил министр.По его словам, объем корейско-российской торговли в третьем квартале этого года вырос почти на 50% по отношению к аналогичному периоду 2020 года."Это превысило докоронавирусный уровень", - отметил Чон Ый Ен.Он добавил также, что в Сеуле благодарны российскому правительству и народу России за поддержку в деле установления мира на Корейском полуострове и надеются на "дальнейшие неизменную содействие и поддержку"."Расширяется практическое сотрудничество между нашими странами. Мы наращиваем взаимодействие в перспективных сферах индустрий будущего - биоэнергетики и водородной энергетики", - напомнил министр.Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Коршунов заявил, что Южная Корея создает фонд для работы с Россией в области водородной энергетики.
https://ria.ru/20211027/lavrov-1756472767.html
южная корея
москва
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756486087_638:391:2847:2048_1920x0_80_0_0_310e5a52ebc29ae25fa790ad2a1c4752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южная корея, москва, арктический совет, мид южной кореи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), корейский полуостров, чон ый ён
19:41 27.10.2021
 
Глава МИД Южной Кореи назвал Россию стратегическим партнером

Глава МИД Южной Кореи: правительство Республики Корея расширяет сотрудничество с Россией

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сеул и Москва являются стратегическими партнерами, заявил глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен.
"Россия и Республика Корея являются стратегическими партнерами", - заявил он на церемонии закрытия Года взаимных обменов между РФ и Южной Кореей.
"С приходом президента Муна к власти правительство Республики Корея начало в качестве своей главной внешнеполитической стратегии проводить Новую северную политику, чтобы расширить сотрудничество с Россией и другими странами Евразии. Россия является ключевым партнером в реализации Новой северной политики", - добавил министр.
По его словам, объем корейско-российской торговли в третьем квартале этого года вырос почти на 50% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.
Церемония открытия Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея в Сеуле - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 13:19
Лавров назвал укрепление связей с Южной Кореей приоритетом для России
"Это превысило докоронавирусный уровень", - отметил Чон Ый Ен.
Он добавил также, что в Сеуле благодарны российскому правительству и народу России за поддержку в деле установления мира на Корейском полуострове и надеются на "дальнейшие неизменную содействие и поддержку".
"Расширяется практическое сотрудничество между нашими странами. Мы наращиваем взаимодействие в перспективных сферах индустрий будущего - биоэнергетики и водородной энергетики", - напомнил министр.
Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Коршунов заявил, что Южная Корея создает фонд для работы с Россией в области водородной энергетики.
 
Южная КореяМоскваАрктический советМИД Южной КореиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Корейский полуостровЧон Ый Ён
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом