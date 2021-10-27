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Глава МИД Южной Кореи назвал Россию стратегическим партнером

Глава МИД Южной Кореи назвал Россию стратегическим партнером - РИА Новости, 27.10.2021

Глава МИД Южной Кореи назвал Россию стратегическим партнером

Сеул и Москва являются стратегическими партнерами, заявил глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:41

2021-10-27T19:41

2021-10-27T19:41

южная корея

москва

арктический совет

мид южной кореи

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

корейский полуостров

чон ый ён

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сеул и Москва являются стратегическими партнерами, заявил глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен."Россия и Республика Корея являются стратегическими партнерами", - заявил он на церемонии закрытия Года взаимных обменов между РФ и Южной Кореей."С приходом президента Муна к власти правительство Республики Корея начало в качестве своей главной внешнеполитической стратегии проводить Новую северную политику, чтобы расширить сотрудничество с Россией и другими странами Евразии. Россия является ключевым партнером в реализации Новой северной политики", - добавил министр.По его словам, объем корейско-российской торговли в третьем квартале этого года вырос почти на 50% по отношению к аналогичному периоду 2020 года."Это превысило докоронавирусный уровень", - отметил Чон Ый Ен.Он добавил также, что в Сеуле благодарны российскому правительству и народу России за поддержку в деле установления мира на Корейском полуострове и надеются на "дальнейшие неизменную содействие и поддержку"."Расширяется практическое сотрудничество между нашими странами. Мы наращиваем взаимодействие в перспективных сферах индустрий будущего - биоэнергетики и водородной энергетики", - напомнил министр.Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Коршунов заявил, что Южная Корея создает фонд для работы с Россией в области водородной энергетики.

https://ria.ru/20211027/lavrov-1756472767.html

южная корея

москва

корейский полуостров

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южная корея, москва, арктический совет, мид южной кореи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), корейский полуостров, чон ый ён