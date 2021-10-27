https://ria.ru/20211027/medvedi-1756331467.html

На Камчатке решили взвесить диких медведей

На Камчатке решили взвесить диких медведей - РИА Новости, 27.10.2021

На Камчатке решили взвесить диких медведей

На Камчатке впервые определят массу тела бурых медведей, обитающих в дикой природе, платформенные весы установлены на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T06:47

2021-10-27T06:47

2021-10-27T06:47

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На Камчатке впервые определят массу тела бурых медведей, обитающих в дикой природе, платформенные весы установлены на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. Эксперты объясняют, что сейчас медведи "из худых зверей с тусклой шерстью превращаются в упитанных красавцев с густым мехом". Показатели изменения массы тела животных в период бодрствования лягут в основу мониторинговых исследований. Весы рассчитаны на нагрузку до 1000 килограмм. Медведи смогут ходить по привычному маршруту, ненадолго становясь на платформу."Медведи часто посещают участок тропы, где сейчас установлены весы, большинство из них уже несколько лет обитает недалеко от кордона "Травяной", и мы знаем зверей "в лицо", – рассказала Лиана Варавская, государственный инспектор Кроноцкого заповедника. – Рядом с весами размещена фотоловушка. Сопоставив данные о массе животного и время "взвешивания" с кадров автоматической камеры, мы сможем ответить на самый часто задаваемый нашими туристами вопрос о том, сколько весит этот медведь". Ученые ожидают получить достоверные данные о массе косолапых юга Камчатки, где обитают самые крупные особи на полуострове и одни из самых крупных в пределах мирового ареала.

https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html

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