Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211027/medvedi-1756331467.html
На Камчатке решили взвесить диких медведей
На Камчатке решили взвесить диких медведей - РИА Новости, 27.10.2021
На Камчатке решили взвесить диких медведей
На Камчатке впервые определят массу тела бурых медведей, обитающих в дикой природе, платформенные весы установлены на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T06:47
2021-10-27T06:47
туризм
камчатский край
кроноцкий заповедник
новости - туризм
медведи
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155731/45/1557314516_0:60:1080:668_1920x0_80_0_0_060c0b60df3178f4f69e4e5e5c7660aa.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На Камчатке впервые определят массу тела бурых медведей, обитающих в дикой природе, платформенные весы установлены на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. Эксперты объясняют, что сейчас медведи "из худых зверей с тусклой шерстью превращаются в упитанных красавцев с густым мехом". Показатели изменения массы тела животных в период бодрствования лягут в основу мониторинговых исследований. Весы рассчитаны на нагрузку до 1000 килограмм. Медведи смогут ходить по привычному маршруту, ненадолго становясь на платформу."Медведи часто посещают участок тропы, где сейчас установлены весы, большинство из них уже несколько лет обитает недалеко от кордона "Травяной", и мы знаем зверей "в лицо", – рассказала Лиана Варавская, государственный инспектор Кроноцкого заповедника. – Рядом с весами размещена фотоловушка. Сопоставив данные о массе животного и время "взвешивания" с кадров автоматической камеры, мы сможем ответить на самый часто задаваемый нашими туристами вопрос о том, сколько весит этот медведь". Ученые ожидают получить достоверные данные о массе косолапых юга Камчатки, где обитают самые крупные особи на полуострове и одни из самых крупных в пределах мирового ареала.
https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155731/45/1557314516_56:0:1025:727_1920x0_80_0_0_5312aa97bd2ce626249b334df1b7778a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатский край, кроноцкий заповедник, новости - туризм, медведи, туристы, туризм
06:47 27.10.2021
 
На Камчатке решили взвесить диких медведей

На Камчатке на берегу Курильского озера установили платформенные весы

© Фото : "Кроноцкий государственный заповедник"/Сергей ЕрыковБурый медведь в Кроноцком государственном заповеднике
Бурый медведь в Кроноцком государственном заповеднике - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : "Кроноцкий государственный заповедник"/Сергей Ерыков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На Камчатке впервые определят массу тела бурых медведей, обитающих в дикой природе, платформенные весы установлены на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Эксперты объясняют, что сейчас медведи "из худых зверей с тусклой шерстью превращаются в упитанных красавцев с густым мехом". Показатели изменения массы тела животных в период бодрствования лягут в основу мониторинговых исследований.
Весы рассчитаны на нагрузку до 1000 килограмм. Медведи смогут ходить по привычному маршруту, ненадолго становясь на платформу.
"Медведи часто посещают участок тропы, где сейчас установлены весы, большинство из них уже несколько лет обитает недалеко от кордона "Травяной", и мы знаем зверей "в лицо", – рассказала Лиана Варавская, государственный инспектор Кроноцкого заповедника. – Рядом с весами размещена фотоловушка. Сопоставив данные о массе животного и время "взвешивания" с кадров автоматической камеры, мы сможем ответить на самый часто задаваемый нашими туристами вопрос о том, сколько весит этот медведь".

Ученые ожидают получить достоверные данные о массе косолапых юга Камчатки, где обитают самые крупные особи на полуострове и одни из самых крупных в пределах мирового ареала.
Косатки с Сахалина - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 08:00Туризм
Самые крупные животные мира: где их найти и как сфотографировать
 
ТуризмКамчатский крайКроноцкий заповедникНовости - ТуризммедведитуристыТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала
12:26В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь
12:23Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
12:14Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю
12:10Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
12:10"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
12:10Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска
12:09Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:09В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
Лента новостейМолния
Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала ЯмалаВ Кремле ответили на вопрос о визите Путина в СевастопольРоссия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил ПесковВ Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масокИммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлюЧисло занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19Знамя Кенигсбергского полка передали в музей НовосибирскаМосквичам рассказали о погоде в выходныеВ "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"