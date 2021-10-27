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Шоубиз
https://ria.ru/20211027/manizha-1756494377.html
Манижа высоко оценила выступление Меженцевой на отборе Детского Евровидения
Манижа высоко оценила выступление Меженцевой на отборе Детского Евровидения - РИА Новости, 27.10.2021
Манижа высоко оценила выступление Меженцевой на отборе Детского Евровидения
Член жюри национального отбора Детского Евровидения певица Манижа заявила, что гордится успехом Тани Меженцевой, которая представит Россию на международном... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:02
2021-10-27T15:02
шоубиз
детское "евровидение"
знаменитости
manizha (манижа сангин)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Член жюри национального отбора Детского Евровидения певица Манижа заявила, что гордится успехом Тани Меженцевой, которая представит Россию на международном конкурсе в Париже.Накануне в Москве прошел национальный отборочный тур конкурса. Победителя определило интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое вошли деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий. Ранее организаторы конкурса объявили темы Детского Евровидения в Париже.Манижа принимали участие во взрослом конкурсе в 2021 году с песней "Русская женщина". Певица заняла девятое место.
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детское "евровидение", знаменитости, manizha (манижа сангин)
15:02 27.10.2021
 
Манижа высоко оценила выступление Меженцевой на отборе Детского Евровидения

Манижа призналась, что гордится успехом Меженцевой на отборе Детского Евровидения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Манижа во время интервью в Москве
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Член жюри национального отбора Детского Евровидения певица Манижа заявила, что гордится успехом Тани Меженцевой, которая представит Россию на международном конкурсе в Париже.

"Вчера была в жюри в национальном отборе Детского Евровидения. Горжусь Таней! Она великолепна. Еще меня безумно тронуло выступление мальчика Андрея Дробышева! Вообще, в этом году было много сильных участников. Рада была услышать каждого из них", – сказала Манижа в своем Instagram.

Накануне в Москве прошел национальный отборочный тур конкурса. Победителя определило интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое вошли деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.
Ранее организаторы конкурса объявили темы Детского Евровидения в Париже.
Манижа принимали участие во взрослом конкурсе в 2021 году с песней "Русская женщина". Певица заняла девятое место.
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