https://ria.ru/20211027/manizha-1756494377.html
Манижа высоко оценила выступление Меженцевой на отборе Детского Евровидения
Манижа высоко оценила выступление Меженцевой на отборе Детского Евровидения - РИА Новости, 27.10.2021
Манижа высоко оценила выступление Меженцевой на отборе Детского Евровидения
Член жюри национального отбора Детского Евровидения певица Манижа заявила, что гордится успехом Тани Меженцевой, которая представит Россию на международном... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:02
2021-10-27T15:02
2021-10-27T15:02
шоубиз
детское "евровидение"
знаменитости
manizha (манижа сангин)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Член жюри национального отбора Детского Евровидения певица Манижа заявила, что гордится успехом Тани Меженцевой, которая представит Россию на международном конкурсе в Париже.Накануне в Москве прошел национальный отборочный тур конкурса. Победителя определило интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое вошли деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий. Ранее организаторы конкурса объявили темы Детского Евровидения в Париже.Манижа принимали участие во взрослом конкурсе в 2021 году с песней "Русская женщина". Певица заняла девятое место.
https://ria.ru/20211026/mezhentseva-1756405417.html
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детское "евровидение", знаменитости, manizha (манижа сангин)
Манижа высоко оценила выступление Меженцевой на отборе Детского Евровидения
Манижа призналась, что гордится успехом Меженцевой на отборе Детского Евровидения