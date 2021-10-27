https://ria.ru/20211027/manizha-1756494377.html

Манижа высоко оценила выступление Меженцевой на отборе Детского Евровидения

Манижа высоко оценила выступление Меженцевой на отборе Детского Евровидения - РИА Новости, 27.10.2021

Манижа высоко оценила выступление Меженцевой на отборе Детского Евровидения

Член жюри национального отбора Детского Евровидения певица Манижа заявила, что гордится успехом Тани Меженцевой, которая представит Россию на международном... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:02

2021-10-27T15:02

2021-10-27T15:02

шоубиз

детское "евровидение"

знаменитости

manizha (манижа сангин)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Член жюри национального отбора Детского Евровидения певица Манижа заявила, что гордится успехом Тани Меженцевой, которая представит Россию на международном конкурсе в Париже.Накануне в Москве прошел национальный отборочный тур конкурса. Победителя определило интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое вошли деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий. Ранее организаторы конкурса объявили темы Детского Евровидения в Париже.Манижа принимали участие во взрослом конкурсе в 2021 году с песней "Русская женщина". Певица заняла девятое место.

https://ria.ru/20211026/mezhentseva-1756405417.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детское "евровидение", знаменитости, manizha (манижа сангин)