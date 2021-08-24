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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210824/evrovidenie-1747082096.html
Организаторы объявили темы Детского Евровидения – 2021
Организаторы объявили темы Детского Евровидения – 2021 - РИА Новости, 24.08.2021
Организаторы объявили темы Детского Евровидения – 2021
Организаторы Детского Евровидения раскрыли подробности конкурса этого года, сообщает Eurovision.tv. В этом году источниками вдохновения стали сразу три темы, а... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:17
2021-08-24T18:17
шоубиз
дети
париж
франция
детское "евровидение"
жюль верн
новости культуры
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Организаторы Детского Евровидения раскрыли подробности конкурса этого года, сообщает Eurovision.tv. В этом году источниками вдохновения стали сразу три темы, а не одна, как было ранее – воображение, Рождество и Париж.Международный музыкальный конкурс пройдет 19 декабря во Франции. Официальным слоганом мероприятия стал девиз "Воображай", который отсылает к победительнице предыдущего года Валентине Тронель. Ее песня называлась "Я представлю себе" (J'imagine).По словам организаторов, слоган "Воображай" призывает поднять голову к звездному небу, вспомнить о путешествиях Жюля Верна и дать волю мечтам.Другим символом конкурса стало Рождество и праздничная ель, ведь фестиваль пройдет в декабре, накануне любимого многими детьми праздника.Заключительной темой для вдохновения стал Париж и его знаменитая Эйфелева башня – символ Франции.Финал предыдущего Детского Евровидения состоялся в Польше в формате телемоста.
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дети, париж, франция, детское "евровидение", жюль верн, новости культуры
18:17 24.08.2021
 

Организаторы объявили темы Детского Евровидения – 2021

© Фото : European Broadcasting Union / GPBСцена конкурса "Детское Евровидение-2017"
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : European Broadcasting Union / GPB
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Организаторы Детского Евровидения раскрыли подробности конкурса этого года, сообщает Eurovision.tv. В этом году источниками вдохновения стали сразу три темы, а не одна, как было ранее – воображение, Рождество и Париж.
Международный музыкальный конкурс пройдет 19 декабря во Франции. Официальным слоганом мероприятия стал девиз "Воображай", который отсылает к победительнице предыдущего года Валентине Тронель. Ее песня называлась "Я представлю себе" (J'imagine).
По словам организаторов, слоган "Воображай" призывает поднять голову к звездному небу, вспомнить о путешествиях Жюля Верна и дать волю мечтам.
Другим символом конкурса стало Рождество и праздничная ель, ведь фестиваль пройдет в декабре, накануне любимого многими детьми праздника.
Заключительной темой для вдохновения стал Париж и его знаменитая Эйфелева башня – символ Франции.
Финал предыдущего Детского Евровидения состоялся в Польше в формате телемоста.
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