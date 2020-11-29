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https://ria.ru/20201129/evrovidenie-1586874263.html
Победительницей Детского Евровидения стала представительница Франции
Победительницей Детского Евровидения стала представительница Франции
Представительница Франции Валентина Тронель с песней "J'imagine" ("Я представлю себе") стала победительницей международного песенного конкурса Детское... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T21:14
2020-11-29T22:49
культура
россия
детское "евровидение"
франция
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Представительница Франции Валентина Тронель с песней "J'imagine" ("Я представлю себе") стала победительницей международного песенного конкурса Детское Евровидение — 2020, финал которого прошел в воскресенье в Польше в формате телемоста.По результатам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 200 баллов.На втором месте оказалась представительница Казахстана Каракат Башанова, а на третьем — представительница Испании Солеа.Участница из России Софья Феськова, которая исполнила песню "Мой новый день", набрала 88 баллов и заняла десятое место.В финале конкурса приняли участие юные таланты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и голосования зрителей на сайте конкурса. В отличие от взрослого Евровидения, зрители могли голосовать за свою страну. При этом нужно было выбрать минимум троих понравившихся участников.
https://ria.ru/20201126/evrovidenie-1586444408.html
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россия, детское "евровидение", франция, в мире

Победительницей Детского Евровидения стала представительница Франции

21:14 29.11.2020 (обновлено: 22:49 29.11.2020)
 
© @Junior Eurovision Song Contest/YouTubeВыступление Валентины Тронель для "Детского Евровидения". Кадр видео
Выступление Валентины Тронель для Детского Евровидения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© @Junior Eurovision Song Contest/YouTube
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Представительница Франции Валентина Тронель с песней "J'imagine" ("Я представлю себе") стала победительницей международного песенного конкурса Детское Евровидение — 2020, финал которого прошел в воскресенье в Польше в формате телемоста.
По результатам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 200 баллов.
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На втором месте оказалась представительница Казахстана Каракат Башанова, а на третьем — представительница Испании Солеа.
Участница из России Софья Феськова, которая исполнила песню "Мой новый день", набрала 88 баллов и заняла десятое место.
В финале конкурса приняли участие юные таланты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.
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Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и голосования зрителей на сайте конкурса. В отличие от взрослого Евровидения, зрители могли голосовать за свою страну. При этом нужно было выбрать минимум троих понравившихся участников.
 
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