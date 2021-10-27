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Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в Шереметьево
Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в Шереметьево - РИА Новости, 27.10.2021
Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в Шереметьево
Группа компаний "Портновская мануфактура "Shishkin", производитель одежды Putin Team, планирует открыть первый магазин в российском аэропорту, он будет... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:20
2021-10-27T08:20
2021-10-27T08:28
экономика
шереметьево (аэропорт)
геленджик
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
роскачество
россия
дмитрий шишкин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Группа компаний "Портновская мануфактура "Shishkin", производитель одежды Putin Team, планирует открыть первый магазин в российском аэропорту, он будет находиться в зоне вылета "Шереметьево" в Москве, сообщили РИА Новости в компании-производителе."Договор с московским аэропортом "Шереметьево" подписан, застройка павильона уже началась. Первый магазин Putin Team Russia встретит пассажиров рейсов, вылетающих из терминала В, в конце ноября", - рассказали в компании.О планах открыть первые офлайн-магазины в интервью РИА Новости в апреле сообщил основатель и гендиректор группы компаний Дмитрий Шишкин. Он указывал, что группа изучает открытие торговых объектов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах-миллионниках и может открывать магазины либо в самых популярных торговых центрах, либо в основных аэропортах страны.Летом группа открыла в Геленджике первый физический магазин. "В перспективе в ближайшие несколько месяцев открытие магазинов в аэропортах еще, как минимум, трех российских городов: Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. В зонах вылета пассажиры смогут увидеть, в том числе, экспортные коллекции отечественной марки", - отметили в компании в среду.Куратором проекта от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг РФ. Весной 2021 года спортивные костюмы марки Putin Team Russia получили Знак качества наряду с костюмами всемирно известных марок при исследовании Роскачеством.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/odezhda-1729932192.html
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экономика, шереметьево (аэропорт), геленджик, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскачество, россия, дмитрий шишкин
08:20 27.10.2021 (обновлено: 08:28 27.10.2021)
Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в Шереметьево
Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в аэропорту Шереметьево