Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/magazin-1756418888.html
Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в Шереметьево
Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в Шереметьево - РИА Новости, 27.10.2021
Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в Шереметьево
Группа компаний "Портновская мануфактура "Shishkin", производитель одежды Putin Team, планирует открыть первый магазин в российском аэропорту, он будет... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:20
2021-10-27T08:28
экономика
шереметьево (аэропорт)
геленджик
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
роскачество
россия
дмитрий шишкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740266622_0:52:3072:1779_1920x0_80_0_0_613516655d18b7b4d91aff0fdff450cd.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Группа компаний "Портновская мануфактура "Shishkin", производитель одежды Putin Team, планирует открыть первый магазин в российском аэропорту, он будет находиться в зоне вылета "Шереметьево" в Москве, сообщили РИА Новости в компании-производителе."Договор с московским аэропортом "Шереметьево" подписан, застройка павильона уже началась. Первый магазин Putin Team Russia встретит пассажиров рейсов, вылетающих из терминала В, в конце ноября", - рассказали в компании.О планах открыть первые офлайн-магазины в интервью РИА Новости в апреле сообщил основатель и гендиректор группы компаний Дмитрий Шишкин. Он указывал, что группа изучает открытие торговых объектов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах-миллионниках и может открывать магазины либо в самых популярных торговых центрах, либо в основных аэропортах страны.Летом группа открыла в Геленджике первый физический магазин. "В перспективе в ближайшие несколько месяцев открытие магазинов в аэропортах еще, как минимум, трех российских городов: Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. В зонах вылета пассажиры смогут увидеть, в том числе, экспортные коллекции отечественной марки", - отметили в компании в среду.Куратором проекта от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг РФ. Весной 2021 года спортивные костюмы марки Putin Team Russia получили Знак качества наряду с костюмами всемирно известных марок при исследовании Роскачеством.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/odezhda-1729932192.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/pozdravlenie-1578869925.html
геленджик
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740266622_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da7468ca99b0af194a28b64b3d28f7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, шереметьево (аэропорт), геленджик, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскачество, россия, дмитрий шишкин
08:20 27.10.2021 (обновлено: 08:28 27.10.2021)
 
Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в Шереметьево

Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в аэропорту Шереметьево

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФлагманский магазин Putin Тeam в Геленджике
Флагманский магазин Putin Тeam в Геленджике - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Группа компаний "Портновская мануфактура "Shishkin", производитель одежды Putin Team, планирует открыть первый магазин в российском аэропорту, он будет находиться в зоне вылета "Шереметьево" в Москве, сообщили РИА Новости в компании-производителе.
"Договор с московским аэропортом "Шереметьево" подписан, застройка павильона уже началась. Первый магазин Putin Team Russia встретит пассажиров рейсов, вылетающих из терминала В, в конце ноября", - рассказали в компании.
Стенд компании Shishkin - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 10:49
Одежду Putin Team начнут продавать за границей
О планах открыть первые офлайн-магазины в интервью РИА Новости в апреле сообщил основатель и гендиректор группы компаний Дмитрий Шишкин. Он указывал, что группа изучает открытие торговых объектов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах-миллионниках и может открывать магазины либо в самых популярных торговых центрах, либо в основных аэропортах страны.
Летом группа открыла в Геленджике первый физический магазин. "В перспективе в ближайшие несколько месяцев открытие магазинов в аэропортах еще, как минимум, трех российских городов: Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. В зонах вылета пассажиры смогут увидеть, в том числе, экспортные коллекции отечественной марки", - отметили в компании в среду.
Куратором проекта от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг РФ. Весной 2021 года спортивные костюмы марки Putin Team Russia получили Знак качества наряду с костюмами всемирно известных марок при исследовании Роскачеством.
Нунчаки и кимоно - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября 2020, 16:45
Первый в Putin Team: в Иванове необычно поздравили президента РФ
 
ЭкономикаШереметьево (аэропорт)ГеленджикМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоскачествоРоссияДмитрий Шишкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала
12:26В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь
12:23Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
12:14Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю
12:10Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
12:10"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
12:10Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска
12:09Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:09В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
Лента новостейМолния
Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала ЯмалаВ Кремле ответили на вопрос о визите Путина в СевастопольРоссия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил ПесковВ Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масокИммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлюЧисло занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19Знамя Кенигсбергского полка передали в музей НовосибирскаМосквичам рассказали о погоде в выходныеВ "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"