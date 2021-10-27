https://ria.ru/20211027/magazin-1756418888.html

Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в Шереметьево

Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в Шереметьево - РИА Новости, 27.10.2021

Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в Шереметьево

Группа компаний "Портновская мануфактура "Shishkin", производитель одежды Putin Team, планирует открыть первый магазин в российском аэропорту, он будет... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T08:20

2021-10-27T08:20

2021-10-27T08:28

экономика

шереметьево (аэропорт)

геленджик

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

роскачество

россия

дмитрий шишкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740266622_0:52:3072:1779_1920x0_80_0_0_613516655d18b7b4d91aff0fdff450cd.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Группа компаний "Портновская мануфактура "Shishkin", производитель одежды Putin Team, планирует открыть первый магазин в российском аэропорту, он будет находиться в зоне вылета "Шереметьево" в Москве, сообщили РИА Новости в компании-производителе."Договор с московским аэропортом "Шереметьево" подписан, застройка павильона уже началась. Первый магазин Putin Team Russia встретит пассажиров рейсов, вылетающих из терминала В, в конце ноября", - рассказали в компании.О планах открыть первые офлайн-магазины в интервью РИА Новости в апреле сообщил основатель и гендиректор группы компаний Дмитрий Шишкин. Он указывал, что группа изучает открытие торговых объектов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах-миллионниках и может открывать магазины либо в самых популярных торговых центрах, либо в основных аэропортах страны.Летом группа открыла в Геленджике первый физический магазин. "В перспективе в ближайшие несколько месяцев открытие магазинов в аэропортах еще, как минимум, трех российских городов: Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. В зонах вылета пассажиры смогут увидеть, в том числе, экспортные коллекции отечественной марки", - отметили в компании в среду.Куратором проекта от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг РФ. Весной 2021 года спортивные костюмы марки Putin Team Russia получили Знак качества наряду с костюмами всемирно известных марок при исследовании Роскачеством.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/odezhda-1729932192.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/pozdravlenie-1578869925.html

геленджик

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, шереметьево (аэропорт), геленджик, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскачество, россия, дмитрий шишкин