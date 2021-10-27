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Билайн лидирует по качеству связи в метро Петербурга
Билайн лидирует по качеству связи в метро Петербурга - РИА Новости, 27.10.2021
Билайн лидирует по качеству связи в метро Петербурга
Билайн вышел на первое место среди сотовых операторов по качеству связи в петербургском метро по ключевым показателям: доступность сети, средняя скорость... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T21:00
2021-10-27T21:00
2021-10-27T21:00
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Билайн вышел на первое место среди сотовых операторов по качеству связи в петербургском метро по ключевым показателям: доступность сети, средняя скорость передачи данных и время отклика сети, сообщает компания со ссылкой на исследование аналитического агентства TelecomDaily.Петербургским метро ежедневно пользуются более 2,5 миллионов человек. TelecomDaily протестировало работу сетей сотовых операторов на пяти ветках метро, используя методику Минкомсвязи. Специалисты провели замеры на всём протяжении следования поездов, в том числе и в тоннелях.Как отметили в билайне, таких результатов удалось достичь благодаря работам по расширению и улучшению качества сети, которые компания провела в этом году. Теперь клиенты билайн могут разговаривать и выходить в интернет во всех тоннелях красной, синей, оранжевой линии, а также на зеленой линии от станции "Рыбацкое" до станции "Приморская".Специалисты также зафиксировали на большинстве линий, где действует сервис билайн, 100%-ную доступность сети 4G.Исследование свидетельствует о лидерстве билайн и по скоростям мобильного интернета: итоговая средняя скорость в петербургском метро составила 42 Мбит/сек на скачивание данных, на отправку – 12,6 Мбит/сек. Также у билайн зафиксирован лучший средний ping (время отклика сети) - 63 миллисекунды."Мы хотим дать нашим клиентам возможность пользоваться нужными им сервисами в любой момент и в любом месте, в том числе и в метро. Поэтому сделали покрытие в петербургской подземке непрерывным, а предоставляемые сервисы — соответствующими современным требованиям. Например, сеть уже готова к апгрейду до стандарта 5G, запущена технология VoLTE, обеспечивающая высокое качество передачи голоса. Мы видим, что клиенты оценили новые возможности – с момента запуска строительства мобильный трафик вырос уже в несколько раз", - комментирует директор региона Запад компании "ВымпелКом" (ТМ билайн) Дмитрий Глотов.
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новости компаний - экономика, технологии, санкт-петербург, вымпелком, билайн, мобильная связь, метро
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Билайн
вышел на первое место среди сотовых операторов по качеству связи в петербургском метро по ключевым показателям: доступность сети, средняя скорость передачи данных и время отклика сети, сообщает компания со ссылкой на исследование аналитического агентства TelecomDaily.
Петербургским метро ежедневно пользуются более 2,5 миллионов человек. TelecomDaily протестировало работу сетей сотовых операторов на пяти ветках метро, используя методику Минкомсвязи. Специалисты провели замеры на всём протяжении следования поездов, в том числе и в тоннелях.
"Результаты исследования позволяют говорить о лидерстве билайн по ряду основных показателей. В первую очередь, оператор продемонстрировал самую высокую доступность мобильного интернета. Средняя доступность сервиса билайн составила 90%. На некоторых линиях доступность сервиса достигла 100%", - говорится в сообщении.
Как отметили в билайне, таких результатов удалось достичь благодаря работам по расширению и улучшению качества сети, которые компания провела в этом году. Теперь клиенты билайн могут разговаривать и выходить в интернет во всех тоннелях красной, синей, оранжевой линии, а также на зеленой линии от станции "Рыбацкое" до станции "Приморская".
Специалисты также зафиксировали на большинстве линий, где действует сервис билайн, 100%-ную доступность сети 4G.
Исследование свидетельствует о лидерстве билайн и по скоростям мобильного интернета: итоговая средняя скорость в петербургском метро составила 42 Мбит/сек на скачивание данных, на отправку – 12,6 Мбит/сек. Также у билайн зафиксирован лучший средний ping (время отклика сети) - 63 миллисекунды.
"Мы хотим дать нашим клиентам возможность пользоваться нужными им сервисами в любой момент и в любом месте, в том числе и в метро. Поэтому сделали покрытие в петербургской подземке непрерывным, а предоставляемые сервисы — соответствующими современным требованиям. Например, сеть уже готова к апгрейду до стандарта 5G, запущена технология VoLTE, обеспечивающая высокое качество передачи голоса. Мы видим, что клиенты оценили новые возможности – с момента запуска строительства мобильный трафик вырос уже в несколько раз", - комментирует директор региона Запад компании "ВымпелКом
" (ТМ билайн) Дмитрий Глотов.