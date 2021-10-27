https://ria.ru/20211027/leontev-1756469467.html

Валерий Леонтьев попросил его пожалеть и приласкать

Валерий Леонтьев попросил его пожалеть и приласкать - РИА Новости, 27.10.2021

Валерий Леонтьев попросил его пожалеть и приласкать

Народный артист России Валерий Леонтьев представил в Сети песню "Пожалей меня" на музыку Владимира Евзерова и слова Юрия Баладжарова. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:08

2021-10-27T14:08

2021-10-27T14:08

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев представил в Сети песню "Пожалей меня" на музыку Владимира Евзерова и слова Юрия Баладжарова.В песне, украшенной ритмами регги, Леонтьев поет об одиночестве. Артист рассказывает, что ему не хватает понимания, заботы и ласки. "Пожалей меня, приласкай меня", — произносит он. Этот трек Валерия Леонтьева — не новый. Ранее певец уже исполнял его на своих концертах, например, на "Песне года" в 2019 году. А вот на цифровых площадках этой меланхоличной песни еще не было.Зато теперь ее наконец-то можно послушать или скачать, не выходя из дома. Ранее стало известно, что 72-летний артист эстрады заразился коронавирусом. Его близкий друг, композитор Игорь Крутой рассказал, что состояние Леонтьева некритичное — поражения легких нет. "У него были прививки, и у него нет поражения легких", – прокомментировал Крутой. Также сообщалось, что Валерий Леонтьев находится в одной больнице с Александром Серовым, чье состояние из-за коронавируса оценивается, как тяжелое, поскольку у него поражено 75 процентов легких.

https://ria.ru/20210128/leontev-1594977376.html

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валерий леонтьев, новости культуры, музыка, игорь крутой, шоу-бизнес