https://ria.ru/20211027/leontev-1756469467.html
Валерий Леонтьев попросил его пожалеть и приласкать
Валерий Леонтьев попросил его пожалеть и приласкать - РИА Новости, 27.10.2021
Валерий Леонтьев попросил его пожалеть и приласкать
Народный артист России Валерий Леонтьев представил в Сети песню "Пожалей меня" на музыку Владимира Евзерова и слова Юрия Баладжарова. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:08
2021-10-27T14:08
2021-10-27T14:08
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев представил в Сети песню "Пожалей меня" на музыку Владимира Евзерова и слова Юрия Баладжарова.В песне, украшенной ритмами регги, Леонтьев поет об одиночестве. Артист рассказывает, что ему не хватает понимания, заботы и ласки. "Пожалей меня, приласкай меня", — произносит он. Этот трек Валерия Леонтьева — не новый. Ранее певец уже исполнял его на своих концертах, например, на "Песне года" в 2019 году. А вот на цифровых площадках этой меланхоличной песни еще не было.Зато теперь ее наконец-то можно послушать или скачать, не выходя из дома. Ранее стало известно, что 72-летний артист эстрады заразился коронавирусом. Его близкий друг, композитор Игорь Крутой рассказал, что состояние Леонтьева некритичное — поражения легких нет. "У него были прививки, и у него нет поражения легких", – прокомментировал Крутой. Также сообщалось, что Валерий Леонтьев находится в одной больнице с Александром Серовым, чье состояние из-за коронавируса оценивается, как тяжелое, поскольку у него поражено 75 процентов легких.
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валерий леонтьев, новости культуры, музыка, игорь крутой, шоу-бизнес
Валерий Леонтьев попросил его пожалеть и приласкать
В Сети состоялся релиз песни Валерия Леонтьев "Пожалей меня"
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев представил в Сети песню "Пожалей меня" на музыку Владимира Евзерова и слова Юрия Баладжарова.
В песне, украшенной ритмами регги, Леонтьев поет об одиночестве. Артист рассказывает, что ему не хватает понимания, заботы и ласки. "Пожалей меня, приласкай меня", — произносит он.
Этот трек Валерия Леонтьева — не новый. Ранее певец уже исполнял его на своих концертах, например, на "Песне года" в 2019 году. А вот на цифровых площадках этой меланхоличной песни еще не было.
Зато теперь ее наконец-то можно послушать или скачать, не выходя из дома.
Ранее стало известно
, что 72-летний артист эстрады заразился коронавирусом. Его близкий друг, композитор Игорь Крутой рассказал, что состояние Леонтьева некритичное — поражения легких нет.
"У него были прививки, и у него нет поражения легких", – прокомментировал Крутой.
Также сообщалось, что Валерий Леонтьев находится в одной больнице с Александром Серовым, чье состояние из-за коронавируса оценивается, как тяжелое, поскольку у него поражено 75 процентов легких.