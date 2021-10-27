https://ria.ru/20211027/lavrov-1756472767.html
Лавров назвал укрепление связей с Южной Кореей приоритетом для России
Лавров назвал укрепление связей с Южной Кореей приоритетом для России - РИА Новости, 27.10.2021
Лавров назвал укрепление связей с Южной Кореей приоритетом для России
Укрепление связей с Южной Кореей является приоритетом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:19
2021-10-27T13:19
2021-10-27T13:19
в мире
южная корея
мид южной кореи
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
корейский полуостров
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Укрепление связей с Южной Кореей является приоритетом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Укрепление связей с Республикой Кореей является нашим главным приоритетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И мы высоко ценим встречный настрой наших корейских соседей на развитие тесных партнёрских отношений с Российской Федерацией", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном.Лавров также отметил, что его переговоры с коллегой из Южной Кореи во время визит в Сеул были насыщенными.Он добавил, что планирует на переговорах с Чон Ый Ёном обсудить ряд вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове."Безусловно, обменяемся мнениями по ключевым международным проблемам, прежде всего по ситуации на Корейском полуострове", - сказал глава МИД РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/ispytaniya-1755138167.html
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в мире, южная корея, мид южной кореи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, корейский полуостров
Лавров назвал укрепление связей с Южной Кореей приоритетом для России
Лавров: связи с Южной Кореей являются приоритетом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе