https://ria.ru/20211027/lavrov-1756472767.html

Лавров назвал укрепление связей с Южной Кореей приоритетом для России

Лавров назвал укрепление связей с Южной Кореей приоритетом для России - РИА Новости, 27.10.2021

Лавров назвал укрепление связей с Южной Кореей приоритетом для России

Укрепление связей с Южной Кореей является приоритетом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:19

2021-10-27T13:19

2021-10-27T13:19

в мире

южная корея

мид южной кореи

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

корейский полуостров

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Укрепление связей с Южной Кореей является приоритетом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Укрепление связей с Республикой Кореей является нашим главным приоритетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И мы высоко ценим встречный настрой наших корейских соседей на развитие тесных партнёрских отношений с Российской Федерацией", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном.Лавров также отметил, что его переговоры с коллегой из Южной Кореи во время визит в Сеул были насыщенными.Он добавил, что планирует на переговорах с Чон Ый Ёном обсудить ряд вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове."Безусловно, обменяемся мнениями по ключевым международным проблемам, прежде всего по ситуации на Корейском полуострове", - сказал глава МИД РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/ispytaniya-1755138167.html

южная корея

корейский полуостров

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в мире, южная корея, мид южной кореи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, корейский полуостров