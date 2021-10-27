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Омский депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании горсовета

Омский депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании горсовета - РИА Новости, 27.10.2021

Омский депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании горсовета

Депутат от КПРФ Иван Ивченко назвал представителя от "Коммунистов России" Владимира Жукова "заикастой обезьяной" на заседании Омского горсовета и назвал... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:37

2021-10-27T15:37

2021-10-27T15:37

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ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Депутат от КПРФ Иван Ивченко назвал представителя от "Коммунистов России" Владимира Жукова "заикастой обезьяной" на заседании Омского горсовета и назвал происходящее клоунадой.Конфликт между депутатами произошёл в среду, 27 октября, на заседании Омского городского совета. Депутат от фракции "Коммунисты России" Владимир Жуков во время обсуждений критиковал идеи депутатов от фракции КПРФ, а затем предложил лишить депутата от КПРФ Федина слова на три месяца за то, что он долго излагает свои мысли, "вносит дестабилизацию" в работу и затягивает заседания. Но спикер горсовета Владимир Корбут отказался выносить предложение на голосование. В этот момент за однопартийца решил вступиться другой член КПРФ – Иван Ивченко. Он заявил, что на выборах семь мандатов "подлым путём" у их партии "отобрали"."Что сейчас происходит, Владимир Валентинович (Корбут, спикер горсовета – ред.)?! Кто заикастую обезьяну пустил в представительный орган? Это вопрос к городской избирательной комиссии? Что происходит? Все мужики сейчас сидят, и я уверен, они меня в душе поддерживают. Настоящая клоунада! Из представительного органа делают цирк", - заявил с места Ивченко.В ответ на это спикер Горсовета Владимир Корбут попросил депутатов "не устраивать диспуты", и во время этого в видеотрансляции была слышна ругань и возня, но в кадре происходящее не показывали. Как утверждают некоторые СМИ региона, депутат Владимир Жуков плеснул водой в лицо Ивану Ивченко, однако в пресс-службе Горсовета этот момент не зафиксировали и не подтвердили, отметив, что конфликт действительно был."У нас есть комиссия по этике, и Жуков может туда обратиться, будем рассматривать, мы один раз уже подобное заявление рассматривали. Все зависит от того, напишет ли депутат на депутата заявление на имя спикера горсовета", - пояснили РИА Новости в пресс-службе омского горсовета и добавили, что пока заявлений не поступало.

https://ria.ru/20211020/sud-1755410392.html

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омск, кпрф, омский городской совет, скандалы