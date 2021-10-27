https://ria.ru/20211027/kprf-1756510256.html
Омский депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании горсовета
Омский депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании горсовета - РИА Новости, 27.10.2021
Омский депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании горсовета
Депутат от КПРФ Иван Ивченко назвал представителя от "Коммунистов России" Владимира Жукова "заикастой обезьяной" на заседании Омского горсовета и назвал... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:37
2021-10-27T15:37
2021-10-27T15:37
омск
кпрф
омский городской совет
скандалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756509465_0:270:2592:1728_1920x0_80_0_0_23d47385025d9c8801b8e296d26b4e77.jpg
ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Депутат от КПРФ Иван Ивченко назвал представителя от "Коммунистов России" Владимира Жукова "заикастой обезьяной" на заседании Омского горсовета и назвал происходящее клоунадой.Конфликт между депутатами произошёл в среду, 27 октября, на заседании Омского городского совета. Депутат от фракции "Коммунисты России" Владимир Жуков во время обсуждений критиковал идеи депутатов от фракции КПРФ, а затем предложил лишить депутата от КПРФ Федина слова на три месяца за то, что он долго излагает свои мысли, "вносит дестабилизацию" в работу и затягивает заседания. Но спикер горсовета Владимир Корбут отказался выносить предложение на голосование. В этот момент за однопартийца решил вступиться другой член КПРФ – Иван Ивченко. Он заявил, что на выборах семь мандатов "подлым путём" у их партии "отобрали"."Что сейчас происходит, Владимир Валентинович (Корбут, спикер горсовета – ред.)?! Кто заикастую обезьяну пустил в представительный орган? Это вопрос к городской избирательной комиссии? Что происходит? Все мужики сейчас сидят, и я уверен, они меня в душе поддерживают. Настоящая клоунада! Из представительного органа делают цирк", - заявил с места Ивченко.В ответ на это спикер Горсовета Владимир Корбут попросил депутатов "не устраивать диспуты", и во время этого в видеотрансляции была слышна ругань и возня, но в кадре происходящее не показывали. Как утверждают некоторые СМИ региона, депутат Владимир Жуков плеснул водой в лицо Ивану Ивченко, однако в пресс-службе Горсовета этот момент не зафиксировали и не подтвердили, отметив, что конфликт действительно был."У нас есть комиссия по этике, и Жуков может туда обратиться, будем рассматривать, мы один раз уже подобное заявление рассматривали. Все зависит от того, напишет ли депутат на депутата заявление на имя спикера горсовета", - пояснили РИА Новости в пресс-службе омского горсовета и добавили, что пока заявлений не поступало.
https://ria.ru/20211020/sud-1755410392.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756509465_151:0:2455:1728_1920x0_80_0_0_40b88e17e30a627c48e67c1bb0cb8ade.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, кпрф, омский городской совет, скандалы
Омский депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании горсовета
Депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании Омского горсовета
ОМСК, 27 окт - РИА Новости.
Депутат от КПРФ Иван Ивченко назвал представителя от "Коммунистов России
" Владимира Жукова "заикастой обезьяной" на заседании Омского горсовета и назвал происходящее клоунадой.
Конфликт между депутатами произошёл в среду, 27 октября, на заседании Омского городского совета
. Депутат от фракции "Коммунисты России" Владимир Жуков во время обсуждений критиковал идеи депутатов от фракции КПРФ
, а затем предложил лишить депутата от КПРФ Федина слова на три месяца за то, что он долго излагает свои мысли, "вносит дестабилизацию" в работу и затягивает заседания. Но спикер горсовета Владимир Корбут отказался выносить предложение на голосование. В этот момент за однопартийца решил вступиться другой член КПРФ – Иван Ивченко. Он заявил, что на выборах семь мандатов "подлым путём" у их партии "отобрали".
"Что сейчас происходит, Владимир Валентинович (Корбут, спикер горсовета – ред.)?! Кто заикастую обезьяну пустил в представительный орган? Это вопрос к городской избирательной комиссии? Что происходит? Все мужики сейчас сидят, и я уверен, они меня в душе поддерживают. Настоящая клоунада! Из представительного органа делают цирк", - заявил с места Ивченко.
В ответ на это спикер Горсовета Владимир Корбут попросил депутатов "не устраивать диспуты", и во время этого в видеотрансляции была слышна ругань и возня, но в кадре происходящее не показывали. Как утверждают некоторые СМИ региона, депутат Владимир Жуков плеснул водой в лицо Ивану Ивченко, однако в пресс-службе Горсовета этот момент не зафиксировали и не подтвердили, отметив, что конфликт действительно был.
"У нас есть комиссия по этике, и Жуков может туда обратиться, будем рассматривать, мы один раз уже подобное заявление рассматривали. Все зависит от того, напишет ли депутат на депутата заявление на имя спикера горсовета", - пояснили РИА Новости в пресс-службе омского горсовета и добавили, что пока заявлений не поступало.