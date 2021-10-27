Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/kprf-1756510256.html
Омский депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании горсовета
Омский депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании горсовета - РИА Новости, 27.10.2021
Омский депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании горсовета
Депутат от КПРФ Иван Ивченко назвал представителя от "Коммунистов России" Владимира Жукова "заикастой обезьяной" на заседании Омского горсовета и назвал... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:37
2021-10-27T15:37
омск
кпрф
омский городской совет
скандалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756509465_0:270:2592:1728_1920x0_80_0_0_23d47385025d9c8801b8e296d26b4e77.jpg
ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Депутат от КПРФ Иван Ивченко назвал представителя от "Коммунистов России" Владимира Жукова "заикастой обезьяной" на заседании Омского горсовета и назвал происходящее клоунадой.Конфликт между депутатами произошёл в среду, 27 октября, на заседании Омского городского совета. Депутат от фракции "Коммунисты России" Владимир Жуков во время обсуждений критиковал идеи депутатов от фракции КПРФ, а затем предложил лишить депутата от КПРФ Федина слова на три месяца за то, что он долго излагает свои мысли, "вносит дестабилизацию" в работу и затягивает заседания. Но спикер горсовета Владимир Корбут отказался выносить предложение на голосование. В этот момент за однопартийца решил вступиться другой член КПРФ – Иван Ивченко. Он заявил, что на выборах семь мандатов "подлым путём" у их партии "отобрали"."Что сейчас происходит, Владимир Валентинович (Корбут, спикер горсовета – ред.)?! Кто заикастую обезьяну пустил в представительный орган? Это вопрос к городской избирательной комиссии? Что происходит? Все мужики сейчас сидят, и я уверен, они меня в душе поддерживают. Настоящая клоунада! Из представительного органа делают цирк", - заявил с места Ивченко.В ответ на это спикер Горсовета Владимир Корбут попросил депутатов "не устраивать диспуты", и во время этого в видеотрансляции была слышна ругань и возня, но в кадре происходящее не показывали. Как утверждают некоторые СМИ региона, депутат Владимир Жуков плеснул водой в лицо Ивану Ивченко, однако в пресс-службе Горсовета этот момент не зафиксировали и не подтвердили, отметив, что конфликт действительно был."У нас есть комиссия по этике, и Жуков может туда обратиться, будем рассматривать, мы один раз уже подобное заявление рассматривали. Все зависит от того, напишет ли депутат на депутата заявление на имя спикера горсовета", - пояснили РИА Новости в пресс-службе омского горсовета и добавили, что пока заявлений не поступало.
https://ria.ru/20211020/sud-1755410392.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756509465_151:0:2455:1728_1920x0_80_0_0_40b88e17e30a627c48e67c1bb0cb8ade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
омск, кпрф, омский городской совет, скандалы
15:37 27.10.2021
 
Омский депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании горсовета

Депутат назвал коллегу "заикастой обезьяной" на заседании Омского горсовета

© Фото : Омский городской СоветДепутат Омского горсовета Иван Ивченко
Депутат Омского горсовета Иван Ивченко - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Омский городской Совет
Депутат Омского горсовета Иван Ивченко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Депутат от КПРФ Иван Ивченко назвал представителя от "Коммунистов России" Владимира Жукова "заикастой обезьяной" на заседании Омского горсовета и назвал происходящее клоунадой.
Конфликт между депутатами произошёл в среду, 27 октября, на заседании Омского городского совета. Депутат от фракции "Коммунисты России" Владимир Жуков во время обсуждений критиковал идеи депутатов от фракции КПРФ, а затем предложил лишить депутата от КПРФ Федина слова на три месяца за то, что он долго излагает свои мысли, "вносит дестабилизацию" в работу и затягивает заседания. Но спикер горсовета Владимир Корбут отказался выносить предложение на голосование. В этот момент за однопартийца решил вступиться другой член КПРФ – Иван Ивченко. Он заявил, что на выборах семь мандатов "подлым путём" у их партии "отобрали".
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 15:12
Суд отклонил иск фотографа к КПРФ из-за трудовой книжки
"Что сейчас происходит, Владимир Валентинович (Корбут, спикер горсовета – ред.)?! Кто заикастую обезьяну пустил в представительный орган? Это вопрос к городской избирательной комиссии? Что происходит? Все мужики сейчас сидят, и я уверен, они меня в душе поддерживают. Настоящая клоунада! Из представительного органа делают цирк", - заявил с места Ивченко.
В ответ на это спикер Горсовета Владимир Корбут попросил депутатов "не устраивать диспуты", и во время этого в видеотрансляции была слышна ругань и возня, но в кадре происходящее не показывали. Как утверждают некоторые СМИ региона, депутат Владимир Жуков плеснул водой в лицо Ивану Ивченко, однако в пресс-службе Горсовета этот момент не зафиксировали и не подтвердили, отметив, что конфликт действительно был.
"У нас есть комиссия по этике, и Жуков может туда обратиться, будем рассматривать, мы один раз уже подобное заявление рассматривали. Все зависит от того, напишет ли депутат на депутата заявление на имя спикера горсовета", - пояснили РИА Новости в пресс-службе омского горсовета и добавили, что пока заявлений не поступало.
 
ОмскКПРФОмский городской советскандалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
02:02На Тайване подтвердили присутствие американских военных
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегомНа Тайване подтвердили присутствие американских военных