https://ria.ru/20211027/kamchatka-1756418259.html

Чернышенко заявил о росте турпотока в Долину гейзеров на Камчатке

Чернышенко заявил о росте турпотока в Долину гейзеров на Камчатке - РИА Новости, 27.10.2021

Чернышенко заявил о росте турпотока в Долину гейзеров на Камчатке

Туристический поток в Долину гейзеров в 2021 году вырос на 60%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T08:14

2021-10-27T08:14

2021-10-27T08:14

туризм

петропавловск-камчатский

камчатский край

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

новости - туризм

дмитрий чернышенко

владимир солодов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733430764_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_3f0c01755a21511e50d9bf161afb8188.jpg

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Туристический поток в Долину гейзеров в 2021 году вырос на 60%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.По поручение председателя правительства РФ в мае 2021 года Чернышенко посетил с рабочим визитом Камчатку для проработки вопроса развития туризма в регионе. Как отметили в пресс-службе аппарата вице-премьера, за это время была проделана работа в части создания туристической инфраструктуры и увеличения турпотока."На сегодняшний день мы имеем значимые результаты по итогам туристического сезона. Турпоток в Долину гейзеров вырос на 60% с 5 до 8 тысяч и достиг исторического максимума. Благодаря руководству края и заповедника сделаны первые шаги по расширению инфраструктуры – выполнены работы по ремонту имеющихся дорожек, подготовлены новые тропы и площадки. В следующем году в тестовом режиме будет открыт кольцевой туристический маршрут – Петропавловск – Мильково – Долина Гейзеров – Жупаново. Актуальным остается вопрос повышения транспортной доступности наиболее привлекательных мест региона, как для туристов, так и для местных жителей", - сказал Чернышенко.Губернатор Камчатского края, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время будет открыто 300 километров новой дороги от Петропавловска-Камчатского до Мильково. По его словам, это повысит транспортную доступность населенных пунктов для граждан и позволит реализовать кольцевой маршрут через Долину гейзеров. "Уже к следующему сезону за счет средств инвесторов и федерального бюджета будет завершено строительство новых гостевых домов, дополнительных троп и сопутствующей туристической инфраструктуры. Минприроды выделены средства на создание дополнительных вертолетных площадок в Долине гейзеров", - указал он.В пресс-службе аппарата вице-премьера также уточнили, что в ближайшее время Камчатский край планирует заключить соглашение с корпорацией "Туризм.РФ", в рамках которого инструменты нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" позволят профинансировать строительство инфраструктуры курорта "Три вулкана" и других турпроектов края."В рамках встречи губернатор Камчатского края также представил вице-премьеру инвестпроект по строительству туристско-рекреационного комплекса "Петропавловская гавань" с международным яхтенным портом и проект реконструкции центра города Петропавловск-Камчатский, а также выразил готовность подключиться к работе над концепцией круизного туризма", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211027/medvedi-1756331467.html

https://ria.ru/20210904/tur-1748662182.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петропавловск-камчатский, камчатский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новости - туризм, дмитрий чернышенко, владимир солодов