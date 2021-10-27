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Туризм
https://ria.ru/20211027/kamchatka-1756418259.html
Чернышенко заявил о росте турпотока в Долину гейзеров на Камчатке
Чернышенко заявил о росте турпотока в Долину гейзеров на Камчатке - РИА Новости, 27.10.2021
Чернышенко заявил о росте турпотока в Долину гейзеров на Камчатке
Туристический поток в Долину гейзеров в 2021 году вырос на 60%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:14
2021-10-27T08:14
туризм
петропавловск-камчатский
камчатский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
новости - туризм
дмитрий чернышенко
владимир солодов
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Туристический поток в Долину гейзеров в 2021 году вырос на 60%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.По поручение председателя правительства РФ в мае 2021 года Чернышенко посетил с рабочим визитом Камчатку для проработки вопроса развития туризма в регионе. Как отметили в пресс-службе аппарата вице-премьера, за это время была проделана работа в части создания туристической инфраструктуры и увеличения турпотока."На сегодняшний день мы имеем значимые результаты по итогам туристического сезона. Турпоток в Долину гейзеров вырос на 60% с 5 до 8 тысяч и достиг исторического максимума. Благодаря руководству края и заповедника сделаны первые шаги по расширению инфраструктуры – выполнены работы по ремонту имеющихся дорожек, подготовлены новые тропы и площадки. В следующем году в тестовом режиме будет открыт кольцевой туристический маршрут – Петропавловск – Мильково – Долина Гейзеров – Жупаново. Актуальным остается вопрос повышения транспортной доступности наиболее привлекательных мест региона, как для туристов, так и для местных жителей", - сказал Чернышенко.Губернатор Камчатского края, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время будет открыто 300 километров новой дороги от Петропавловска-Камчатского до Мильково. По его словам, это повысит транспортную доступность населенных пунктов для граждан и позволит реализовать кольцевой маршрут через Долину гейзеров. "Уже к следующему сезону за счет средств инвесторов и федерального бюджета будет завершено строительство новых гостевых домов, дополнительных троп и сопутствующей туристической инфраструктуры. Минприроды выделены средства на создание дополнительных вертолетных площадок в Долине гейзеров", - указал он.В пресс-службе аппарата вице-премьера также уточнили, что в ближайшее время Камчатский край планирует заключить соглашение с корпорацией "Туризм.РФ", в рамках которого инструменты нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" позволят профинансировать строительство инфраструктуры курорта "Три вулкана" и других турпроектов края."В рамках встречи губернатор Камчатского края также представил вице-премьеру инвестпроект по строительству туристско-рекреационного комплекса "Петропавловская гавань" с международным яхтенным портом и проект реконструкции центра города Петропавловск-Камчатский, а также выразил готовность подключиться к работе над концепцией круизного туризма", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211027/medvedi-1756331467.html
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петропавловск-камчатский, камчатский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новости - туризм, дмитрий чернышенко, владимир солодов
08:14 27.10.2021
 
Чернышенко заявил о росте турпотока в Долину гейзеров на Камчатке

Вице-премьер Чернышенко заявил о росте туристического потока в Долину гейзеров на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Долины гейзеров в Камчатском крае
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Долины гейзеров в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Туристический поток в Долину гейзеров в 2021 году вырос на 60%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.
По поручение председателя правительства РФ в мае 2021 года Чернышенко посетил с рабочим визитом Камчатку для проработки вопроса развития туризма в регионе. Как отметили в пресс-службе аппарата вице-премьера, за это время была проделана работа в части создания туристической инфраструктуры и увеличения турпотока.
"На сегодняшний день мы имеем значимые результаты по итогам туристического сезона. Турпоток в Долину гейзеров вырос на 60% с 5 до 8 тысяч и достиг исторического максимума. Благодаря руководству края и заповедника сделаны первые шаги по расширению инфраструктуры – выполнены работы по ремонту имеющихся дорожек, подготовлены новые тропы и площадки. В следующем году в тестовом режиме будет открыт кольцевой туристический маршрут – Петропавловск – Мильково – Долина Гейзеров – Жупаново. Актуальным остается вопрос повышения транспортной доступности наиболее привлекательных мест региона, как для туристов, так и для местных жителей", - сказал Чернышенко.
Губернатор Камчатского края, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время будет открыто 300 километров новой дороги от Петропавловска-Камчатского до Мильково. По его словам, это повысит транспортную доступность населенных пунктов для граждан и позволит реализовать кольцевой маршрут через Долину гейзеров. "Уже к следующему сезону за счет средств инвесторов и федерального бюджета будет завершено строительство новых гостевых домов, дополнительных троп и сопутствующей туристической инфраструктуры. Минприроды выделены средства на создание дополнительных вертолетных площадок в Долине гейзеров", - указал он.
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В пресс-службе аппарата вице-премьера также уточнили, что в ближайшее время Камчатский край планирует заключить соглашение с корпорацией "Туризм.РФ", в рамках которого инструменты нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" позволят профинансировать строительство инфраструктуры курорта "Три вулкана" и других турпроектов края.
"В рамках встречи губернатор Камчатского края также представил вице-премьеру инвестпроект по строительству туристско-рекреационного комплекса "Петропавловская гавань" с международным яхтенным портом и проект реконструкции центра города Петропавловск-Камчатский, а также выразил готовность подключиться к работе над концепцией круизного туризма", - отметили в пресс-службе.
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ТуризмПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Новости - ТуризмДмитрий ЧернышенкоВладимир Солодов
 
 
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