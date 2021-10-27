https://ria.ru/20211027/gosduma-1756491631.html

Матвиенко посетовала, что во фракции ЛДПР в Госдуме нет женщин

Матвиенко посетовала, что во фракции ЛДПР в Госдуме нет женщин - РИА Новости, 27.10.2021

Матвиенко посетовала, что во фракции ЛДПР в Госдуме нет женщин

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко покритиковала Владимира Жириновского в связи с отсутствием женщин во фракции ЛДПР в Госдуме. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:34

2021-10-27T14:34

2021-10-27T14:34

политика

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

валентина матвиенко

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко покритиковала Владимира Жириновского в связи с отсутствием женщин во фракции ЛДПР в Госдуме."По итогам выборов в Государственную Думу от ЛДПР, если я не ошибаюсь, мы сейчас завершаем анализ, нет ни одной женщины-депутата. А женщины голосуют за Владимира Вольфовича. Может быть, потому и его рейтинг упал, что он так относится", - сказала спикер в среду в ходе совместного заседания Оргкомитета и Совета Евразийского женского форума, обращаясь к сенатору, представителю либерал-демократов Елене Афанасьевой.Матвиенко напомнила, что в марте она направляла лидерам партий, в том числе и ЛДПР, письмо, в котором предлагала ставить женщин на проходные места в партийных списках.По ее словам, Жириновский "ответил уважительно, деликатно - да, мы понимаем, а результат вот каков"."Мы этот вопрос поднимали", - сказала в ответ Афанасьева. -0-

https://ria.ru/20211014/zhenschiny-1754554286.html

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политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, валентина матвиенко