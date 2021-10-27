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Матвиенко посетовала, что во фракции ЛДПР в Госдуме нет женщин
Матвиенко посетовала, что во фракции ЛДПР в Госдуме нет женщин - РИА Новости, 27.10.2021
Матвиенко посетовала, что во фракции ЛДПР в Госдуме нет женщин
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко покритиковала Владимира Жириновского в связи с отсутствием женщин во фракции ЛДПР в Госдуме. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:34
2021-10-27T14:34
политика
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
валентина матвиенко
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко покритиковала Владимира Жириновского в связи с отсутствием женщин во фракции ЛДПР в Госдуме."По итогам выборов в Государственную Думу от ЛДПР, если я не ошибаюсь, мы сейчас завершаем анализ, нет ни одной женщины-депутата. А женщины голосуют за Владимира Вольфовича. Может быть, потому и его рейтинг упал, что он так относится", - сказала спикер в среду в ходе совместного заседания Оргкомитета и Совета Евразийского женского форума, обращаясь к сенатору, представителю либерал-демократов Елене Афанасьевой.Матвиенко напомнила, что в марте она направляла лидерам партий, в том числе и ЛДПР, письмо, в котором предлагала ставить женщин на проходные места в партийных списках.По ее словам, Жириновский "ответил уважительно, деликатно - да, мы понимаем, а результат вот каков"."Мы этот вопрос поднимали", - сказала в ответ Афанасьева. -0-
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политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, валентина матвиенко
14:34 27.10.2021
 
Матвиенко посетовала, что во фракции ЛДПР в Госдуме нет женщин

Валентина Матвиенко раскритиковала Жириновского из-за отсутствия женщин во фракции ЛДПР

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии ЛДПР о предстоящих выборах в единый день голосования 19 сентября
Агитационный плакат партии ЛДПР о предстоящих выборах в единый день голосования 19 сентября - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко покритиковала Владимира Жириновского в связи с отсутствием женщин во фракции ЛДПР в Госдуме.
"По итогам выборов в Государственную Думу от ЛДПР, если я не ошибаюсь, мы сейчас завершаем анализ, нет ни одной женщины-депутата. А женщины голосуют за Владимира Вольфовича. Может быть, потому и его рейтинг упал, что он так относится", - сказала спикер в среду в ходе совместного заседания Оргкомитета и Совета Евразийского женского форума, обращаясь к сенатору, представителю либерал-демократов Елене Афанасьевой.
Матвиенко напомнила, что в марте она направляла лидерам партий, в том числе и ЛДПР, письмо, в котором предлагала ставить женщин на проходные места в партийных списках.
По ее словам, Жириновский "ответил уважительно, деликатно - да, мы понимаем, а результат вот каков".
"Мы этот вопрос поднимали", - сказала в ответ Афанасьева. -0-
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 13:52
Матвиенко предложила создать международную базу успешных женщин
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийГосдума РФЛДПРВалентина Матвиенко
 
 
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