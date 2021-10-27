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В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев - РИА Новости, 27.10.2021
В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
Комитет ГД по госстроительству и законодательству поддержал законопроект депутатов Павла Крашенинникова и Владимира Бурматова об административной... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:34
2021-10-27T12:34
общество
экология
животные
владимир бурматов
госдума рф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству и законодательству поддержал законопроект депутатов Павла Крашенинникова и Владимира Бурматова об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными.По информации комитета, законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности."За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей", - ранее сообщили в комитете.Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, законопроект вводит штраф до 3 тысяч рублей для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц.За содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, вводится штраф до 15 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 150 тысяч рублей - для юридических лиц. -0-
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общество, экология, животные, владимир бурматов, госдума рф
12:34 27.10.2021
 
В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев

Комитет Госдумы поддержал проект об ответственности за неподобающее обращение с животными

© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
Благотворительный проект Надо брать! - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству и законодательству поддержал законопроект депутатов Павла Крашенинникова и Владимира Бурматова об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными.
По информации комитета, законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности.
"За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей", - ранее сообщили в комитете.
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Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, законопроект вводит штраф до 3 тысяч рублей для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц.
За содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, вводится штраф до 15 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 150 тысяч рублей - для юридических лиц. -0-
 
ОбществоЭкологияЖивотныеВладимир БурматовГосдума РФ
 
 
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