13:59 27.10.2021 (обновлено: 14:40 27.10.2021)
Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию
Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию без объяснения причин
КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его не пустили в Грузию, куда он прилетел, чтобы взять интервью у экс-президента этой страны Михаила Саакашвили.
"Мы прилетели больше часа назад в Тбилиси. Было две цели. Первая – посещение в тюрьме в городе Рустави Михаила Саакашвили, о чем договаривались украинский МИД с грузинским. И второе – встречи в рамках выездного заседания академии Дмитрия Гордона. Больше часа нас продержали на паспортном контроле. После чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен и меня просят улететь прямо сейчас тем же самолетом, которым я прилетел. Сейчас мы находимся в самолете и вылетаем в Киев", - заявил Гордон в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, никаких пояснений представители грузинских властей не предоставили, они будут направлены в письменной виде в украинское посольство в Грузии. Гордон считает, что грузинские власти его попросту боятся, чтобы он не общался с Саакашвили.
Журналист также сообщил, что вместе с ним в Грузию не пустили исполнительного директора организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе Саакашвили, Марию Барабаш.
"Сзади меня (сидит в самолете – ред.) руководитель офиса Саакашвили Мария Барабаш. Ее тоже не пропустили… Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей", - сказал он.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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