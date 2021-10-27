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https://ria.ru/20211027/gordon-1756484145.html
Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию
Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию - РИА Новости, 27.10.2021
Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его не пустили в Грузию, куда он прилетел, чтобы взять интервью у экс-президента этой страны Михаила Саакашвили. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:59
2021-10-27T14:40
в мире
украина
грузия
дмитрий гордон
тбилиси
михаил саакашвили
рустави
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его не пустили в Грузию, куда он прилетел, чтобы взять интервью у экс-президента этой страны Михаила Саакашвили.Ранее украинский адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Евгений Грушовец сообщил, что по прилёту в аэропорт Тбилиси его отказались пускать в страну и отправили без паспорта обратно в Киев."Мы прилетели больше часа назад в Тбилиси. Было две цели. Первая – посещение в тюрьме в городе Рустави Михаила Саакашвили, о чем договаривались украинский МИД с грузинским. И второе – встречи в рамках выездного заседания академии Дмитрия Гордона. Больше часа нас продержали на паспортном контроле. После чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен и меня просят улететь прямо сейчас тем же самолетом, которым я прилетел. Сейчас мы находимся в самолете и вылетаем в Киев", - заявил Гордон в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, никаких пояснений представители грузинских властей не предоставили, они будут направлены в письменной виде в украинское посольство в Грузии. Гордон считает, что грузинские власти его попросту боятся, чтобы он не общался с Саакашвили.Журналист также сообщил, что вместе с ним в Грузию не пустили исполнительного директора организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе Саакашвили, Марию Барабаш."Сзади меня (сидит в самолете – ред.) руководитель офиса Саакашвили Мария Барабаш. Ее тоже не пропустили… Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей", - сказал он.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211026/gruziya-1756357790.html
https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755508664.html
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в мире, украина, грузия, дмитрий гордон, тбилиси, михаил саакашвили, рустави, задержание саакашвили в грузии
13:59 27.10.2021 (обновлено: 14:40 27.10.2021)
 
Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию

Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию без объяснения причин

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : @gordondmytro/Instagram
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КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его не пустили в Грузию, куда он прилетел, чтобы взять интервью у экс-президента этой страны Михаила Саакашвили.
Ранее украинский адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Евгений Грушовец сообщил, что по прилёту в аэропорт Тбилиси его отказались пускать в страну и отправили без паспорта обратно в Киев.
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В тюрьме, где содержится Саакашвили, заперли и затемнили окна на его этаже
"Мы прилетели больше часа назад в Тбилиси. Было две цели. Первая – посещение в тюрьме в городе Рустави Михаила Саакашвили, о чем договаривались украинский МИД с грузинским. И второе – встречи в рамках выездного заседания академии Дмитрия Гордона. Больше часа нас продержали на паспортном контроле. После чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен и меня просят улететь прямо сейчас тем же самолетом, которым я прилетел. Сейчас мы находимся в самолете и вылетаем в Киев", - заявил Гордон в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, никаких пояснений представители грузинских властей не предоставили, они будут направлены в письменной виде в украинское посольство в Грузии. Гордон считает, что грузинские власти его попросту боятся, чтобы он не общался с Саакашвили.
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Журналист также сообщил, что вместе с ним в Грузию не пустили исполнительного директора организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе Саакашвили, Марию Барабаш.
"Сзади меня (сидит в самолете – ред.) руководитель офиса Саакашвили Мария Барабаш. Ее тоже не пропустили… Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей", - сказал он.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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Девушка Саакашвили рассказала о его критическом состоянии
 
В миреУкраинаГрузияДмитрий ГордонТбилисиМихаил СаакашвилиРуставиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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