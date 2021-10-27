https://ria.ru/20211027/gordon-1756484145.html

Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию

Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию - РИА Новости, 27.10.2021

Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его не пустили в Грузию, куда он прилетел, чтобы взять интервью у экс-президента этой страны Михаила Саакашвили. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:59

2021-10-27T13:59

2021-10-27T14:40

в мире

украина

грузия

дмитрий гордон

тбилиси

михаил саакашвили

рустави

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756492523_0:102:1080:710_1920x0_80_0_0_a888c16b3d3d43fb565301e58d14973f.jpg

КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его не пустили в Грузию, куда он прилетел, чтобы взять интервью у экс-президента этой страны Михаила Саакашвили.Ранее украинский адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Евгений Грушовец сообщил, что по прилёту в аэропорт Тбилиси его отказались пускать в страну и отправили без паспорта обратно в Киев."Мы прилетели больше часа назад в Тбилиси. Было две цели. Первая – посещение в тюрьме в городе Рустави Михаила Саакашвили, о чем договаривались украинский МИД с грузинским. И второе – встречи в рамках выездного заседания академии Дмитрия Гордона. Больше часа нас продержали на паспортном контроле. После чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен и меня просят улететь прямо сейчас тем же самолетом, которым я прилетел. Сейчас мы находимся в самолете и вылетаем в Киев", - заявил Гордон в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, никаких пояснений представители грузинских властей не предоставили, они будут направлены в письменной виде в украинское посольство в Грузии. Гордон считает, что грузинские власти его попросту боятся, чтобы он не общался с Саакашвили.Журналист также сообщил, что вместе с ним в Грузию не пустили исполнительного директора организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе Саакашвили, Марию Барабаш."Сзади меня (сидит в самолете – ред.) руководитель офиса Саакашвили Мария Барабаш. Ее тоже не пропустили… Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей", - сказал он.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211026/gruziya-1756357790.html

https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755508664.html

https://ria.ru/20211016/saakashvili-1754869652.html

украина

грузия

тбилиси

рустави

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, грузия, дмитрий гордон, тбилиси, михаил саакашвили, рустави, задержание саакашвили в грузии