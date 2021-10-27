https://ria.ru/20211027/gorbachev-1756526074.html

Горбачев заявил об исторической правоте перестройки

Горбачев заявил об исторической правоте перестройки - РИА Новости, 27.10.2021

Горбачев заявил об исторической правоте перестройки

Экс-президент СССР Михаил Горбачев убежден в исторической правоте перестройки и считает, что сводить ее итоги к распаду Советского Союза в корне неверно. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:49

2021-10-27T16:49

2021-10-27T16:58

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санкт-петербург

ссср

михаил горбачев

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россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев убежден в исторической правоте перестройки и считает, что сводить ее итоги к распаду Советского Союза в корне неверно."Я убежден в исторической правоте перестройки. Это не значит, что у нас не было ошибок и заблуждений, что нам всегда удавалось выдержать верный темп преобразований", - говорится в его приветствии участникам конференции "Ветер перестройки".Горбачев подчеркнул, что главным было направление перемен, которое, по его мнению, было правильным.Горбачев отметил, что для перестройки оказались роковыми два удара: ГКЧП и беловежские соглашения."Срыв перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги перестройки к распаду Союза - большая ошибка, искажающая представление людей об истории страны. А искажение исторической правды дорого обходится всем", - подчеркнул Горбачев.Он также отметил, что размышляя о перестройке в последующие годы и оценивая то, что удалось сделать, а также сегодняшние надежды и тревоги, он написал статью "Понять перестройку, отстоять новое мышление", которая опубликована в журнале "Россия в глобальной политике".Он пожелал участникам конференции содержательного разговора и объективных оценок и выразил надежду, что исследования перестройки не только позволят лучше понять сложные процессы тех лет, но и будут вкладом в поиски путей развития страны на нынешнем этапе.В Санкт-Петербурге 28-30 октября состоится первая всероссийская конференция "Ветер перестройки", посвященная проблемам изучения истории перестройки. Мероприятие проходит при поддержке Института истории СПбГУ, Высшей школы экономики (Санкт-Петербург) и Музея политической истории России.

https://ria.ru/20211027/perestroyka-1756523299.html

https://ria.ru/20210303/perestroyka-1599838994.html

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общество, санкт-петербург, ссср, михаил горбачев, санкт-петербургский государственный университет, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, россия