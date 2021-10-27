https://ria.ru/20211027/gorbachev-1756526074.html
Горбачев заявил об исторической правоте перестройки
Горбачев заявил об исторической правоте перестройки - РИА Новости, 27.10.2021
Горбачев заявил об исторической правоте перестройки
Экс-президент СССР Михаил Горбачев убежден в исторической правоте перестройки и считает, что сводить ее итоги к распаду Советского Союза в корне неверно. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:49
2021-10-27T16:49
2021-10-27T16:58
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ссср
михаил горбачев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев убежден в исторической правоте перестройки и считает, что сводить ее итоги к распаду Советского Союза в корне неверно."Я убежден в исторической правоте перестройки. Это не значит, что у нас не было ошибок и заблуждений, что нам всегда удавалось выдержать верный темп преобразований", - говорится в его приветствии участникам конференции "Ветер перестройки".Горбачев подчеркнул, что главным было направление перемен, которое, по его мнению, было правильным.Горбачев отметил, что для перестройки оказались роковыми два удара: ГКЧП и беловежские соглашения."Срыв перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги перестройки к распаду Союза - большая ошибка, искажающая представление людей об истории страны. А искажение исторической правды дорого обходится всем", - подчеркнул Горбачев.Он также отметил, что размышляя о перестройке в последующие годы и оценивая то, что удалось сделать, а также сегодняшние надежды и тревоги, он написал статью "Понять перестройку, отстоять новое мышление", которая опубликована в журнале "Россия в глобальной политике".Он пожелал участникам конференции содержательного разговора и объективных оценок и выразил надежду, что исследования перестройки не только позволят лучше понять сложные процессы тех лет, но и будут вкладом в поиски путей развития страны на нынешнем этапе.В Санкт-Петербурге 28-30 октября состоится первая всероссийская конференция "Ветер перестройки", посвященная проблемам изучения истории перестройки. Мероприятие проходит при поддержке Института истории СПбГУ, Высшей школы экономики (Санкт-Петербург) и Музея политической истории России.
https://ria.ru/20211027/perestroyka-1756523299.html
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общество, санкт-петербург, ссср, михаил горбачев, санкт-петербургский государственный университет, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, россия
16:49 27.10.2021 (обновлено: 16:58 27.10.2021)
Горбачев заявил об исторической правоте перестройки
Горбачев убежден в правоте перестройки и сводить ее итоги к распаду СССР неверно
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев убежден в исторической правоте перестройки и считает, что сводить ее итоги к распаду Советского Союза в корне неверно.
"Я убежден в исторической правоте перестройки. Это не значит, что у нас не было ошибок и заблуждений, что нам всегда удавалось выдержать верный темп преобразований", - говорится в его приветствии участникам конференции "Ветер перестройки".
Горбачев подчеркнул, что главным было направление перемен, которое, по его мнению, было правильным.
"И это позволило прийти к главным итогам перестройки: мы покончили с системой, сковывавшей развитие страны, и положили конец холодной войне и гонке вооружений. Эти достижения и сегодня имеют непреходящее значение. Не менее важно и то, что в процессе перемен мы вышли на такой рубеж, когда они стали необратимыми", - сказал он.
Горбачев отметил, что для перестройки оказались роковыми два удара: ГКЧП и беловежские соглашения.
"Срыв перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги перестройки к распаду Союза - большая ошибка, искажающая представление людей об истории страны. А искажение исторической правды дорого обходится всем", - подчеркнул Горбачев.
Он также отметил, что размышляя о перестройке в последующие годы и оценивая то, что удалось сделать, а также сегодняшние надежды и тревоги, он написал статью "Понять перестройку, отстоять новое мышление", которая опубликована в журнале "Россия в глобальной политике".
Он пожелал участникам конференции содержательного разговора и объективных оценок и выразил надежду, что исследования перестройки не только позволят лучше понять сложные процессы тех лет, но и будут вкладом в поиски путей развития страны на нынешнем этапе.
В Санкт-Петербурге 28-30 октября состоится первая всероссийская конференция "Ветер перестройки", посвященная проблемам изучения истории перестройки. Мероприятие проходит при поддержке Института истории СПбГУ, Высшей школы экономики (Санкт-Петербург) и Музея политической истории России.