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Глава Совета судей предупредил россиян о массовых банкротствах
Глава Совета судей предупредил россиян о массовых банкротствах - РИА Новости, 27.10.2021
Глава Совета судей предупредил россиян о массовых банкротствах
Физические лица в России задолжали в общей сложности почти 24 триллиона рублей – это грозит массовыми банкротствами россиян и ростом социального напряжения,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:35
2021-10-27T17:35
2021-10-27T17:35
экономика
кредит
банкротство
виктор момотов
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Физические лица в России задолжали в общей сложности почти 24 триллиона рублей – это грозит массовыми банкротствами россиян и ростом социального напряжения, считает председатель Совета судей Виктор Момотов."По состоянию на 1 июля 2021 года, общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 триллиона рублей. С начала года показатель вырос на 2,3 триллиона, а с 1 июля 2020 года − на 4,06 триллиона рублей. Кредиты погашаются плохо, что грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением", - заявил Момотов в среду на заседании Клуба Замятнина.По его словам, рост потребительской культуры сопровождается в России взрывным ростом потребительских кредитов – на них покупаются автомобили, гаджеты, бытовая техника и так далее.Средний уровень закредитованности в России вырос за прошлый год с 47,1 до 49,1%. По его словам, этот показатель означает, сколько средняя семья, имеющая кредит(-ы), отдает на погашение в процентах от годового дохода.
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экономика, кредит, банкротство, виктор момотов, россия
Глава Совета судей предупредил россиян о массовых банкротствах
Глава Совета судей Момотов предупредил заемщиков о возможных массовых банкротствах
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Физические лица в России
задолжали в общей сложности почти 24 триллиона рублей – это грозит массовыми банкротствами россиян и ростом социального напряжения, считает председатель Совета судей Виктор Момотов
.
"По состоянию на 1 июля 2021 года, общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 триллиона рублей. С начала года показатель вырос на 2,3 триллиона, а с 1 июля 2020 года − на 4,06 триллиона рублей. Кредиты погашаются плохо, что грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением", - заявил Момотов в среду на заседании Клуба Замятнина.
По его словам, рост потребительской культуры сопровождается в России взрывным ростом потребительских кредитов – на них покупаются автомобили, гаджеты, бытовая техника и так далее.
Средний уровень закредитованности в России вырос за прошлый год с 47,1 до 49,1%. По его словам, этот показатель означает, сколько средняя семья, имеющая кредит(-ы), отдает на погашение в процентах от годового дохода.