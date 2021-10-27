https://ria.ru/20211027/falliko-1756376382.html

Антонио Фаллико: политические игры по признанию вакцин доходят до абсурда

Антонио Фаллико: политические игры по признанию вакцин доходят до абсурда - РИА Новости, 27.10.2021

Антонио Фаллико: политические игры по признанию вакцин доходят до абсурда

Прямые контакты бизнеса разрушают геополитические предрассудки, уверен глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров Банка Интеза,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:00

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интервью

италия

евросоюз

антонио фаллико

россия

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Прямые контакты бизнеса разрушают геополитические предрассудки, уверен глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров Банка Интеза, профессор Антонио Фаллико. В интервью РИА Новости накануне экономического форума в Вероне он рассказал, почему важно "отделять мух от котлет" в борьбе за климат, как банковский сектор может выиграть от повышения ставок центробанками и высокой инфляции, а также как помочь черному лебедю остаться в Австралии, и объяснил, почему пилоты вынуждены подвергать иммунитет риску, так как мир никак не договорится по прививкам от COVID-19. Беседовали Диляра Солнцева и Лейла Хамзиева.– Профессор, завтра стартует очередной Евразийский экономический форум, организатором которого выступает ваша ассоциация. Расскажите о главных темах форума-2021?– Во-первых, мы всегда стараемся быть площадкой для свободного, недискриминационного и равноправного разговора, в котором все могут высказать свою точку зрения. Некоторые, правда, боятся пользоваться такой свободой, но это уже вопрос к ним. Во-вторых, для нас важна актуальность. И мы предлагаем для обсуждения наиболее интересные и "горячие" темы. В этом году мы сформулировали главную тему так: "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека". При выходе из глобального кризиса, обостренного пандемией, необходимо постараться построить экономику в интересах человека, вокруг него, сокращать социальное неравенство. Об этом и поговорим в Вероне.– В этом году форум пройдет в более традиционном формате – многие приедут в Верону лично. Ожидаете объявления больших соглашений, сделок?– Действительно, у нас удаленных участников будет совсем немного. Это должно стать позитивным сигналом для бизнеса.Что касается подписаний, то много чего "кипит в кастрюле", но заранее не хотелось бы об этом говорить. Я бы предпочел, чтобы на нашей площадке в Вероне возобновились личные контакты между предпринимателями, чтобы мы смогли перевернуть страницу коронакризиса. Люди должны снова захотеть жить, работать, развивать свой бизнес, выстраивать новые торговые связи.В этой связи нас обнадеживает то, что на форум регистрируется много представителей немецкого и американского бизнеса. У них должны быть прямые контакты с российскими компаниями, без посредничества политиков и СМИ. К сожалению, нет-нет, да и всплывают какие-то предрассудки. Важно создавать почву для пересмотра предубеждений в отношении России и Евразийского экономического союза.Кстати, мы объявим на форуме несколько инициатив. Об одной я могу вам рассказать. Ассоциация "Познаем Евразию" совместно с партнерами планирует запустить специализированный магистерский курс в частном университете Рима – Luiss. Программа обучения как раз направлена на знакомство европейского бизнеса с реалиями России и пространства ЕАЭС. Лекторами выступят известные представители как академических кругов, так и бизнеса России, Италии и других стран. Но все подробности мы расскажем в Вероне.– В программе форума есть сессии, которые посвящены "зеленой" экономике. В этой связи хочется спросить, не кажется ли вам объявленный Европой энергопереход слишком резким? Насколько новое углеродное регулирование может разогнать мировую инфляцию, перестроить цепочки сбыта и привести к протекционизму и росту бедности? Какими могут быть потери для европейской экономики и мира от его реализации?– Положение сложилось непростое. Есть признаки того, что энергопереход Евросоюза не был подкреплен точной оценкой ресурсов и рисков, был слишком идеологизирован. Но нельзя отрицать и того, что климатические изменения происходят, что они неблагоприятны, и что в этих условиях надо принимать решительные неотложные меры. Поэтому, как говорится по-русски, надо "отделять мух от котлет".Одно дело – обеспечивать снижение вредных выбросов, сокращать негативное влияние деятельности человека на окружающую среду, например, в процессе добычи полезных ископаемых или производства. В этом смысле важна и зеленая энергетика, и экономика замкнутого цикла, которая предполагает многократное использование ресурсов, и углеродное регулирование, которое становится одним из инструментов для достижения этих правильных целей. Другое дело – использовать такое регулирование и другие нормы для достижения односторонних конкурентных преимуществ, для нечестной конкуренции. Тут дело в нахождении правильного и справедливого баланса.– Удастся ли мировому сообществу его найти?– Мне кажется, что на уровне правительств ряда стран появилось понимание того, что нужен сбалансированный подход: с одной стороны, разумно использовать ресурсы, которые у нас есть, и с другой – не наносить ущерб экономике, не ограничиваться модой и яркими лозунгами.Нужна настоящая научная база, и предстоит очень много работы. Сумасшедших нет. Все выступают за экологический переход, никто не хочет, чтобы был загрязненный воздух, чтобы наша планета погибала. Но дьявол всегда в деталях. Как этого добиться? Какова на сегодняшний день структура мирового энергобаланса? Очевидно, что возобновляемые источники энергии тесно привязаны к климату, к погоде, а для экономики нужна энергетика – и зимой, и летом. И мы бы хотели внести небольшой вклад в эту дискуссию.– Чем, с вашей точки зрения, энергетический кризис грозит миру? Не станет ли он новым "черным лебедем"?– Надеюсь, что нет. Проблема решаемая, если иметь к этому политическую волю. Решение, повторюсь, состоит в том, чтобы найти баланс интересов всех участников. Тогда и черные лебеди останутся в Австралии.– Если продолжить о "черных лебедях", финансовый мир внимательно следит за ситуацией с китайским девелопером Evergrande – не произойдет ли повторения ситуации на рынке недвижимости, как в 2008 году?– Напомню, что в 2008 году был кризис ипотечных долговых облигаций, низкое кредитное качество которых пытались компенсировать продажей деривативов (CDS – credit default SWAPs). Концентрация этого риска на крупнейших инвестиционных банках США и банкротство банка Lehman Brothers спровоцировали эффект домино и глобальный финансовый кризис. Китайский девелопер имеет большую кредитную нагрузку (более 300 миллиардов долларов) и, возможно, не сможет без реструктуризации или помощи властей избежать в будущем дефолта по облигациям. Но все же это не настолько системный игрок, чтобы дать толчок глобальному или даже только китайскому ипотечному кризису.– Сейчас во всем мире ускоряется инфляция, и начался рост процентных ставок. Как можно оценить влияние этих процессов на экономический рост, банковский и финансовый сектор, в том числе в России?– Активное восстановление мировой экономики сопровождается резким ускорением инфляции. В США – 5,3%, ЕС – 3,4%, России – 7,4%. Причем рост темпов инфляции связан не только с монетарными стимулами (по сути, с печатанием денег), которые активно применяются для борьбы с последствиями пандемии. Мы сталкиваемся с нарушением цепочек поставок, ассиметричным спросом и предложением на различные группы товаров, неравномерным снятием ограничений в различных регионах мира.Поэтому недостаточно бороться с текущей инфляцией только монетарными методами, такими как сворачивание программ количественного смягчения, повышение ставок ведущими центробанками. Необходимо время для восстановления производства и поставок. Глобальная торговля должна набрать обороты, чтобы закрыть текущие разрывы.Рост процентных ставок может немного охладить спрос на кредиты. Но не надо забывать, что при высокой инфляции реальные ставки по вкладам остаются отрицательными или находятся на низком уровне. Поэтому существенного негативного влияния на темпы роста экономики и банковскую систему не ожидается. Банковский сектор прошел пандемию достойно. Удалось избежать резкого ухудшения качества кредитного портфеля, прибыль осталась на высоком уровне. При разумном управлении процентными рисками, банковский сектор при росте ставок может даже выиграть.– Мир сейчас показывает высокие темпы роста экономики после коронакризисного 2020 года, а что будет в следующем году – стагнация? В чем вы видите источники роста?– В 2021 году ожидается восстановление экономики к допандемийному уровню, с учетом эффекта низкой базы 2020 года. На этом фоне бурный рост 2021 года сойдет на нет. Темпы роста мировой экономики будут возвращаться к их средним значениям в 3-4%. По сравнению с 2021 годом в 2022 году статистически это будет выглядеть как замедление. Однако на деле это будет уже более органический рост без крайностей, которые мы наблюдаем сейчас. Поэтому термин стагнация не подходит для описания такого процесса.Источник роста мы видим в продолжении восстановления экономики. Далеко не все отрасли и сферы бизнеса оправились от последствий пандемии. Туризм, авиаперевозки, сфера услуг и развлечений остаются в зоне риска. И, конечно, устранение структурных ограничений и последствий кризиса 2008-2009 годов еще, к сожалению, до конца не произошло.– Пандемия продолжается уже второй год, а мир никак не откроется – теперь так будет всегда? Неужели политические проволочки из-за признания вакцин еще долго будут держать границы на замке?– Тут, действительно, много и политики, и геополитики, и конкуренции фармацевтических компаний за рынки. Дело доходит до абсурда, когда некоторые категории людей, например, пилоты гражданской авиации вынуждены делать по несколько разных прививок от коронавируса, чтобы работать и летать в разные страны, хотя достаточно одной прививки, или, возможно, ревакцинации через некоторое время. В результате можно себе только представить, как страдает иммунная система этих людей из-за того, что решения по прививкам принимают чиновники, а не медики! В этих условиях остается проявлять терпение, полагаться на здравый смысл, а также на успех усилий дипломатов и политиков. При этом не будем забывать, что ни одна эпидемия не вечна. Вспомните: "испанка" длилась с 1918 года по 1920 год, чума в Европе свирепствовала с 1346 года по 1353 год. "И это пройдет", если цитировать Книгу Екклесиаста.

https://ria.ru/20211006/ekonomicheskiyforum-1753350030.html

https://ria.ru/20210909/programma-1749281846.html

https://realty.ria.ru/20211022/evergrande-1755731241.html

https://ria.ru/20211022/ekonomika-1755820310.html

италия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, италия, евросоюз, антонио фаллико, россия