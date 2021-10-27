14:50 27.10.2021 (обновлено: 14:51 27.10.2021)
Польша назвала штраф за отказ упразднить палату Верховного суда узурпацией
В Польше назвали шантажом штраф за отказ упразднить дисциплинарную палату Верховного суда
ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета назвал узурпацией и шантажом штраф, наложенный на республику за отказ упразднить дисциплинарную палату Верховного суда.
В среду Суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда.
"Суд ЕС полностью игнорирует польскую конституцию и решения Конституционного суда. Он действует вне компетенций и злоупотребляет наложением денежных штрафов и временных мер", - написал Калета в среду в Twitter.
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"Это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство нашего государства, это узурпация и шантаж", - добавил замминистра.
В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.