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Польша назвала штраф за отказ упразднить палату Верховного суда узурпацией
Польша назвала штраф за отказ упразднить палату Верховного суда узурпацией - РИА Новости, 27.10.2021
Польша назвала штраф за отказ упразднить палату Верховного суда узурпацией
Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета назвал узурпацией и шантажом штраф, наложенный на республику за отказ упразднить дисциплинарную палату... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:50
2021-10-27T14:51
в мире
варшава
польша
евросоюз
еврокомиссия
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ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета назвал узурпацией и шантажом штраф, наложенный на республику за отказ упразднить дисциплинарную палату Верховного суда.В среду Суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда."Суд ЕС полностью игнорирует польскую конституцию и решения Конституционного суда. Он действует вне компетенций и злоупотребляет наложением денежных штрафов и временных мер", - написал Калета в среду в Twitter."Это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство нашего государства, это узурпация и шантаж", - добавил замминистра.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.
https://ria.ru/20211025/polsha-1756136193.html
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в мире, варшава, польша, евросоюз, еврокомиссия
14:50 27.10.2021 (обновлено: 14:51 27.10.2021)
 
Польша назвала штраф за отказ упразднить палату Верховного суда узурпацией

В Польше назвали шантажом штраф за отказ упразднить дисциплинарную палату Верховного суда

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги у здания посольства Польши в Москве
Флаги у здания посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета назвал узурпацией и шантажом штраф, наложенный на республику за отказ упразднить дисциплинарную палату Верховного суда.
В среду Суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда.
"Суд ЕС полностью игнорирует польскую конституцию и решения Конституционного суда. Он действует вне компетенций и злоупотребляет наложением денежных штрафов и временных мер", - написал Калета в среду в Twitter.
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"Это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство нашего государства, это узурпация и шантаж", - добавил замминистра.
В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.
 
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