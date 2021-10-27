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Участники встречи по Афганистану призвали все стороны конфликта к диалогу

Участники встречи по Афганистану призвали все стороны конфликта к диалогу - РИА Новости, 27.10.2021

Участники встречи по Афганистану призвали все стороны конфликта к диалогу

Участники министерской встречи стран-соседей Афганистана призвали все заинтересованные стороны, в том числе пришедшее к власти в этой стране движение... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:39

2021-10-27T17:39

2021-10-27T17:39

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

тегеран (город)

мид узбекистана

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участники министерской встречи стран-соседей Афганистана призвали все заинтересованные стороны, в том числе пришедшее к власти в этой стране движение "Талибан"*, продолжить политический диалог, говорится в итоговом заявлении по итогам встречи.В среду в Тегеране прошла министерская встреча по Афганистану. На ней присутствовали главы МИД Узбекистана, Пакистана, Туркменистана и Таджикистана, РФ и Китай приняли участие в заседании в режиме видеоконференции."Мы выражаем поддержку соседних стран Афганистана в достижении мира, стабильности и национального примирения в стране и призываем все стороны, в том числе "Талибан"* , продолжать политический диалог и консультации для решения вопросов и ради будущего развития нации", - говорится в заявлении.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Остальные члены данного правительства также являются членами движения "Талибан"*.*Запрещенная в России террористические организации.

https://ria.ru/20211027/afganistan-1756452679.html

кабул (город)

тегеран (город)

россия

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в мире, кабул (город), оон, талибан, тегеран (город), мид узбекистана, россия, мохаммад хасан ахунд