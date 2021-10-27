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В Волгограде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся
В Волгограде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся - РИА Новости, 27.10.2021
В Волгограде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Волгограде и скрылся с места ДТП, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T21:24
2021-10-27T21:24
происшествия
просвещение
волгоградская область
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 27 окт – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, который сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Волгограде и скрылся с места ДТП, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области."Двадцать седьмого октября 2021 года около 8.50 в Ворошиловском районе города Волгограда неустановленный водитель, двигаясь по улице Морфлотская со стороны улицы Автозаводская в сторону улицы Просвещения, напротив дома №47 по улице Морфлотская совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу восьмилетнюю девочку, после чего с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что девочка с травмой головы была госпитализирована. По данным ведомства, ребенок запомнил только цвет машины – черный. Полиция ведет розыск водителя.
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происшествия, просвещение , волгоградская область, волгоград
21:24 27.10.2021
 
В Волгограде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

В Волгограде ищут водителя, который сбил восьмилетнюю девочку на переходе и скрылся

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 27 окт – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, который сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Волгограде и скрылся с места ДТП, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
"Двадцать седьмого октября 2021 года около 8.50 в Ворошиловском районе города Волгограда неустановленный водитель, двигаясь по улице Морфлотская со стороны улицы Автозаводская в сторону улицы Просвещения, напротив дома №47 по улице Морфлотская совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу восьмилетнюю девочку, после чего с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что девочка с травмой головы была госпитализирована. По данным ведомства, ребенок запомнил только цвет машины – черный. Полиция ведет розыск водителя.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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