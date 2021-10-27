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В Волгограде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

В Волгограде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся - РИА Новости, 27.10.2021

В Волгограде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Волгограде и скрылся с места ДТП, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T21:24

2021-10-27T21:24

2021-10-27T21:24

происшествия

просвещение

волгоградская область

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 27 окт – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, который сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Волгограде и скрылся с места ДТП, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области."Двадцать седьмого октября 2021 года около 8.50 в Ворошиловском районе города Волгограда неустановленный водитель, двигаясь по улице Морфлотская со стороны улицы Автозаводская в сторону улицы Просвещения, напротив дома №47 по улице Морфлотская совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу восьмилетнюю девочку, после чего с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что девочка с травмой головы была госпитализирована. По данным ведомства, ребенок запомнил только цвет машины – черный. Полиция ведет розыск водителя.

https://ria.ru/20211012/dtp-1754290385.html

волгоградская область

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происшествия, просвещение , волгоградская область, волгоград