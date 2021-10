Биография Игоря Бутмана

https://ria.ru/20211027/butman-1756348499.html

Российский музыкант, саксофонист, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Михайлович Бутман родился 27 октября 1961 года в Ленинграде

Российский музыкант, саксофонист, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Михайлович Бутман родился 27 октября 1961 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). В 11 лет начал играть на кларнете в детской музыкальной школе. Одновременно занимался хоккеем, выступал за юношескую сборную "СКА Ленинград", но выбор сделал в пользу музыки. В 1981 году окончил Ленинградское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского по классу саксофона (ученик Геннадия Гольштейна).Будучи студентом, Игорь Бутман играл в ансамбле Давида Голощекина, участвовал в концертах и записях группы Сергея Курехина "Популярная механика", а также групп "Кино" и "Аквариум".В 1983 году выступал в оркестре Олега Лундстрема.В 1984 году поменял альт-саксофон на тенор и был приглашен музыкантом Николаем Левиновским в ансамбль "Аллегро", в котором играл до 1987 года.В 1987 году переехал в США, где окончил Музыкальный колледж Беркли в Бостоне (The Berklee College of Music) по двум специальностям – концертный саксофонист и композитор. Композицию French Connection, написанную Бутманом во время учебных занятий, Гровер Вашингтон включил в свой альбом Then & Now (Colombia,1987), в записи которого Бутман принимал участие. Игорь Бутман выступал с ансамблем Гровера Вашингтона на многих джазовых фестивалях, а также в престижном джаз-клубе Blue Note в Нью-Йорке.Создав собственную группу, Бутман выступал в ведущем джаз-клубе Бостона, играл с Пэтом Мэтини, Джо Ловано, Арчи Шеппом, Рейчел Зи, а также с квартетами Билли Тейлора, Уолтера Дэвиса и с квинтетом Монти Александра – в качестве специально приглашенного солиста. Известный актер и музыкант Майкл Мориарти пригласил Бутмана в свой квинтет. Результатом этого сотрудничества стал выход альбома Live at Fat Tuesday на DRG Records. Игорь Бутман принимал участие в американских телевизионных программах The Today Show CBS, Good Morning America ABC.В 1989 году Игорь Бутман переехал в Нью-Йорк, где начал выступать с оркестром известного виброфониста Лайонела Хэмптона. В 1993 году на нью-йоркской фирме Impromptu вышел первый сольный альбом Игоря Бутмана Falling Out с участием пианиста Лайла Мэйса, контрабасиста Эдди Гомеса и барабанщика Марвина "Смитти" Смита.В 1992 году музыкант впервые за время эмиграции выступил в Москве на международном джазовом фестивале, в 1996 году Игорь Бутман переехал жить в Москву.В декабре 1996 года в Нью-Йорке он участвовал в записи и продюсировал альбом "Блюз для четверых" петербургского пианиста Андрея Кондакова с участием контрабасиста Эдди Гомеса и барабанщика Ленни Уайта. В апреле 1997 года состоялись гастроли этого квартета по городам России, итогом которых стал релиз альбома "Джаз для четверых" на звукозаписывающей фирме "Союз".В 1997 и 1998 годах Бутман выступил в качестве продюсера и организатора Независимых джазовых фестивалей в Москве с участием российских и зарубежных музыкантов.В 1998 году на студии звукозаписи Boheme Music вышел альбом Four Brothers с участием Игоря Бутмана, его брата Олега Бутмана (барабаны) и победителей Международного джазового конкурса в Бельгии братьев Ивановых – Михаила (рояль) и Андрея (контрабас).В марте 1999 года Игорь Бутман организовал оркестр Igor Butman Jazz Orchestra. В 2012 году оркестру было присвоено звание Московского государственного джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.Одновременно с оркестром возник квинтет и квартет Игоря Бутмана – группа в группе, участники квинтета – пианист Олег Аккуратов, гитарист Евгений Побожий, контрабасист Сергей Корчагин и барабанщик Эдуард Зизак.За годы существования Московский джазовый оркестр зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира, представляя Россию на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. В октябре 2017 года коллектив стал хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2018 году Биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии – All-Star Global Concert Международного дня джаза. В дискографии Московского джазового оркестра – семь альбомов.Игорь Бутман стал первым российским джазовым музыкантом, выпустившим свой альбом Prophecy (2003) на Universal Music Russia. В 2007 году на лейбле Sony Classical вышел альбом Игоря Бутмана "Веселые истории" (в зарубежной версии – Magic Land), записанный с Чиком Кориа, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом, Рэнди Бреккером и Джеком Деджонеттом. В 2009 году саксофонист получил золотой диск от Национальной федерации производителей фонограмм за продажу более 15 тысяч экземпляров альбома в России и более 10 тысяч – в Европе и США.Игорь Бутман руководит собственным звукозаписывающим лейблом Butman Music, выпускающим альбомы российско-американских джазовых проектов.Всего в дискографии Игоря Бутмана 17 сольных альбомов.В 2014 году для поддержки и развития джазовой сцены и образования в России музыкантом был основан Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана. Фонд регулярно поддерживает Академию джаза, международные конкурсы молодых исполнителей "Мир Джаза" и "Детский Триумф Джаза", а также инициирует и финансирует стажировки студентов академии и юных талантливых музыкантов в России и за рубежом. В 2020 году, в период пандемии, фонд оказал поддержку музыкантам и многодетным семьям музыкантов. Музыкант является арт-директором Джаз-клуба Игоря Бутмана.C 2000 года он проводит один из крупнейших российских джазовых фестивалей "Триумф джаза". По инициативе музыканта проходит Международный фестиваль "Игорь Бутман и будущее джаза". В кино музыкант снимался в фильмах "Брак по расчету" (2002), "О'Кей или Дело в шляпе" (2002), "Лузер" (2007), сыграл главную роль в киноленте Максима Воронкова "Криминальный блюз для саксофона" (2013). Игорь Бутман является членом высшего совета партии "Единая Россия".Президент авторского совета Российского авторского общества. Директор Академии джаза. Музыкант играет в сборной Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Бутман выступал в ледовых шоу Первого канала в парах с фигуристками Марией Петровой и Албеной Денковой. Игорь Бутман – народный артист РФ (2011). За концертные программы "Карнавал джаза" и "Триумф джаза" ему была присуждена Государственная премия РФ в области литературы и искусства 2003 года. 1 ноября 2018 года в Вашингтоне Игорю Бутману была вручена премия Института устойчивого диалога за "монументальный вклад в преодоление противоречий благодаря искусству" и организацию музыкальных обменов ради сближения народов разных стран. Он стал первым российским деятелем культуры, удостоенным этой премии.Игорь Бутман имеет российское и американское гражданство.Брат артиста – Олег Бутман – известный музыкант, композитор и продюсер.От разных браков у Игоря Бутмана трое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

