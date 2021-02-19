https://ria.ru/20210219/jazz-1598206396.html

Мировые звезды выступят на фестивале Игоря Бутмана "Триумф Джаза"

Мировые звезды выступят на фестивале Игоря Бутмана "Триумф Джаза"

Международный фестиваль Игоря Бутмана "Триумф джаза" в 21-й раз пройдет в Международном доме музыки с 11 по 13 марта, в нем примут участие трубач Тиль Бреннер,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:17

2021-02-19T17:17

2021-02-19T17:17

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игорь бутман

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Международный фестиваль Игоря Бутмана "Триумф джаза" в 21-й раз пройдет в Международном доме музыки с 11 по 13 марта, в нем примут участие трубач Тиль Бреннер, пианист Эммет Коэн, американский исполнитель Аллан Харрис и другие, сообщила пресс-служба мероприятия."Мы очень ждем приезда наших иностранных гостей, надеемся, что все пройдет успешно и поклонники нашего фестиваля смогут встретиться с одним из самых талантливых пианистов нового поколения – Эмметом Коэном, который впервые в России представит свое трио. Мы с оркестром представим совместную программу с трубачом-виртуозом Тилем Бреннером, который должен приехать к нам из Германии. Кстати говоря, Московский джазовый оркестр будет выступать на фестивале все три дня с разными солистами. Также из гостей ожидаем нашего дорогого гостя из США – Аллана Харриса и его группу", - рассказал худрук мероприятия Игорь Бутман, которого процитировали в пресс-службе.По словам Бутмана, в фестивале также примут участие молодые российские джазовые исполнители, среди них Антон Чекуров, Виктория Каунова, Илья Морозов, Николай Мищенко, Сергей Долженков."Триумф джаза" – ежегодный международный джазовый фестиваль, один из крупнейших в Европе. За время существования фестиваля по приглашению Бутмана в нем приняли участие такие музыканты, как Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл и многие другие. В 2020 году зарубежные исполнители не смогли выступить на фестивале из-за ситуации с коронавирусом.

https://ria.ru/20210218/bashmet-1598086716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, новости культуры, игорь бутман