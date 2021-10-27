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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211027/butman-1756315058.html
Рыцарь саксофона. Джазмен всея Руси Игорь Бутман отмечает юбилей
Рыцарь саксофона. Джазмен всея Руси Игорь Бутман отмечает юбилей - РИА Новости, 27.10.2021
Рыцарь саксофона. Джазмен всея Руси Игорь Бутман отмечает юбилей
Игорю Бутману — 60 лет. Если искать аналогии в мировой культуре, то он, конечно же, Дон Кихот. Совершенно одержимый рыцарь, искренне преданный своему... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:00
2021-10-27T10:02
культура
джаз
беркли
олег лундстрем
игорь бутман
ленинград
сергей курехин
поп-механика
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Игорю Бутману — 60 лет. Если искать аналогии в мировой культуре, то он, конечно же, Дон Кихот. Совершенно одержимый рыцарь, искренне преданный своему инструменту — саксофону. Может быть, именно поэтому некоторые коллеги и маститые критики часто затрудняются со стилистическими определениями той музыки, которую Бутман исполняет. А делает он это постоянно — его график может свести с ума любого: вот съемка, вот концерт, тут запись, сразу после он еще и интервью дает, параллельно готовясь к очередному фестивалю.Невозможность ужиться в одном стиле — черта, характерная для многих великих джазменов. Как в свое время ругали Армстронга за излишнее внимание к радио и ТВ, сколько критики на него обрушилось за сотрудничество с Диснеем! А уж как набрасывались на Майлза Дэвиса за любой его музыкальный эксперимент (неугомонный без них просто жить не мог)! Так что сегодняшний юбиляр, поверьте, в отличной компании.Конечно, корни Бутмана — в классическом джазе, он работал с такими грандами, как Олег Лундстрем и Давид Голощекин (последний так вообще называл его любимым учеником). Именно отсюда главная страсть Бутмана — к импровизации и свингу. Собственно, на этом джаз и держится: поймай ритм, слушай тех, кто играет с тобой, и жди очереди — пространство для соло есть всегда.Ленинград начала 1980-х, где Бутман был весьма заметной фигурой, — это город невероятных музыкальных событий разных стилей и направлений. Время джаза, казалось, прошло, начиналась новая волна, пробовали другие гармонии, способы существования и в студии, и на сцене.Неслучайно главный товарищ Бутмана по его первым поискам и пробам — это Сергей Курехин, великий экспериментатор, безумный музыкальный хулиган. Редкое выступление курехинской "Поп-механики" обходилось без саксофона.И да, если вы вообще далеки от джаза и думаете, что никогда не слышали ни одной ноты, сыгранной Бутманом, вы ошибаетесь. Поставьте "Табу" или "Радио Африка" "Аквариума" — на этих альбомах звучит его саксофон. Ну или песню "Троллейбус" группы "Кино", кажется, знают все — и в ней тоже Бутман!В 1987-м Бутман едет в США, где учится в знаменитом колледже в Беркли и добивается явного успеха. Он гастролировал с Дэйвом Брубеком, Чиком Кориа, Гровером Вашингтоном — младшим, появлялся в телевизионных шоу.В 1992-м принял участие в фестивале в России, а в мае 1995-го даже выступил в Кремле перед президентом Клинтоном, который, как известно, балуется саксофоном. Естественно, журналисты спрашивали у Бутмана: не попросил ли Клинтон у него инструмент поиграть? На это он отвечал по-питерски иронично: "Ну а как я мог отдать ему свой саксофон? Я же уже трость смочил". Позже Клинтон признавался, что Бутман — его самый любимый современный саксофонист. Он и сегодня остается человеком мира — и при этом легко может сыграть и на концерте в маленьком клубе, и на записи очередного телешоу, и на приеме в самых верхах. Собственно, Бутман четко выбрал свой путь: главное для него — музыка и ее максимальная популяризация. Тот случай, когда идеи свободы, заложенные в джазе как таковом, совместного музицирования, преодоления любых идеологических границ оказываются стопроцентно первичны.Бутман регулярно выступает на престижных мировых площадках, участвует в фестивалях и организует их сам. Но его главное на данный момент детище — Jazz Across Borders — вышло за рамки чисто музыкального события. Это самый настоящий форум с дискуссионными площадками, с пространствами для мастер-классов и презентаций новых работ композиторов и исполнителей со всего мира, с большими джемами и открытым микрофоном. Воплощенный дух джазовой импровизации как он есть.Да, в какие-то минуты кажется, что Бутман превращается в продюсера, руководящего то собственным фестивалем, то лейблом, то своим биг-бендом, одним из самых популярных в стране. Но это иллюзия: как только выпадает хоть малейшая возможность просто расчехлить саксофон и играть, поверьте, он немедленно ею воспользуется. И без звездности сделает это в полном соответствии с законами жанра — чтобы стать частью ансамбля, но дождаться момента, когда позволительно сыграть соло. И он сымпровизирует, а у вас не останется ни малейших сомнений и ни капли критики: вы просто восхититесь и удивитесь.Рассудительные японцы считают 60 лет вершиной жизни. Мол, люди рассчитаны на 120 лет, так что именно к шестидесяти человек достигает расцвета сил — умственных, физических, творческих. Внимательно посмотрите на Бутмана: он стопроцентно подтверждает эту теорию.
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джаз, беркли, олег лундстрем, игорь бутман, ленинград, сергей курехин, поп-механика, музыка, группа "кино"
08:00 27.10.2021 (обновлено: 10:02 27.10.2021)
 

Рыцарь саксофона. Джазмен всея Руси Игорь Бутман отмечает юбилей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузыкант Игорь Бутман выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле
Музыкант Игорь Бутман выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Игорю Бутману — 60 лет. Если искать аналогии в мировой культуре, то он, конечно же, Дон Кихот. Совершенно одержимый рыцарь, искренне преданный своему инструменту — саксофону.
Может быть, именно поэтому некоторые коллеги и маститые критики часто затрудняются со стилистическими определениями той музыки, которую Бутман исполняет. А делает он это постоянно — его график может свести с ума любого: вот съемка, вот концерт, тут запись, сразу после он еще и интервью дает, параллельно готовясь к очередному фестивалю.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Участники торжественной церемонии открытия XII международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве

Музыкант Игорь Бутман выступает на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве.
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Участники торжественной церемонии открытия XII международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Музыкант Игорь Бутман, президент России Владимир Путин, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Вячеслав Фетисов и министр обороны России Сергей Шойгу (слева направо) во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин, музыкант Игорь Бутман (слева), министр обороны РФ Сергей Шойгу и первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов (справа налево) во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади
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Музыкант Игорь Бутман, президент России Владимир Путин, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Вячеслав Фетисов и министр обороны России Сергей Шойгу (слева направо) во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман во время эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге

Игорь Бутман
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Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман во время эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Игорь Руссак
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Игорь Бутман (в центре) и мэр Сочи Анатолий Пахомов (слева) во время шествия музыкантов фестиваля Sochi Jazz Festival 2017

Мэр Сочи Анатолий Пахомов и Игорь Бутман во время шествия музыкантов фестиваля Sochi Jazz Festival 2017. 3 августа 2017
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Игорь Бутман (в центре) и мэр Сочи Анатолий Пахомов (слева) во время шествия музыкантов фестиваля Sochi Jazz Festival 2017

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк

Джазмен Игорь Бутман во главе джазового парада перед открытием международного фестиваля "Аква-Джаз" в Сочи

Международный фестиваль Аква-Джаз в Сочи
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Джазмен Игорь Бутман во главе джазового парада перед открытием международного фестиваля "Аква-Джаз" в Сочи

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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© РИА Новости / Нина Куриленко

Необычный дуэт Соткилавы и Бутмана — подарок лауреатам премии Сергея Михалкова

аграждение призеров 2-го Международного конкурса  имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для  подростков
6 из 6

Необычный дуэт Соткилавы и Бутмана — подарок лауреатам премии Сергея Михалкова

© РИА Новости / Нина Куриленко
1 из 6

Участники торжественной церемонии открытия XII международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
2 из 6

Музыкант Игорь Бутман, президент России Владимир Путин, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Вячеслав Фетисов и министр обороны России Сергей Шойгу (слева направо) во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 6

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман во время эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
4 из 6

Игорь Бутман (в центре) и мэр Сочи Анатолий Пахомов (слева) во время шествия музыкантов фестиваля Sochi Jazz Festival 2017

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
5 из 6

Джазмен Игорь Бутман во главе джазового парада перед открытием международного фестиваля "Аква-Джаз" в Сочи

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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6 из 6

Необычный дуэт Соткилавы и Бутмана — подарок лауреатам премии Сергея Михалкова

© РИА Новости / Нина Куриленко
Невозможность ужиться в одном стиле — черта, характерная для многих великих джазменов. Как в свое время ругали Армстронга за излишнее внимание к радио и ТВ, сколько критики на него обрушилось за сотрудничество с Диснеем! А уж как набрасывались на Майлза Дэвиса за любой его музыкальный эксперимент (неугомонный без них просто жить не мог)! Так что сегодняшний юбиляр, поверьте, в отличной компании.
Конечно, корни Бутмана — в классическом джазе, он работал с такими грандами, как Олег Лундстрем и Давид Голощекин (последний так вообще называл его любимым учеником). Именно отсюда главная страсть Бутмана — к импровизации и свингу. Собственно, на этом джаз и держится: поймай ритм, слушай тех, кто играет с тобой, и жди очереди — пространство для соло есть всегда.
Ленинград начала 1980-х, где Бутман был весьма заметной фигурой, — это город невероятных музыкальных событий разных стилей и направлений. Время джаза, казалось, прошло, начиналась новая волна, пробовали другие гармонии, способы существования и в студии, и на сцене.
Неслучайно главный товарищ Бутмана по его первым поискам и пробам — это Сергей Курехин, великий экспериментатор, безумный музыкальный хулиган. Редкое выступление курехинской "Поп-механики" обходилось без саксофона.
И да, если вы вообще далеки от джаза и думаете, что никогда не слышали ни одной ноты, сыгранной Бутманом, вы ошибаетесь. Поставьте "Табу" или "Радио Африка" "Аквариума" — на этих альбомах звучит его саксофон. Ну или песню "Троллейбус" группы "Кино", кажется, знают все — и в ней тоже Бутман!
В 1987-м Бутман едет в США, где учится в знаменитом колледже в Беркли и добивается явного успеха. Он гастролировал с Дэйвом Брубеком, Чиком Кориа, Гровером Вашингтоном — младшим, появлялся в телевизионных шоу.
В 1992-м принял участие в фестивале в России, а в мае 1995-го даже выступил в Кремле перед президентом Клинтоном, который, как известно, балуется саксофоном. Естественно, журналисты спрашивали у Бутмана: не попросил ли Клинтон у него инструмент поиграть? На это он отвечал по-питерски иронично: "Ну а как я мог отдать ему свой саксофон? Я же уже трость смочил". Позже Клинтон признавался, что Бутман — его самый любимый современный саксофонист.
© Фото : предоставлено пресс-службой артиста

Билл Клинтон и Игорь Бутман 3 июня 2000 года

Билл Клинтон и Игорь Бутман
1 из 3

Билл Клинтон и Игорь Бутман 3 июня 2000 года

© Фото : предоставлено пресс-службой артиста
© Фото : Администрация Президента России

Владимир Путин и Билл Клинтон после концерта джазовых коллективов Олега Лундстрема, Игоря Бутмана и детского ансамбля Петра Петрухина, 3 июня 2000 года

Владимир Путин и Билл Клинтон после концерта джазовых коллективов Олега Лундстрема, Игоря Бутмана и детского ансамбля Петра Петрухина
2 из 3

Владимир Путин и Билл Клинтон после концерта джазовых коллективов Олега Лундстрема, Игоря Бутмана и детского ансамбля Петра Петрухина, 3 июня 2000 года

© Фото : Администрация Президента России
© Фото : Администрация Президента России

Владимир Путин и Билл Клинтон на концерте джазовых коллективов Олега Лундстрема и Игоря Бутмана, 3 июня 2000 года

Владимир Путин и Билл Клинтон на концерте джазовых коллективов Олега Лундстрема и Игоря Бутмана
3 из 3

Владимир Путин и Билл Клинтон на концерте джазовых коллективов Олега Лундстрема и Игоря Бутмана, 3 июня 2000 года

© Фото : Администрация Президента России
1 из 3

Билл Клинтон и Игорь Бутман 3 июня 2000 года

© Фото : предоставлено пресс-службой артиста
2 из 3

Владимир Путин и Билл Клинтон после концерта джазовых коллективов Олега Лундстрема, Игоря Бутмана и детского ансамбля Петра Петрухина, 3 июня 2000 года

© Фото : Администрация Президента России
3 из 3

Владимир Путин и Билл Клинтон на концерте джазовых коллективов Олега Лундстрема и Игоря Бутмана, 3 июня 2000 года

© Фото : Администрация Президента России
Он и сегодня остается человеком мира — и при этом легко может сыграть и на концерте в маленьком клубе, и на записи очередного телешоу, и на приеме в самых верхах. Собственно, Бутман четко выбрал свой путь: главное для него — музыка и ее максимальная популяризация. Тот случай, когда идеи свободы, заложенные в джазе как таковом, совместного музицирования, преодоления любых идеологических границ оказываются стопроцентно первичны.
Бутман регулярно выступает на престижных мировых площадках, участвует в фестивалях и организует их сам. Но его главное на данный момент детище — Jazz Across Borders — вышло за рамки чисто музыкального события.
Это самый настоящий форум с дискуссионными площадками, с пространствами для мастер-классов и презентаций новых работ композиторов и исполнителей со всего мира, с большими джемами и открытым микрофоном. Воплощенный дух джазовой импровизации как он есть.
Да, в какие-то минуты кажется, что Бутман превращается в продюсера, руководящего то собственным фестивалем, то лейблом, то своим биг-бендом, одним из самых популярных в стране. Но это иллюзия: как только выпадает хоть малейшая возможность просто расчехлить саксофон и играть, поверьте, он немедленно ею воспользуется. И без звездности сделает это в полном соответствии с законами жанра — чтобы стать частью ансамбля, но дождаться момента, когда позволительно сыграть соло. И он сымпровизирует, а у вас не останется ни малейших сомнений и ни капли критики: вы просто восхититесь и удивитесь.
Рассудительные японцы считают 60 лет вершиной жизни. Мол, люди рассчитаны на 120 лет, так что именно к шестидесяти человек достигает расцвета сил — умственных, физических, творческих. Внимательно посмотрите на Бутмана: он стопроцентно подтверждает эту теорию.
Выступление джазового коллектива International Jazz Ensemble Якова Окуня на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 09:15Культура
Свобода, любовь и джаз: чем запомнился фестиваль Koktebel Jazz Party
 
КультураджазБерклиОлег ЛундстремИгорь БутманЛенинградСергей КурехинПоп-механикаМузыкаГруппа "Кино"
 
 
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