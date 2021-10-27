https://ria.ru/20211027/butman-1756315058.html

Рыцарь саксофона. Джазмен всея Руси Игорь Бутман отмечает юбилей

Рыцарь саксофона. Джазмен всея Руси Игорь Бутман отмечает юбилей - РИА Новости, 27.10.2021

Рыцарь саксофона. Джазмен всея Руси Игорь Бутман отмечает юбилей

Игорю Бутману — 60 лет. Если искать аналогии в мировой культуре, то он, конечно же, Дон Кихот. Совершенно одержимый рыцарь, искренне преданный своему... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T08:00

2021-10-27T08:00

2021-10-27T10:02

культура

джаз

беркли

олег лундстрем

игорь бутман

ленинград

сергей курехин

поп-механика

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Игорю Бутману — 60 лет. Если искать аналогии в мировой культуре, то он, конечно же, Дон Кихот. Совершенно одержимый рыцарь, искренне преданный своему инструменту — саксофону. Может быть, именно поэтому некоторые коллеги и маститые критики часто затрудняются со стилистическими определениями той музыки, которую Бутман исполняет. А делает он это постоянно — его график может свести с ума любого: вот съемка, вот концерт, тут запись, сразу после он еще и интервью дает, параллельно готовясь к очередному фестивалю.Невозможность ужиться в одном стиле — черта, характерная для многих великих джазменов. Как в свое время ругали Армстронга за излишнее внимание к радио и ТВ, сколько критики на него обрушилось за сотрудничество с Диснеем! А уж как набрасывались на Майлза Дэвиса за любой его музыкальный эксперимент (неугомонный без них просто жить не мог)! Так что сегодняшний юбиляр, поверьте, в отличной компании.Конечно, корни Бутмана — в классическом джазе, он работал с такими грандами, как Олег Лундстрем и Давид Голощекин (последний так вообще называл его любимым учеником). Именно отсюда главная страсть Бутмана — к импровизации и свингу. Собственно, на этом джаз и держится: поймай ритм, слушай тех, кто играет с тобой, и жди очереди — пространство для соло есть всегда.Ленинград начала 1980-х, где Бутман был весьма заметной фигурой, — это город невероятных музыкальных событий разных стилей и направлений. Время джаза, казалось, прошло, начиналась новая волна, пробовали другие гармонии, способы существования и в студии, и на сцене.Неслучайно главный товарищ Бутмана по его первым поискам и пробам — это Сергей Курехин, великий экспериментатор, безумный музыкальный хулиган. Редкое выступление курехинской "Поп-механики" обходилось без саксофона.И да, если вы вообще далеки от джаза и думаете, что никогда не слышали ни одной ноты, сыгранной Бутманом, вы ошибаетесь. Поставьте "Табу" или "Радио Африка" "Аквариума" — на этих альбомах звучит его саксофон. Ну или песню "Троллейбус" группы "Кино", кажется, знают все — и в ней тоже Бутман!В 1987-м Бутман едет в США, где учится в знаменитом колледже в Беркли и добивается явного успеха. Он гастролировал с Дэйвом Брубеком, Чиком Кориа, Гровером Вашингтоном — младшим, появлялся в телевизионных шоу.В 1992-м принял участие в фестивале в России, а в мае 1995-го даже выступил в Кремле перед президентом Клинтоном, который, как известно, балуется саксофоном. Естественно, журналисты спрашивали у Бутмана: не попросил ли Клинтон у него инструмент поиграть? На это он отвечал по-питерски иронично: "Ну а как я мог отдать ему свой саксофон? Я же уже трость смочил". Позже Клинтон признавался, что Бутман — его самый любимый современный саксофонист. Он и сегодня остается человеком мира — и при этом легко может сыграть и на концерте в маленьком клубе, и на записи очередного телешоу, и на приеме в самых верхах. Собственно, Бутман четко выбрал свой путь: главное для него — музыка и ее максимальная популяризация. Тот случай, когда идеи свободы, заложенные в джазе как таковом, совместного музицирования, преодоления любых идеологических границ оказываются стопроцентно первичны.Бутман регулярно выступает на престижных мировых площадках, участвует в фестивалях и организует их сам. Но его главное на данный момент детище — Jazz Across Borders — вышло за рамки чисто музыкального события. Это самый настоящий форум с дискуссионными площадками, с пространствами для мастер-классов и презентаций новых работ композиторов и исполнителей со всего мира, с большими джемами и открытым микрофоном. Воплощенный дух джазовой импровизации как он есть.Да, в какие-то минуты кажется, что Бутман превращается в продюсера, руководящего то собственным фестивалем, то лейблом, то своим биг-бендом, одним из самых популярных в стране. Но это иллюзия: как только выпадает хоть малейшая возможность просто расчехлить саксофон и играть, поверьте, он немедленно ею воспользуется. И без звездности сделает это в полном соответствии с законами жанра — чтобы стать частью ансамбля, но дождаться момента, когда позволительно сыграть соло. И он сымпровизирует, а у вас не останется ни малейших сомнений и ни капли критики: вы просто восхититесь и удивитесь.Рассудительные японцы считают 60 лет вершиной жизни. Мол, люди рассчитаны на 120 лет, так что именно к шестидесяти человек достигает расцвета сил — умственных, физических, творческих. Внимательно посмотрите на Бутмана: он стопроцентно подтверждает эту теорию.

https://ria.ru/20210823/koktebeljazzparty-1746780546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаз, беркли, олег лундстрем, игорь бутман, ленинград, сергей курехин, поп-механика, музыка, группа "кино"