Рыцарь саксофона. Джазмен всея Руси Игорь Бутман отмечает юбилей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Игорю Бутману — 60 лет. Если искать аналогии в мировой культуре, то он, конечно же, Дон Кихот. Совершенно одержимый рыцарь, искренне преданный своему инструменту — саксофону. Может быть, именно поэтому некоторые коллеги и маститые критики часто затрудняются со стилистическими определениями той музыки, которую Бутман исполняет. А делает он это постоянно — его график может свести с ума любого: вот съемка, вот концерт, тут запись, сразу после он еще и интервью дает, параллельно готовясь к очередному фестивалю.Невозможность ужиться в одном стиле — черта, характерная для многих великих джазменов. Как в свое время ругали Армстронга за излишнее внимание к радио и ТВ, сколько критики на него обрушилось за сотрудничество с Диснеем! А уж как набрасывались на Майлза Дэвиса за любой его музыкальный эксперимент (неугомонный без них просто жить не мог)! Так что сегодняшний юбиляр, поверьте, в отличной компании.Конечно, корни Бутмана — в классическом джазе, он работал с такими грандами, как Олег Лундстрем и Давид Голощекин (последний так вообще называл его любимым учеником). Именно отсюда главная страсть Бутмана — к импровизации и свингу. Собственно, на этом джаз и держится: поймай ритм, слушай тех, кто играет с тобой, и жди очереди — пространство для соло есть всегда.Ленинград начала 1980-х, где Бутман был весьма заметной фигурой, — это город невероятных музыкальных событий разных стилей и направлений. Время джаза, казалось, прошло, начиналась новая волна, пробовали другие гармонии, способы существования и в студии, и на сцене.Неслучайно главный товарищ Бутмана по его первым поискам и пробам — это Сергей Курехин, великий экспериментатор, безумный музыкальный хулиган. Редкое выступление курехинской "Поп-механики" обходилось без саксофона.И да, если вы вообще далеки от джаза и думаете, что никогда не слышали ни одной ноты, сыгранной Бутманом, вы ошибаетесь. Поставьте "Табу" или "Радио Африка" "Аквариума" — на этих альбомах звучит его саксофон. Ну или песню "Троллейбус" группы "Кино", кажется, знают все — и в ней тоже Бутман!В 1987-м Бутман едет в США, где учится в знаменитом колледже в Беркли и добивается явного успеха. Он гастролировал с Дэйвом Брубеком, Чиком Кориа, Гровером Вашингтоном — младшим, появлялся в телевизионных шоу.В 1992-м принял участие в фестивале в России, а в мае 1995-го даже выступил в Кремле перед президентом Клинтоном, который, как известно, балуется саксофоном. Естественно, журналисты спрашивали у Бутмана: не попросил ли Клинтон у него инструмент поиграть? На это он отвечал по-питерски иронично: "Ну а как я мог отдать ему свой саксофон? Я же уже трость смочил". Позже Клинтон признавался, что Бутман — его самый любимый современный саксофонист. Он и сегодня остается человеком мира — и при этом легко может сыграть и на концерте в маленьком клубе, и на записи очередного телешоу, и на приеме в самых верхах. Собственно, Бутман четко выбрал свой путь: главное для него — музыка и ее максимальная популяризация. Тот случай, когда идеи свободы, заложенные в джазе как таковом, совместного музицирования, преодоления любых идеологических границ оказываются стопроцентно первичны.Бутман регулярно выступает на престижных мировых площадках, участвует в фестивалях и организует их сам. Но его главное на данный момент детище — Jazz Across Borders — вышло за рамки чисто музыкального события. Это самый настоящий форум с дискуссионными площадками, с пространствами для мастер-классов и презентаций новых работ композиторов и исполнителей со всего мира, с большими джемами и открытым микрофоном. Воплощенный дух джазовой импровизации как он есть.Да, в какие-то минуты кажется, что Бутман превращается в продюсера, руководящего то собственным фестивалем, то лейблом, то своим биг-бендом, одним из самых популярных в стране. Но это иллюзия: как только выпадает хоть малейшая возможность просто расчехлить саксофон и играть, поверьте, он немедленно ею воспользуется. И без звездности сделает это в полном соответствии с законами жанра — чтобы стать частью ансамбля, но дождаться момента, когда позволительно сыграть соло. И он сымпровизирует, а у вас не останется ни малейших сомнений и ни капли критики: вы просто восхититесь и удивитесь.Рассудительные японцы считают 60 лет вершиной жизни. Мол, люди рассчитаны на 120 лет, так что именно к шестидесяти человек достигает расцвета сил — умственных, физических, творческих. Внимательно посмотрите на Бутмана: он стопроцентно подтверждает эту теорию.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Игорю Бутману — 60 лет. Если искать аналогии в мировой культуре, то он, конечно же, Дон Кихот. Совершенно одержимый рыцарь, искренне преданный своему инструменту — саксофону.
Может быть, именно поэтому некоторые коллеги и маститые критики часто затрудняются со стилистическими определениями той музыки, которую Бутман исполняет. А делает он это постоянно — его график может свести с ума любого: вот съемка, вот концерт, тут запись, сразу после он еще и интервью дает, параллельно готовясь к очередному фестивалю.
Музыкант Игорь Бутман, президент России Владимир Путин, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Вячеслав Фетисов и министр обороны России Сергей Шойгу (слева направо) во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади
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Музыкант Игорь Бутман, президент России Владимир Путин, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Вячеслав Фетисов и министр обороны России Сергей Шойгу (слева направо) во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади
Музыкант Игорь Бутман, президент России Владимир Путин, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Вячеслав Фетисов и министр обороны России Сергей Шойгу (слева направо) во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади
Невозможность ужиться в одном стиле — черта, характерная для многих великих джазменов. Как в свое время ругали Армстронга за излишнее внимание к радио и ТВ, сколько критики на него обрушилось за сотрудничество с Диснеем! А уж как набрасывались на Майлза Дэвиса за любой его музыкальный эксперимент (неугомонный без них просто жить не мог)! Так что сегодняшний юбиляр, поверьте, в отличной компании.
Конечно, корни Бутмана — в классическом джазе, он работал с такими грандами, как Олег Лундстрем и Давид Голощекин (последний так вообще называл его любимым учеником). Именно отсюда главная страсть Бутмана — к импровизации и свингу. Собственно, на этом джаз и держится: поймай ритм, слушай тех, кто играет с тобой, и жди очереди — пространство для соло есть всегда.
Ленинград начала 1980-х, где Бутман был весьма заметной фигурой, — это город невероятных музыкальных событий разных стилей и направлений. Время джаза, казалось, прошло, начиналась новая волна, пробовали другие гармонии, способы существования и в студии, и на сцене.
Неслучайно главный товарищ Бутмана по его первым поискам и пробам — это Сергей Курехин, великий экспериментатор, безумный музыкальный хулиган. Редкое выступление курехинской "Поп-механики" обходилось без саксофона.
И да, если вы вообще далеки от джаза и думаете, что никогда не слышали ни одной ноты, сыгранной Бутманом, вы ошибаетесь. Поставьте "Табу" или "Радио Африка" "Аквариума" — на этих альбомах звучит его саксофон. Ну или песню "Троллейбус" группы "Кино", кажется, знают все — и в ней тоже Бутман!
В 1987-м Бутман едет в США, где учится в знаменитом колледже в Беркли и добивается явного успеха. Он гастролировал с Дэйвом Брубеком, Чиком Кориа, Гровером Вашингтоном — младшим, появлялся в телевизионных шоу.
В 1992-м принял участие в фестивале в России, а в мае 1995-го даже выступил в Кремле перед президентом Клинтоном, который, как известно, балуется саксофоном. Естественно, журналисты спрашивали у Бутмана: не попросил ли Клинтон у него инструмент поиграть? На это он отвечал по-питерски иронично: "Ну а как я мог отдать ему свой саксофон? Я же уже трость смочил". Позже Клинтон признавался, что Бутман — его самый любимый современный саксофонист.
Он и сегодня остается человеком мира — и при этом легко может сыграть и на концерте в маленьком клубе, и на записи очередного телешоу, и на приеме в самых верхах. Собственно, Бутман четко выбрал свой путь: главное для него — музыка и ее максимальная популяризация. Тот случай, когда идеи свободы, заложенные в джазе как таковом, совместного музицирования, преодоления любых идеологических границ оказываются стопроцентно первичны.
Бутман регулярно выступает на престижных мировых площадках, участвует в фестивалях и организует их сам. Но его главное на данный момент детище — Jazz Across Borders — вышло за рамки чисто музыкального события.
Это самый настоящий форум с дискуссионными площадками, с пространствами для мастер-классов и презентаций новых работ композиторов и исполнителей со всего мира, с большими джемами и открытым микрофоном. Воплощенный дух джазовой импровизации как он есть.
Да, в какие-то минуты кажется, что Бутман превращается в продюсера, руководящего то собственным фестивалем, то лейблом, то своим биг-бендом, одним из самых популярных в стране. Но это иллюзия: как только выпадает хоть малейшая возможность просто расчехлить саксофон и играть, поверьте, он немедленно ею воспользуется. И без звездности сделает это в полном соответствии с законами жанра — чтобы стать частью ансамбля, но дождаться момента, когда позволительно сыграть соло. И он сымпровизирует, а у вас не останется ни малейших сомнений и ни капли критики: вы просто восхититесь и удивитесь.
Рассудительные японцы считают 60 лет вершиной жизни. Мол, люди рассчитаны на 120 лет, так что именно к шестидесяти человек достигает расцвета сил — умственных, физических, творческих. Внимательно посмотрите на Бутмана: он стопроцентно подтверждает эту теорию.
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