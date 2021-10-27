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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20211027/beg-1756437393.html
"Правда тела". Бег без травм. Почему не нужно стараться бегать быстро?
"Правда тела". Бег без травм. Почему не нужно стараться бегать быстро? - РИА Новости, 27.10.2021
"Правда тела". Бег без травм. Почему не нужно стараться бегать быстро?
“Сейчас выйду и побегу!” - думают многие. кто решает заняться своим здоровьем. Другие уверены: “Нельзя бегать ни в коем случае, вы убьете колени!”. Как бегать так, чтобы не травмироваться, и надо ли вообще волноваться по поводу техники? Почему не нужно стараться бежать быстро (как учили в школе)? И зачем пробовать бегать в комнате босиком?
2021-10-27T12:00
2021-10-27T12:01
правда тела
подкаст
елена орлова
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"Правда тела". Бег без травм. Почему не нужно стараться бегать быстро?
“Сейчас выйду и побегу!” - думают многие. кто решает заняться своим здоровьем. Другие уверены: “Нельзя бегать ни в коем случае, вы убьете колени!”. Как бегать так, чтобы не травмироваться, и надо ли вообще волноваться по поводу техники? Почему не нужно стараться бежать быстро (как учили в школе)? И зачем пробовать бегать в комнате босиком?
audio/mpeg
"Правда тела". Бег без травм. Почему не нужно стараться бегать быстро?
“Сейчас выйду и побегу!” - думают многие. кто решает заняться своим здоровьем. Другие уверены: “Нельзя бегать ни в коем случае, вы убьете колени!”. Как бегать так, чтобы не травмироваться, и надо ли вообще волноваться по поводу техники? Почему не нужно стараться бежать быстро (как учили в школе)? И зачем пробовать бегать в комнате босиком?
audio/mpeg
На какую часть стопы приземляться, чтобы не “убить” голеностоп? Зачем “пристраиваться” к пешеходам, когда вы бежите? По какому покрытию бегать, и стоит ли делать это на асфальте, если ничего другого рядом нет? Объясняет тренер по бегу, Чемпионка России, Участница Олимпийских игр, побeдительница кубка Европы Елена Орлова.02:05 Надо ли волноваться по поводу техники бега04:15 Почему не нужно пытаться бегать быстро06:00 С каким пульсом нужно бегать07:00 Как “пристраиваясь” к пешеходу можно добиться здорового бега08:58 Правильная постановка стопы: как не разрушить голеностоп и колено12:16 Правда ли, что суставы “убивает” ускорение16:23 По чему бегать: асфальт, грунт, резиновое покрытие?19:51 Возраст и масса тела: есть ли ограничения для того, чтобы начать бегатьПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, елена орлова, аудио
12:00 27.10.2021 (обновлено: 12:01 27.10.2021)
 

"Правда тела". Бег без травм. Почему не нужно стараться бегать быстро?

Правда тела
"Правда тела". Бег без травм. Почему не нужно стараться бегать быстро?
12:00
Читать ria.ru в
“Сейчас выйду и побегу!” - думают многие. кто решает заняться своим здоровьем. Другие уверены: “Нельзя бегать ни в коем случае, вы убьете колени!”. Как бегать так, чтобы не травмироваться, и надо ли вообще волноваться по поводу техники? Почему не нужно стараться бежать быстро (как учили в школе)? И зачем пробовать бегать в комнате босиком?
На какую часть стопы приземляться, чтобы не “убить” голеностоп? Зачем “пристраиваться” к пешеходам, когда вы бежите? По какому покрытию бегать, и стоит ли делать это на асфальте, если ничего другого рядом нет? Объясняет тренер по бегу, Чемпионка России, Участница Олимпийских игр, побeдительница кубка Европы Елена Орлова.
02:05 Надо ли волноваться по поводу техники бега
04:15 Почему не нужно пытаться бегать быстро
06:00 С каким пульсом нужно бегать
07:00 Как “пристраиваясь” к пешеходу можно добиться здорового бега
08:58 Правильная постановка стопы: как не разрушить голеностоп и колено
12:16 Правда ли, что суставы “убивает” ускорение
16:23 По чему бегать: асфальт, грунт, резиновое покрытие?
19:51 Возраст и масса тела: есть ли ограничения для того, чтобы начать бегать
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Редактор Наталия Шашина
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Правда телаПодкастЕлена Орлова
 
 
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