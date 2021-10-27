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Туризм
https://ria.ru/20211027/amsterdam-1756273437.html
В Амстердаме начнут ловить водителей шумных машин с помощью камер
В Амстердаме начнут ловить водителей шумных машин с помощью камер - РИА Новости, 27.10.2021
В Амстердаме начнут ловить водителей шумных машин с помощью камер
В Амстердаме установят "умные" камеры, чтобы штрафовать водителей слишком шумных машин, пишет "Европульс". РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T00:30
2021-10-27T00:30
туризм
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новости - туризм
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экология
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Амстердаме установят "умные" камеры, чтобы штрафовать водителей слишком шумных машин, пишет "Европульс".Новые устройства будут измерять шум проезжающего мимо автомобиля, фиксировать его номер и передавать информацию сотрудникам патрульной службы.По данным Европейского агентства защиты окружающей среды, 20 процентов жителей ЕС страдают от шумового загрязнения. В Амстердаме уже принят закон, запрещающий водителям намеренно модифицировать двигатели, чтобы они издавали более громкий звук, напоминающий рев гоночного автомобиля. Однако ранее службы не могли в должной мере контролировать его исполнение из-за отсутствия необходимой техники.В других странах Европы тоже борются с дорожным шумом: меняют брусчатку на асфальт, вводят скоростные ограничения до 30 километров в час в центре города и устанавливают "умные" системы управления транспортными потоками.
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амстердам, нидерланды, авто, новости - туризм, камеры, дороги, экология, урбанистика
00:30 27.10.2021
 
В Амстердаме начнут ловить водителей шумных машин с помощью камер

Власти Амстердама начнут бороться с шумовым загрязнением города с помощью "умных" камер

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорожане едут на велосипедах по одной из улиц в центре Амстердама
Горожане едут на велосипедах по одной из улиц в центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Амстердаме установят "умные" камеры, чтобы штрафовать водителей слишком шумных машин, пишет "Европульс".
Новые устройства будут измерять шум проезжающего мимо автомобиля, фиксировать его номер и передавать информацию сотрудникам патрульной службы.
По данным Европейского агентства защиты окружающей среды, 20 процентов жителей ЕС страдают от шумового загрязнения. В Амстердаме уже принят закон, запрещающий водителям намеренно модифицировать двигатели, чтобы они издавали более громкий звук, напоминающий рев гоночного автомобиля. Однако ранее службы не могли в должной мере контролировать его исполнение из-за отсутствия необходимой техники.
В других странах Европы тоже борются с дорожным шумом: меняют брусчатку на асфальт, вводят скоростные ограничения до 30 километров в час в центре города и устанавливают "умные" системы управления транспортными потоками.
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