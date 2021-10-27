https://ria.ru/20211027/afganistan-1756544109.html

Участники встречи по Афганистану призвали страну соблюдать права человека

Участники встречи по Афганистану призвали страну соблюдать права человека - РИА Новости, 27.10.2021

Участники встречи по Афганистану призвали страну соблюдать права человека

Участники министерской встречи стран-соседей Афганистана призвали Афганистан соблюдать общепринятые нормы международного права и обеспечить защиту прав... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:52

2021-10-27T17:52

2021-10-27T17:59

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участники министерской встречи стран-соседей Афганистана призвали Афганистан соблюдать общепринятые нормы международного права и обеспечить защиту прав человека."Призываем все стороны в Афганистане соблюдать свои неотъемлемые обязательства, применять дружественный подход в отношении соседних стран и уважать общепринятые принципы международного права и основные права человека, а также защищать безопасность и законные права иностранных граждан и институтов в Афганистане", - говорится в заявлении участников встречи.В среду в Тегеране прошла министерская встреча по Афганистану. На ней присутствовали главы МИД Узбекистана, Пакистана, Туркменистана и Таджикистана, РФ и Китай приняли участие в заседании в режиме видеоконференции.В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211027/afganistan-1756428398.html

кабул (город)

иран

тегеран (город)

таджикистан

китай

узбекистан

пакистан

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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