https://ria.ru/20211027/afganistan-1756544109.html
Участники встречи по Афганистану призвали страну соблюдать права человека
Участники встречи по Афганистану призвали страну соблюдать права человека - РИА Новости, 27.10.2021
Участники встречи по Афганистану призвали страну соблюдать права человека
Участники министерской встречи стран-соседей Афганистана призвали Афганистан соблюдать общепринятые нормы международного права и обеспечить защиту прав... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:52
2021-10-27T17:52
2021-10-27T17:59
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
иран
талибан
тегеран (город)
таджикистан
китай
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участники министерской встречи стран-соседей Афганистана призвали Афганистан соблюдать общепринятые нормы международного права и обеспечить защиту прав человека."Призываем все стороны в Афганистане соблюдать свои неотъемлемые обязательства, применять дружественный подход в отношении соседних стран и уважать общепринятые принципы международного права и основные права человека, а также защищать безопасность и законные права иностранных граждан и институтов в Афганистане", - говорится в заявлении участников встречи.В среду в Тегеране прошла министерская встреча по Афганистану. На ней присутствовали главы МИД Узбекистана, Пакистана, Туркменистана и Таджикистана, РФ и Китай приняли участие в заседании в режиме видеоконференции.В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211027/afganistan-1756428398.html
кабул (город)
иран
тегеран (город)
таджикистан
китай
узбекистан
пакистан
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в мире, кабул (город), иран, талибан, тегеран (город), таджикистан, китай, узбекистан, пакистан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид узбекистана, россия
17:52 27.10.2021 (обновлено: 17:59 27.10.2021)
Участники встречи по Афганистану призвали страну соблюдать права человека
Участники встречи в Тегеране призвали Афганистан соблюдать международное право