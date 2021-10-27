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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211027/afganistan-1756523737.html
В Иране поддержали московский формат переговоров по Афганистану
В Иране поддержали московский формат переговоров по Афганистану - РИА Новости, 27.10.2021
В Иране поддержали московский формат переговоров по Афганистану
Тегеран поддерживает любой формат переговоров, в том числе и московский, который приведет к миру и стабильному развитию в Афганистане, заявил в среду глава... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:34
2021-10-27T16:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
тегеран (город)
узбекистан
афганистан
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Тегеран поддерживает любой формат переговоров, в том числе и московский, который приведет к миру и стабильному развитию в Афганистане, заявил в среду глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан."Московский формат сформирован с участием спецпредставителей разных стран. Мы приветствуем все форматы, которые помогут принести мир и стабильность в Афганистан, в том чсиле и московский формат. Мы благодарим Москву за это", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана."Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. РФ традиционно приглашает на встречи московского формата и США. Но Вашингтон участвовал не во всех заседаниях.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Остальные члены данного правительства также являются членами движения "Талибан"*.* Запрещенная в России террористическая орагнизация.
https://ria.ru/20211027/afganistan-1756521959.html
https://ria.ru/20211006/terrorizm-1753321179.html
тегеран (город)
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в мире, оон, талибан, тегеран (город), узбекистан, афганистан, хосейн амир абдоллахиан, россия, мохаммад хасан ахунд
16:34 27.10.2021 (обновлено: 16:43 27.10.2021)
 
В Иране поддержали московский формат переговоров по Афганистану

Глава МИД Ирана: Тегеран поддерживает московский формат переговоров по Афганистану

© Fotolia / Emanuele MazzoniИран
Иран - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Тегеран поддерживает любой формат переговоров, в том числе и московский, который приведет к миру и стабильному развитию в Афганистане, заявил в среду глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Московский формат сформирован с участием спецпредставителей разных стран. Мы приветствуем все форматы, которые помогут принести мир и стабильность в Афганистан, в том чсиле и московский формат. Мы благодарим Москву за это", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 16:25
МИД Ирана обвинил США в страданиях афганского народа
"Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. РФ традиционно приглашает на встречи московского формата и США. Но Вашингтон участвовал не во всех заседаниях.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Остальные члены данного правительства также являются членами движения "Талибан"*.
* Запрещенная в России террористическая орагнизация.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 13:27
Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанТегеран (город)УзбекистанАфганистанХосейн Амир АбдоллахианРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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