https://ria.ru/20211027/afganistan-1756451858.html

Лавров назвал "московский формат" по Афганистану безальтернативным

Лавров назвал "московский формат" по Афганистану безальтернативным - РИА Новости, 27.10.2021

Лавров назвал "московский формат" по Афганистану безальтернативным

"Московский формат" консультаций по Афганистану является безальтернативным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:58

2021-10-27T11:58

2021-10-27T11:58

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Московский формат" консультаций по Афганистану является безальтернативным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Прежде всего, хотел бы поблагодарить за то, что все представленные здесь страны приняли активное участие в недавнем заседании Московского формата консультаций по Афганистану – эксклюзивной и безальтернативной по своему охвату и продуктивности площадке", - заявил министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана, проходящей 27 октября в Тегеране. По его словам, в последнее время Москва фиксирует активизацию деятельности различных региональных и международных форумов по Афганистану."Важно, чтобы они не дублировали, а органично дополняли работу друг друга. Убежден, что сегодняшняя дискуссия внесет весомый вклад в наши совместные усилия по решению многочисленных проблем афганского народа. Будет содействовать поддержанию стабильности и безопасности в регионе и за его пределами", - добавил Лавров.На прошлой неделе в Москве прошла встреча "Московского формата" по Афганистану, в которой приняли участие представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"* запрещено в России как террористическое)."Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. РФ традиционно приглашает на встречи московского формата и США. Но Вашингтон участвовал не во всех заседаниях.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211025/taliby-1756056293.html

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755371581.html

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в мире, талибан, афганистан, сергей лавров, россия