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Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211027/afganistan-1756451858.html
Лавров назвал "московский формат" по Афганистану безальтернативным
Лавров назвал "московский формат" по Афганистану безальтернативным - РИА Новости, 27.10.2021
Лавров назвал "московский формат" по Афганистану безальтернативным
"Московский формат" консультаций по Афганистану является безальтернативным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:58
2021-10-27T11:58
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Московский формат" консультаций по Афганистану является безальтернативным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Прежде всего, хотел бы поблагодарить за то, что все представленные здесь страны приняли активное участие в недавнем заседании Московского формата консультаций по Афганистану – эксклюзивной и безальтернативной по своему охвату и продуктивности площадке", - заявил министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана, проходящей 27 октября в Тегеране. По его словам, в последнее время Москва фиксирует активизацию деятельности различных региональных и международных форумов по Афганистану."Важно, чтобы они не дублировали, а органично дополняли работу друг друга. Убежден, что сегодняшняя дискуссия внесет весомый вклад в наши совместные усилия по решению многочисленных проблем афганского народа. Будет содействовать поддержанию стабильности и безопасности в регионе и за его пределами", - добавил Лавров.На прошлой неделе в Москве прошла встреча "Московского формата" по Афганистану, в которой приняли участие представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"* запрещено в России как террористическое)."Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. РФ традиционно приглашает на встречи московского формата и США. Но Вашингтон участвовал не во всех заседаниях.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211025/taliby-1756056293.html
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755371581.html
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в мире, талибан, афганистан, сергей лавров, россия
11:58 27.10.2021
 
Лавров назвал "московский формат" по Афганистану безальтернативным

Лавров: "московский формат" по Афганистану продуктивен и не имеет альтернативы

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Боливии Рохелио Майтой в Доме приемов МИД России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Боливии Рохелио Майтой в Доме приемов МИД России. - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Московский формат" консультаций по Афганистану является безальтернативным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Прежде всего, хотел бы поблагодарить за то, что все представленные здесь страны приняли активное участие в недавнем заседании Московского формата консультаций по Афганистану – эксклюзивной и безальтернативной по своему охвату и продуктивности площадке", - заявил министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана, проходящей 27 октября в Тегеране. По его словам, в последнее время Москва фиксирует активизацию деятельности различных региональных и международных форумов по Афганистану.
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"Важно, чтобы они не дублировали, а органично дополняли работу друг друга. Убежден, что сегодняшняя дискуссия внесет весомый вклад в наши совместные усилия по решению многочисленных проблем афганского народа. Будет содействовать поддержанию стабильности и безопасности в регионе и за его пределами", - добавил Лавров.
На прошлой неделе в Москве прошла встреча "Московского формата" по Афганистану, в которой приняли участие представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"* запрещено в России как террористическое).
"Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. РФ традиционно приглашает на встречи московского формата и США. Но Вашингтон участвовал не во всех заседаниях.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 12:26Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанСергей ЛавровРоссия
 
 
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