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https://ria.ru/20211026/zoloto-1756334307.html
В России прокомментировали решение суда о передаче скифского золота Киеву
В России прокомментировали решение суда о передаче скифского золота Киеву - РИА Новости, 26.10.2021
В России прокомментировали решение суда о передаче скифского золота Киеву
Российские политики и эксперты отреагировали на решение амстердамского суда передать скифское золото из Крыма Украине. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:27
2021-10-26T17:50
в мире
амстердам
украина
нидерланды
владимир зеленский
европейский суд
руслан бальбек
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские политики и эксперты отреагировали на решение амстердамского суда передать скифское золото из Крыма Украине.В Госдуме обратили внимание на политический аспект вердикта, а в Совфеде призвали добиваться его пересмотра. Подробнее — в материале РИА Новости.Предвзятость и враждебностьГлава полуострова Сергей Аксенов назвал этот шаг "наглым рейдерским захватом"."Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму", — написал он в своем Telegram-канале.Как считает Аксенова, артефакты принадлежат всем крымчанам и должны быть возвращены в фонды музеев республики. Власти Крыма обжалуют постановление.В Минкультуры поддержали идею вернуть экспонаты. В ведомстве напомнили, что музейные коллекции "неделимы и неотчуждаемы — это общеизвестное профессиональное правило".В Союзе музеев, в свою очередь, напомнили, что археологи нашли артефакты именно на в Крыму, оттуда и попали на экспозицию."Они принадлежат именно тому учреждению культуры, в котором экспонировались изначально", — подчеркнули в Минкульте.Ангажированный вердиктГлава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что суд встал на сторону "политики, а не правды" и назвал его решение русофобским.Парламентарий напомнил, что скифское золото было на полуострове задолго до того, как он "стал иметь какое-то отношение" к киевским властям. Решение суда Слуцкий счел политизированным и ангажированым.Нужно боротьсяПервый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что необходимо бороться за артефакты."России нужно продумать ответные шаги", — заявил он агентству. Надо обжаловать решение амстердамского суда, продолжил сенатор.Если Нидерланды захотят наладить диалог с Москвой, они подумают о возвращении коллекции в Россию, заключил он.Зеленский и популизмЭкс-депутат Госдумы и крымский политический эксперт Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего вслед за скифским золотом вернуть и полуостров. По мнению политика, украинский лидер просто "оседлал популистскую волну"."В том, что касается Крыма: он украинским и не был, так как просто засиделся в гостях. &lt;...&gt; Полуостров для Украины чужой и недоступный, а отнять силой — руки коротки", — сказал он РИА Новости.Вердикты "политически прикормленного" Европейского суда на Россию не повлияют, добавил он.Скифское золотоКоллекцию скифского золота из четырех крымских музеев — около двух тысяч объектов — вывезли на выставку в Музей Алларда Пирсона в столице Нидерландов в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года Университет Амстердама — куратор культурной институции — решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил передать объекты Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Крымская сторона обжаловала решение, и через три года суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима. Однако сегодня Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове.При этом инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.
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в мире, амстердам, украина, нидерланды, владимир зеленский, европейский суд, руслан бальбек, леонид слуцкий (политик), россия
16:27 26.10.2021 (обновлено: 17:50 26.10.2021)
 
В России прокомментировали решение суда о передаче скифского золота Киеву

Российские политики назвали решение суда в Амстердаме по скифскому золоту политизированным

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские политики и эксперты отреагировали на решение амстердамского суда передать скифское золото из Крыма Украине.
В Госдуме обратили внимание на политический аспект вердикта, а в Совфеде призвали добиваться его пересмотра. Подробнее — в материале РИА Новости.

Предвзятость и враждебность

Глава полуострова Сергей Аксенов назвал этот шаг "наглым рейдерским захватом".
"Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму", — написал он в своем Telegram-канале.
Как считает Аксенова, артефакты принадлежат всем крымчанам и должны быть возвращены в фонды музеев республики. Власти Крыма обжалуют постановление.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 08:00Культура
Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму
В Минкультуры поддержали идею вернуть экспонаты. В ведомстве напомнили, что музейные коллекции "неделимы и неотчуждаемы — это общеизвестное профессиональное правило".
В Союзе музеев, в свою очередь, напомнили, что археологи нашли артефакты именно на в Крыму, оттуда и попали на экспозицию.
"Они принадлежат именно тому учреждению культуры, в котором экспонировались изначально", — подчеркнули в Минкульте.

Ангажированный вердикт

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что суд встал на сторону "политики, а не правды" и назвал его решение русофобским.

"Крымчан продолжают наказывать за их исторический выбор по воссоединению с Россией, и теперь у них просто украдено национальное культурное достояние", — считает он.

Парламентарий напомнил, что скифское золото было на полуострове задолго до того, как он "стал иметь какое-то отношение" к киевским властям. Решение суда Слуцкий счел политизированным и ангажированым.

Нужно бороться

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что необходимо бороться за артефакты.
"России нужно продумать ответные шаги", — заявил он агентству. Надо обжаловать решение амстердамского суда, продолжил сенатор.
Если Нидерланды захотят наладить диалог с Москвой, они подумают о возвращении коллекции в Россию, заключил он.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в музее Allard Pierson Museum, Амстердам - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 13:39
Клишас призвал принять исчерпывающие меры по возвращению скифского золота

Зеленский и популизм

Экс-депутат Госдумы и крымский политический эксперт Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего вслед за скифским золотом вернуть и полуостров. По мнению политика, украинский лидер просто "оседлал популистскую волну".
"В том, что касается Крыма: он украинским и не был, так как просто засиделся в гостях. <...> Полуостров для Украины чужой и недоступный, а отнять силой — руки коротки", — сказал он РИА Новости.
Вердикты "политически прикормленного" Европейского суда на Россию не повлияют, добавил он.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме. 2014 год - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 12:47
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг скифского золота

Скифское золото

Коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев — около двух тысяч объектов — вывезли на выставку в Музей Алларда Пирсона в столице Нидерландов в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года Университет Амстердама — куратор культурной институции — решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил передать объекты Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Крымская сторона обжаловала решение, и через три года суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима. Однако сегодня Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове.
При этом инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter. 1 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 13:18
В Совфеде предупредили о последствиях решения суда по скифскому золоту
 
В миреАмстердамУкраинаНидерландыВладимир ЗеленскийЕвропейский судРуслан БальбекЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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