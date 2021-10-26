13:34 26.10.2021 (обновлено: 15:23 26.10.2021)
Аксенов назвал решение суда о скифском золоте возмутительным
Глава Крыма Аксенов назвал решение суда в Амстердаме о скифском золоте возмутительным
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Постановление амстердамского суда о передаче скифского золота из Крыма Украине, по сути, оправдывает противоправные действия Нидерландов, считает глава региона Сергей Аксенов.
"Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, артефакты пролежали в крымской земле "многие сотни лет" и принадлежат всем крымчанам.
"Они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость", — добавил политик.
Коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев — около двух тысяч объектов — вывезли на выставку в Музей Алларда Пирсона в столице Нидерландов в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года Университет Амстердама — куратор культурной институции — решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил передать объекты Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Крымская сторона обжаловала решение, и через три года суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима. Однако сегодня Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове.
При этом инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.
Власти Крыма обжалуют постановление.