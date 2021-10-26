https://ria.ru/20211026/zoloto-1756296221.html

Аксенов назвал решение суда о скифском золоте возмутительным

Аксенов назвал решение суда о скифском золоте возмутительным - РИА Новости, 26.10.2021

Аксенов назвал решение суда о скифском золоте возмутительным

Постановление амстердамского суда о передаче скифского золота из Крыма Украине, по сути, оправдывает противоправные действия Нидерландов, считает глава региона... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:34

2021-10-26T13:34

2021-10-26T15:23

ситуация вокруг коллекции скифского золота

в мире

амстердам

украина

нидерланды

республика крым

сергей аксенов (политик)

скифское золото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Постановление амстердамского суда о передаче скифского золота из Крыма Украине, по сути, оправдывает противоправные действия Нидерландов, считает глава региона Сергей Аксенов.По словам Аксенова, артефакты пролежали в крымской земле "многие сотни лет" и принадлежат всем крымчанам."Они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость", — добавил политик.Коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев — около двух тысяч объектов — вывезли на выставку в Музей Алларда Пирсона в столице Нидерландов в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года Университет Амстердама — куратор культурной институции — решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил передать объекты Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Крымская сторона обжаловала решение, и через три года суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима. Однако сегодня Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове. При этом инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.Власти Крыма обжалуют постановление.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756297121.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756294463.html

амстердам

украина

нидерланды

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг коллекции скифского золота, в мире, амстердам, украина, нидерланды, республика крым, сергей аксенов (политик), скифское золото, россия