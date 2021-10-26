https://ria.ru/20211026/zoloto-1756282233.html

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг скифского золота

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг скифского золота - РИА Новости, 26.10.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг скифского золота

Судьбой скифского золота занимается министерство культуры, но тема важна для администрации президента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:47

2021-10-26T12:47

2021-10-26T12:58

украина

в мире

республика крым

дмитрий песков

ситуация вокруг коллекции скифского золота

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Судьбой скифского золота занимается министерство культуры, но тема важна для администрации президента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В основном этим, конечно, занимаются наши юристы и министерство культуры. Конечно, эта тема важна для всех нас, поэтому конечно", - ответил Песков на вопрос о том, следят ли за судьбой скифского золота в администрации президента.Песков не стал комментировать решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, он пояснил, что еще не видел данное сообщение."Не видел, не буду ничего комментировать", - сказал Песков журналистам во вторник.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Во вторник стало известно, что апелляционный суд Амстердама счел "скифское золото" украинской собственностью.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

украина

республика крым

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украина, в мире, республика крым, дмитрий песков, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия