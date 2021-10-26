https://ria.ru/20211026/zarplata-1756332565.html

Володин допустил введение уголовной ответственности за "серые" зарплаты

Володин допустил введение уголовной ответственности за "серые" зарплаты - РИА Новости, 26.10.2021

Володин допустил введение уголовной ответственности за "серые" зарплаты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил возможность введения уголовной ответственности для работодателей, которые выплачивают сотрудникам зарплаты на уровне... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:51

2021-10-26T15:51

2021-10-26T15:51

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил возможность введения уголовной ответственности для работодателей, которые выплачивают сотрудникам зарплаты на уровне МРОТ, используя серые схемы.Володин обратил внимание, что на предприятиях, где выплачивают заработную плату на уровне МРОТ, руководители должны объяснять, почему нельзя повышать зарплату."Посмотрите, большое количество работодателей, и эти факты постоянно у нас возникают…. начисляют зарплату в конвертах, используют серые схемы, но при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 миллионов, и другие средства роскоши. Это вопрос, который надо также нам увязывать при обсуждении. И, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.Также он предложил посмотреть на вопросы минимального размера оплаты труда "не только как на тему минимального уровня выплат, гарантированных государством"."Надо изучить, почему у нас с вами на предприятиях, где и высокая рентабельность, и доходность, а зарплату людям выплачивают на этом уровне. Потому что это лазейки. Лазейки для бессовестных работодателей. Об этом надо тоже поговорить. Вот тогда эта дискуссия перерастет в решение", - отметил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20211006/zarplata-1753273221.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф