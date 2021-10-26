https://ria.ru/20211026/windows-1756333155.html

Windows 10 и Windows 11 сравнили по производительности компьютера

Windows 10 и Windows 11 сравнили по производительности компьютера - РИА Новости, 26.10.2021

Windows 10 и Windows 11 сравнили по производительности компьютера

Новая Windows 11 оказалась не столь быстра на фоне уходящей "десятки". О сравнительном тесте операционных систем Microsoft сообщает Overclockers. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:55

2021-10-26T15:55

2021-10-26T15:55

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технологии

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Новая Windows 11 оказалась не столь быстра на фоне уходящей "десятки". О сравнительном тесте операционных систем Microsoft сообщает Overclockers.Энтузиасты сравнил по производительности операционные системы Windows 10 и Windows 11 в различных программах — обе ОС были установлены на один и тот же компьютер. Тестовая сборка включала твердотельный накопитель, процессор AMD Ryzen 5 1600, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту Nvidia GeForce GT 1030.Новая операционная система оказалась медленнее в ряде бенчмарков. Так, AIDA64 показала превосходство Windows 10, а популярный архиватор WinRAR медленнее распаковал архив на новой ОС. В играх операционка продемонстрировала нестабильный фреймрейт, но в ряде синтетических тестов незначительно обошла по баллам предшественницу.Официальный релиз Windows 11 состоялся в начале октября 2021-го. Microsoft пообещала, что ОС будет непрерывно оптимизироваться и дорабатываться, а большой апдейт ждет операционку уже через несколько месяцев.

https://ria.ru/20211009/windows-1753721889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, microsoft corporation, windows