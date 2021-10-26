https://ria.ru/20211026/windows-1756333155.html
Windows 10 и Windows 11 сравнили по производительности компьютера
Windows 10 и Windows 11 сравнили по производительности компьютера - РИА Новости, 26.10.2021
Windows 10 и Windows 11 сравнили по производительности компьютера
Новая Windows 11 оказалась не столь быстра на фоне уходящей "десятки". О сравнительном тесте операционных систем Microsoft сообщает Overclockers. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:55
2021-10-26T15:55
2021-10-26T15:55
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Новая Windows 11 оказалась не столь быстра на фоне уходящей "десятки". О сравнительном тесте операционных систем Microsoft сообщает Overclockers.Энтузиасты сравнил по производительности операционные системы Windows 10 и Windows 11 в различных программах — обе ОС были установлены на один и тот же компьютер. Тестовая сборка включала твердотельный накопитель, процессор AMD Ryzen 5 1600, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту Nvidia GeForce GT 1030.Новая операционная система оказалась медленнее в ряде бенчмарков. Так, AIDA64 показала превосходство Windows 10, а популярный архиватор WinRAR медленнее распаковал архив на новой ОС. В играх операционка продемонстрировала нестабильный фреймрейт, но в ряде синтетических тестов незначительно обошла по баллам предшественницу.Официальный релиз Windows 11 состоялся в начале октября 2021-го. Microsoft пообещала, что ОС будет непрерывно оптимизироваться и дорабатываться, а большой апдейт ждет операционку уже через несколько месяцев.
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технологии, microsoft corporation, windows
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Новая Windows
11 оказалась не столь быстра на фоне уходящей "десятки". О сравнительном тесте операционных систем Microsoft сообщает
Overclockers.
Энтузиасты сравнил по производительности операционные системы Windows 10 и Windows 11 в различных программах — обе ОС были установлены на один и тот же компьютер. Тестовая сборка включала твердотельный накопитель, процессор AMD Ryzen 5 1600, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту Nvidia GeForce GT 1030.
Новая операционная система оказалась медленнее в ряде бенчмарков. Так, AIDA64 показала превосходство Windows 10, а популярный архиватор WinRAR медленнее распаковал архив на новой ОС. В играх операционка продемонстрировала нестабильный фреймрейт, но в ряде синтетических тестов незначительно обошла по баллам предшественницу.
Официальный релиз Windows 11 состоялся в начале октября 2021-го. Microsoft пообещала, что ОС будет непрерывно оптимизироваться и дорабатываться, а большой апдейт ждет операционку уже через несколько месяцев.