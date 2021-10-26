https://ria.ru/20211026/vstrecha-1756260547.html

Байден принял патриарха Варфоломея в Овальном кабинете

Байден принял патриарха Варфоломея в Овальном кабинете - РИА Новости, 26.10.2021

Байден принял патриарха Варфоломея в Овальном кабинете

Президент США Джо Байден принял Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщили журналисты пресс-пула Байдена. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:10

2021-10-26T11:10

2021-10-26T11:19

религия

сша

джо байден

энтони блинкен

константинопольский патриархат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a180d26a239c822c776520395ee36861.jpg

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщили журналисты пресс-пула Байдена.Варфоломей заявил журналистам после встречи, что доволен ей. "Президент - человек верующий, человек с видением, и мы знаем, что он со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всем мире с самым лучшим руководством и заданным направлением", - заявил Варфоломей. Он также назвал Байдена "нашим президентом". Патриарх Варфоломей рассказал журналистам, что вместе с папой Римским, архиепископом Кентерберийским и другими религиозными лидерами запускает инициативу, цель которой привлечь как можно больше верующих к вакцинации от коронавируса.Варфоломей ранее встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном.В свою очередь, Белым дом сообщил, что патриарх обсудил с президентом усилия по борьбе с изменениями климата, "шаги по борьбе с глобальной пандемией COVID-19 и важность религиозных свобод и основополагающих прав человека".В США проживают большинство верующих Константинопольского патриархата, также в США располагается больше 500 приходов и 20 монастырей патриархата.

https://ria.ru/20211024/varfolomey-1756052654.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джо байден, энтони блинкен, константинопольский патриархат