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Религия
https://ria.ru/20211026/vstrecha-1756260547.html
Байден принял патриарха Варфоломея в Овальном кабинете
Байден принял патриарха Варфоломея в Овальном кабинете - РИА Новости, 26.10.2021
Байден принял патриарха Варфоломея в Овальном кабинете
Президент США Джо Байден принял Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщили журналисты пресс-пула Байдена. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:10
2021-10-26T11:19
религия
сша
джо байден
энтони блинкен
константинопольский патриархат
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщили журналисты пресс-пула Байдена.Варфоломей заявил журналистам после встречи, что доволен ей. "Президент - человек верующий, человек с видением, и мы знаем, что он со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всем мире с самым лучшим руководством и заданным направлением", - заявил Варфоломей. Он также назвал Байдена "нашим президентом". Патриарх Варфоломей рассказал журналистам, что вместе с папой Римским, архиепископом Кентерберийским и другими религиозными лидерами запускает инициативу, цель которой привлечь как можно больше верующих к вакцинации от коронавируса.Варфоломей ранее встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном.В свою очередь, Белым дом сообщил, что патриарх обсудил с президентом усилия по борьбе с изменениями климата, "шаги по борьбе с глобальной пандемией COVID-19 и важность религиозных свобод и основополагающих прав человека".В США проживают большинство верующих Константинопольского патриархата, также в США располагается больше 500 приходов и 20 монастырей патриархата.
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сша, джо байден, энтони блинкен, константинопольский патриархат
11:10 26.10.2021 (обновлено: 11:19 26.10.2021)
 

Байден принял патриарха Варфоломея в Овальном кабинете

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщили журналисты пресс-пула Байдена.
Варфоломей заявил журналистам после встречи, что доволен ей.
"Президент - человек верующий, человек с видением, и мы знаем, что он со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всем мире с самым лучшим руководством и заданным направлением", - заявил Варфоломей. Он также назвал Байдена "нашим президентом".
Патриарх Варфоломей рассказал журналистам, что вместе с папой Римским, архиепископом Кентерберийским и другими религиозными лидерами запускает инициативу, цель которой привлечь как можно больше верующих к вакцинации от коронавируса.
Варфоломей ранее встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном.
В свою очередь, Белым дом сообщил, что патриарх обсудил с президентом усилия по борьбе с изменениями климата, "шаги по борьбе с глобальной пандемией COVID-19 и важность религиозных свобод и основополагающих прав человека".
В США проживают большинство верующих Константинопольского патриархата, также в США располагается больше 500 приходов и 20 монастырей патриархата.
Визит Патриарха Варфоломея на Афон - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 23:03Религия
Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности
 
РелигияСШАДжо БайденЭнтони БлинкенКонстантинопольский патриархат
 
 
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