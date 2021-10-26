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Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля - РИА Новости, 26.10.2021
Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
Купить новый автомобиль или продать свой лучше всего сейчас. Учитывая ситуацию на автомобильном рынке, не стоит ждать снижения цен. Наоборот, по прогнозам, они... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T03:15
2021-10-26T03:15
2021-10-26T03:15
авилон
авто
продажа
покупка
россия
павел червяков
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Купить новый автомобиль или продать свой лучше всего сейчас. Учитывая ситуацию на автомобильном рынке, не стоит ждать снижения цен. Наоборот, по прогнозам, они будут только расти, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений компании "АВИЛОН" Павел Червяков.По его словам, поскольку вторичный рынок достаточно быстро реагирует на изменения на рынке новых авто, продавать машину сейчас также выгодно.И лучше проводить сделки "в моменте": продали свой автомобиль, и сразу же приобрели новый, посоветовал собеседник агентства."А если, например, продать сейчас и только через четыре-пять месяцев купить, то может получиться так, что автовладелец сейчас продал за одну сумму, а через пять месяцев было бы возможно продать дороже. Плюс ко всему и новые машины подрастут в цене", — заключил Червяков.
https://ria.ru/20211024/avtomobil-1755995799.html
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авилон , авто, продажа, покупка, россия, павел червяков
Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
Эксперт Червяков: сейчас — лучшее время для покупки или продажи автомобиля