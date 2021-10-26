https://ria.ru/20211026/vladimir-1756307377.html

Во Владимирской области нашли девочку рядом с телом матери

Во Владимирской области нашли девочку рядом с телом матери - РИА Новости, 26.10.2021

Во Владимирской области нашли девочку рядом с телом матери

Десятилетнюю девочку нашли в лесу Владимирской области рядом с телом матери, сообщает СУ СК России по региону. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:17

2021-10-26T14:17

2021-10-26T17:21

происшествия

владимирская область

гусь-хрустальный

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Десятилетнюю девочку нашли в лесу Владимирской области рядом с телом матери, сообщает СУ СК России по региону.По данным следствия, около 20:00 24 октября следователям в Гусь-Хрустальном поступила информация, что местная жительница увела в лес свою десятилетнюю дочь и их местонахождение неизвестно. На место выехала следственно-оперативная группа, в поисках принимали участие сотрудники областных управлений МЧС и МВД, а также около 80 волонтеров, применялись поисковые собаки, квадрокоптеры и вертолет."В ходе поисковых мероприятий около шести часов утра 25 октября 2021 года девочка была найдена недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района, рядом с ребенком обнаружено тело матери с признаками переохлаждения", — говорится в сообщении.Девочке оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в детскую городскую больницу города Гусь-Хрустальный. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает."В рамках проводимой доследственной проверки следователями СК России будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствующие случившемуся, а также дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210321/devochka-1602236416.html

https://ria.ru/20200529/1572164614.html

владимирская область

гусь-хрустальный

россия

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происшествия, владимирская область, гусь-хрустальный, следственный комитет россии (ск рф), россия