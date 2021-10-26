https://ria.ru/20211026/video-1756288274.html
Опубликовано видео спасения судна от пиратов российскими моряками
Опубликовано видео спасения судна от пиратов российскими моряками - РИА Новости, 26.10.2021
Опубликовано видео спасения судна от пиратов российскими моряками
Минобороны РФ опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов возле побережья Африки. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:08
2021-10-26T13:08
2021-10-26T13:45
в мире
алжир (республика)
министерство обороны рф (минобороны рф)
средиземное море
кронштадт
панама
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов возле побережья Африки.Как сообщало ведомство, подразделение морской пехоты с российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратило захват контейнеровоза под флагом Панамы в Гвинейском заливе.На видео демонстрируется с воздуха российский боевой корабль, идущий рядом с панамским судном - оно выглядит опустевшим, какие-то вещи разбросаны на палубе. Затем показана работа морских пехотинцев: вооруженные стрелковым оружием, они по-боевому перемещаются по контейнеровозу и последовательно проверяют его помещения.Дальний поход "Вице-адмирала Кулакова" начался 28 июня, когда тот вышел из Североморска. Экипаж принял участие в главном военно-морском параде в Кронштадте, после чего участвовал в командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота в Атлантике. Североморцы побывали в Средиземном море, совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений.Отряд в составе "Вице-адмирала Кулакова", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" действует в Гвинейском заливе уже три недели. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания и следят за надводной обстановкой с помощью палубной авиации.
https://ria.ru/20211026/piraty-1756293125.html
https://ria.ru/20210416/piraty-1728640660.html
алжир (республика)
средиземное море
панама
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Кадры высадки российской группы антитеррора на захваченное пиратами судно в Атлантике
Минобороны РФ опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов возле побережья Африки. Как сообщало ведомство, подразделение морской пехоты с российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратило захват контейнеровоза под флагом Панамы в Гвинейском заливе.
2021-10-26T13:08
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PT0M59S
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в мире, алжир (республика), министерство обороны рф (минобороны рф), средиземное море, кронштадт, панама, россия
13:08 26.10.2021 (обновлено: 13:45 26.10.2021)
Опубликовано видео спасения судна от пиратов российскими моряками
Минобороны опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов российскими моряками