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Туризм
https://ria.ru/20211026/veschi-1756255789.html
Названы вещи, которые туристы чаще всего забывали в отелях прошлым летом
Названы вещи, которые туристы чаще всего забывали в отелях прошлым летом - РИА Новости, 26.10.2021
Названы вещи, которые туристы чаще всего забывали в отелях прошлым летом
Эксперты опросили владельцев отелей, квартир и гостевых домов и выяснили, какие вещи забывали у них туристы в минувшем летнем сезоне чаще всего, сообщили в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:41
2021-10-26T11:41
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты опросили владельцев отелей, квартир и гостевых домов и выяснили, какие вещи забывали у них туристы в минувшем летнем сезоне чаще всего, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Прошедшее лето стало временем забытых термосов. К такому выводу пришло около половины владельцев жилья из 14 тысяч опрошенных."Каждый пятый гость оставил в отелях свои термосы с горячим чаем. Кто-то успел вернуться, вспомнив вовремя о забытой вещи", — уточнили в пресс-службе.Также в топ вошли вечерние платья, обувь, игрушки для взрослых, профессиональная фотоаппаратура, самогон, нижнее белье, водительские права, украшения, зарядные устройства для телефонов, электрогриль и минирадио. Однажды отдыхающие даже забыли в частном доме питомца."Когда гости уехали, возле дома мы обнаружили черного котенка, ― цитируют в пресс-службе хозяина Николая. ― Сначала хотели отдать, но потом решили оставить себе. Назвали ее Мурка. Она "помогала" нам делать пристройку к дому".
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отдых, новости - туризм, туристы, жилье, отели, гостиницы, туризм
11:41 26.10.2021
 
Названы вещи, которые туристы чаще всего забывали в отелях прошлым летом

Туристы чаще всего оставляли в отелях термосы, одежду и игрушки для взрослых

© AP Photo / Manish SwarupТуристы идут по улице возле железнодорожного вокзала в Нью-Дели, Индия
Туристы идут по улице возле железнодорожного вокзала в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Manish Swarup
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты опросили владельцев отелей, квартир и гостевых домов и выяснили, какие вещи забывали у них туристы в минувшем летнем сезоне чаще всего, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
Прошедшее лето стало временем забытых термосов. К такому выводу пришло около половины владельцев жилья из 14 тысяч опрошенных.
"Каждый пятый гость оставил в отелях свои термосы с горячим чаем. Кто-то успел вернуться, вспомнив вовремя о забытой вещи", — уточнили в пресс-службе.
Также в топ вошли вечерние платья, обувь, игрушки для взрослых, профессиональная фотоаппаратура, самогон, нижнее белье, водительские права, украшения, зарядные устройства для телефонов, электрогриль и минирадио. Однажды отдыхающие даже забыли в частном доме питомца.
"Когда гости уехали, возле дома мы обнаружили черного котенка, ― цитируют в пресс-службе хозяина Николая. ― Сначала хотели отдать, но потом решили оставить себе. Назвали ее Мурка. Она "помогала" нам делать пристройку к дому".
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