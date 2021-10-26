Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/venesuela-1756331316.html
Бывший генпрокурор Венесуэлы запросила политическое убежище в Испании
Бывший генпрокурор Венесуэлы запросила политическое убежище в Испании - РИА Новости, 26.10.2021
Бывший генпрокурор Венесуэлы запросила политическое убежище в Испании
Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас просит Испанию предоставить ей политическое убежище, говорится в сообщении, которое цитирует агентство... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:45
2021-10-26T15:45
в мире
испания
каракас
венесуэла
международный уголовный суд
интерпол
николас мадуро
хуан гуаидо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ad419570a8f5e01870ba638097e1b8a8.jpg
МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас просит Испанию предоставить ей политическое убежище, говорится в сообщении, которое цитирует агентство Efe.Генпрокурор была смещена с должности на первой сессии венесуэльского Национального учредительного собрания в августе 2017 года, она отказалась признать это решение. В ее доме были проведены обыски, судья Верховного суда постановил задержать ее мужа по подозрению в вымогательстве. Вскоре Ортега и супруг покинули Венесуэлу, в 2019 году она открыто поддержала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.В распространенном Efe сообщении Ортега пишет о "репрессиях" со стороны властей Венесуэлы в отношении себя и своей семьи, заявляет, что стала жертвой "преследования и угроз в отношении своей свободы и физической неприкосновенности".Ортега получила статус политического беженца в ноябре 2018 года в Колумбии. Позже она обратилась в Международный уголовный суд с доказательствами "систематического нарушения" прав человека в Венесуэле. После этого, говорится в сообщении, в ее адрес стали поступать новые угрозы, что вынудило ее переехать в Испанию и запросить убежище.Ортега Диас в августе 2017 года была объявлена в розыск Интерпола официальным Каракасом. В марте 2018 года она попросила Интерпол выдать ордер против президента Николаса Мадуро.
https://ria.ru/20210910/venesuela-1749527577.html
https://ria.ru/20210726/kolumbiya-1743006506.html
испания
каракас
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1a24f8a68a4b0393a8cc90148b0ca09f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, испания, каракас, венесуэла, международный уголовный суд, интерпол, николас мадуро, хуан гуаидо
15:45 26.10.2021
 
Бывший генпрокурор Венесуэлы запросила политическое убежище в Испании

Бывший генпрокурор Венесуэлы запросила политическое убежище в Испании из-за "репрессий"

© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Depositphotos / SOMATUSCANI
Читать ria.ru в
МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас просит Испанию предоставить ей политическое убежище, говорится в сообщении, которое цитирует агентство Efe.
Генпрокурор была смещена с должности на первой сессии венесуэльского Национального учредительного собрания в августе 2017 года, она отказалась признать это решение. В ее доме были проведены обыски, судья Верховного суда постановил задержать ее мужа по подозрению в вымогательстве. Вскоре Ортега и супруг покинули Венесуэлу, в 2019 году она открыто поддержала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
Испанский полицейский на Тенерифе - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 14:32
СМИ: экс-главу разведки Венесуэлы, изменившего внешность, нашли в Мадриде
В распространенном Efe сообщении Ортега пишет о "репрессиях" со стороны властей Венесуэлы в отношении себя и своей семьи, заявляет, что стала жертвой "преследования и угроз в отношении своей свободы и физической неприкосновенности".
Ортега получила статус политического беженца в ноябре 2018 года в Колумбии. Позже она обратилась в Международный уголовный суд с доказательствами "систематического нарушения" прав человека в Венесуэле. После этого, говорится в сообщении, в ее адрес стали поступать новые угрозы, что вынудило ее переехать в Испанию и запросить убежище.
Ортега Диас в августе 2017 года была объявлена в розыск Интерпола официальным Каракасом. В марте 2018 года она попросила Интерпол выдать ордер против президента Николаса Мадуро.
Президент Колумбии Иван Дуке - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 20:45
Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма
 
В миреИспанияКаракасВенесуэлаМеждународный уголовный судИнтерполНиколас МадуроХуан Гуаидо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема
05:06Российские банки начали повышать ставки по вкладам
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоемаРоссийские банки начали повышать ставки по вкладамГлава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана