https://ria.ru/20211026/venesuela-1756331316.html

Бывший генпрокурор Венесуэлы запросила политическое убежище в Испании

Бывший генпрокурор Венесуэлы запросила политическое убежище в Испании - РИА Новости, 26.10.2021

Бывший генпрокурор Венесуэлы запросила политическое убежище в Испании

Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас просит Испанию предоставить ей политическое убежище, говорится в сообщении, которое цитирует агентство... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:45

2021-10-26T15:45

2021-10-26T15:45

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николас мадуро

хуан гуаидо

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МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас просит Испанию предоставить ей политическое убежище, говорится в сообщении, которое цитирует агентство Efe.Генпрокурор была смещена с должности на первой сессии венесуэльского Национального учредительного собрания в августе 2017 года, она отказалась признать это решение. В ее доме были проведены обыски, судья Верховного суда постановил задержать ее мужа по подозрению в вымогательстве. Вскоре Ортега и супруг покинули Венесуэлу, в 2019 году она открыто поддержала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.В распространенном Efe сообщении Ортега пишет о "репрессиях" со стороны властей Венесуэлы в отношении себя и своей семьи, заявляет, что стала жертвой "преследования и угроз в отношении своей свободы и физической неприкосновенности".Ортега получила статус политического беженца в ноябре 2018 года в Колумбии. Позже она обратилась в Международный уголовный суд с доказательствами "систематического нарушения" прав человека в Венесуэле. После этого, говорится в сообщении, в ее адрес стали поступать новые угрозы, что вынудило ее переехать в Испанию и запросить убежище.Ортега Диас в августе 2017 года была объявлена в розыск Интерпола официальным Каракасом. В марте 2018 года она попросила Интерпол выдать ордер против президента Николаса Мадуро.

https://ria.ru/20210910/venesuela-1749527577.html

https://ria.ru/20210726/kolumbiya-1743006506.html

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в мире, испания, каракас, венесуэла, международный уголовный суд, интерпол, николас мадуро, хуан гуаидо