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https://ria.ru/20211026/vaktsiny-1756295831.html
Лукашенко отказался ввозить в Белоруссию западные вакцины от COVID-19
Лукашенко отказался ввозить в Белоруссию западные вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Лукашенко отказался ввозить в Белоруссию западные вакцины от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла завозить в республику западные вакцины от COVID-19, поскольку используемые сейчас в стране... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:33
2021-10-26T13:35
в мире
белоруссия
гродненская область
александр лукашенко
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла завозить в республику западные вакцины от COVID-19, поскольку используемые сейчас в стране китайская и российские лучше."Представленные в Беларуси российская и китайская вакцины от COVID-19 зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты. К тому же в Беларуси уже производят по российским технологиям вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла", - передает сайт президента со ссылкой на заявление, сделанное во вторник во время посещения Лидской центральной районной больницы в Гродненской области.Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт". Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию вакцину белорусской разработки в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в октябре не исключал расширения перечня применяемых в стране вакцин от нового коронавируса, отметив при этом, что для удовлетворения спроса хватает и существующего предложения. До этого министр говорил, что Белоруссия не исключает возможности закупки вакцины Pfizer, ведутся соответствующие переговоры, но окончательное решение будет зависеть от числа желающих привиться этим препаратом.По данным минздрава, уже более 2,698 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2,02 миллиона прошли полный курс вакцинации. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало этого года проживали около 9,35 миллиона человек.
https://ria.ru/20210507/vaktsina-1731390906.html
https://ria.ru/20211014/vaktsiny-1754562135.html
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в мире, белоруссия, гродненская область, александр лукашенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:33 26.10.2021 (обновлено: 13:35 26.10.2021)
 
Лукашенко отказался ввозить в Белоруссию западные вакцины от COVID-19

Лукашенко: российская и китайская вакцины от COVID-19 зарекомендовали себя лучше западных

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла завозить в республику западные вакцины от COVID-19, поскольку используемые сейчас в стране китайская и российские лучше.
"Представленные в Беларуси российская и китайская вакцины от COVID-19 зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты. К тому же в Беларуси уже производят по российским технологиям вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла", - передает сайт президента со ссылкой на заявление, сделанное во вторник во время посещения Лидской центральной районной больницы в Гродненской области.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 12:33Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19
Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт". Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию вакцину белорусской разработки в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в октябре не исключал расширения перечня применяемых в стране вакцин от нового коронавируса, отметив при этом, что для удовлетворения спроса хватает и существующего предложения. До этого министр говорил, что Белоруссия не исключает возможности закупки вакцины Pfizer, ведутся соответствующие переговоры, но окончательное решение будет зависеть от числа желающих привиться этим препаратом.
По данным минздрава, уже более 2,698 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2,02 миллиона прошли полный курс вакцинации. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало этого года проживали около 9,35 миллиона человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 14:21Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко призвал сделать вакцины от COVID-19 достоянием человечества
 
В миреБелоруссияГродненская областьАлександр ЛукашенкоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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