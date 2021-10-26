https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756360406.html

Жириновский рассказал обо всех сделанных прививках от COVID-19

Жириновский рассказал обо всех сделанных прививках от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Жириновский рассказал обо всех сделанных прививках от COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал обо всех прививках от коронавируса: в общей сложности политик получил шесть доз вакцины, включая назальную. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:55

2021-10-26T17:55

2021-10-26T17:55

распространение коронавируса

общество

вакцинация

владимир жириновский

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

лдпр

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал обо всех прививках от коронавируса: в общей сложности политик получил шесть доз вакцины, включая назальную."Я был одним из первых в России, кто сделал вакцинацию от коронавируса. Первый укол "Спутник V" мне сделали еще в начале сентября 2020 года", - сообщил Жириновский РИА Новости, отметив, что всего он сделал шесть прививок от COVID-19.По словам лидера ЛДПР, два первых укола "Спутником V" ему сделали осенью 2020 года.После этого он уже в конце лета 2021 года сделал два укола вакциной "КовиВак" от Центра им. Чумакова."Все уколы я перенес хорошо, даже малейшей температуры не было. Все сделал по рекомендации врачей при снижении уровня антител", - также сообщил парламентарий.Никаких опасений на счет прививок у Жириновского не было, потому что, по его словам, он с "молодости привык делать прививки: от кори, от тифа, от оспы, от гриппа - это лучшая страховка от опасной болезни".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08- Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко также рассказала, что в качестве дополнительной защиты от коронавируса врач посоветовал ей назальную вакцину. Матвиенко подчеркнула, что этот вид вакцины неэффективен без основной прививки от COVID.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756319479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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