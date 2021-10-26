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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756360406.html
Жириновский рассказал обо всех сделанных прививках от COVID-19
Жириновский рассказал обо всех сделанных прививках от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Жириновский рассказал обо всех сделанных прививках от COVID-19
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал обо всех прививках от коронавируса: в общей сложности политик получил шесть доз вакцины, включая назальную. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:55
2021-10-26T17:55
распространение коронавируса
общество
вакцинация
владимир жириновский
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
лдпр
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал обо всех прививках от коронавируса: в общей сложности политик получил шесть доз вакцины, включая назальную."Я был одним из первых в России, кто сделал вакцинацию от коронавируса. Первый укол "Спутник V" мне сделали еще в начале сентября 2020 года", - сообщил Жириновский РИА Новости, отметив, что всего он сделал шесть прививок от COVID-19.По словам лидера ЛДПР, два первых укола "Спутником V" ему сделали осенью 2020 года.После этого он уже в конце лета 2021 года сделал два укола вакциной "КовиВак" от Центра им. Чумакова."Все уколы я перенес хорошо, даже малейшей температуры не было. Все сделал по рекомендации врачей при снижении уровня антител", - также сообщил парламентарий.Никаких опасений на счет прививок у Жириновского не было, потому что, по его словам, он с "молодости привык делать прививки: от кори, от тифа, от оспы, от гриппа - это лучшая страховка от опасной болезни".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08- Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко также рассказала, что в качестве дополнительной защиты от коронавируса врач посоветовал ей назальную вакцину. Матвиенко подчеркнула, что этот вид вакцины неэффективен без основной прививки от COVID.
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общество, вакцинация, владимир жириновский, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), лдпр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
17:55 26.10.2021
 
Жириновский рассказал обо всех сделанных прививках от COVID-19

Жириновский рассказал обо всех сделанных прививках от COVID-19, включая назальную вакцину

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал обо всех прививках от коронавируса: в общей сложности политик получил шесть доз вакцины, включая назальную.
"Я был одним из первых в России, кто сделал вакцинацию от коронавируса. Первый укол "Спутник V" мне сделали еще в начале сентября 2020 года", - сообщил Жириновский РИА Новости, отметив, что всего он сделал шесть прививок от COVID-19.
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Вчера, 14:57Распространение коронавируса
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По словам лидера ЛДПР, два первых укола "Спутником V" ему сделали осенью 2020 года.
"Через несколько месяцев уровень антител снизился, и врачи рекомендовали сделать "бустерный" укол. Я сделал "Спутник Лайт". Потом лечащий врач рекомендовал закрепить эффект назальным спреем-прививкой, тоже от "Спутник", - рассказал политик.
После этого он уже в конце лета 2021 года сделал два укола вакциной "КовиВак" от Центра им. Чумакова.
"Все уколы я перенес хорошо, даже малейшей температуры не было. Все сделал по рекомендации врачей при снижении уровня антител", - также сообщил парламентарий.
Никаких опасений на счет прививок у Жириновского не было, потому что, по его словам, он с "молодости привык делать прививки: от кори, от тифа, от оспы, от гриппа - это лучшая страховка от опасной болезни".
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08- Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко также рассказала, что в качестве дополнительной защиты от коронавируса врач посоветовал ей назальную вакцину. Матвиенко подчеркнула, что этот вид вакцины неэффективен без основной прививки от COVID.
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияВладимир ЖириновскийМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЛДПРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина "КовиВак"
 
 
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