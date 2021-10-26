https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756231591.html

Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться

Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться - РИА Новости, 26.10.2021

Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться

Прививка от коронавируса при очень высоком титре антител может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19, заявила РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T03:46

2021-10-26T03:46

2021-10-26T03:46

распространение коронавируса

общество

сша

российская академия наук

коронавирус covid-19

анча баранова

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прививка от коронавируса при очень высоком титре антител может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.По мнению эксперта, может сложиться ситуация, когда антитела будут потрачены для нейтрализации антигена. При этом антиген был эффективно “убит”, и до клеток памяти сигнал о новом производстве антител не дошел.“В итоге Вася остался со скромными 300 БАУ, которые остались от изначальных 1,5 тысяч BAU/мл. Выходит, лучше б он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут, а не скакал за рубеж за справкой. Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод”, - считает Баранова.Она также отметила, что среди переболевших уровень антител в среднем ниже, чем после вакцины, но все равно есть редкие случаи с огромным уровнем антител.“Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов 5%, не больше. Но все же они попадаются”, - добавила Баранова.

https://ria.ru/20211026/ptsr-testirovanie-1756231276.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сша, российская академия наук, коронавирус covid-19, анча баранова