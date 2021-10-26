https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756231591.html
Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться - РИА Новости, 26.10.2021
Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
Прививка от коронавируса при очень высоком титре антител может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19, заявила РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T03:46
2021-10-26T03:46
2021-10-26T03:46
распространение коронавируса
общество
сша
российская академия наук
коронавирус covid-19
анча баранова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прививка от коронавируса при очень высоком титре антител может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.По мнению эксперта, может сложиться ситуация, когда антитела будут потрачены для нейтрализации антигена. При этом антиген был эффективно “убит”, и до клеток памяти сигнал о новом производстве антител не дошел.“В итоге Вася остался со скромными 300 БАУ, которые остались от изначальных 1,5 тысяч BAU/мл. Выходит, лучше б он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут, а не скакал за рубеж за справкой. Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод”, - считает Баранова.Она также отметила, что среди переболевших уровень антител в среднем ниже, чем после вакцины, но все равно есть редкие случаи с огромным уровнем антител.“Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов 5%, не больше. Но все же они попадаются”, - добавила Баранова.
https://ria.ru/20211026/ptsr-testirovanie-1756231276.html
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общество, сша, российская академия наук, коронавирус covid-19, анча баранова
Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка может привести к обратному эффекту
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Прививка от коронавируса при очень высоком титре антител может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19
, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США
), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН
Анча Баранова.
“Я не уверена, что от этого точно нет никакого вреда. Давайте разберем на примере. Вася Пупкин с высоким титром антител (более 1,5 тысячи BAU/мл), и ему нужна справка о выезде в Европу. Он в ближнем зарубежье делает прививку Johnson (для справки). В организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше, больше… Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются”, - сказала Баранова.
По мнению эксперта, может сложиться ситуация, когда антитела будут потрачены для нейтрализации антигена. При этом антиген был эффективно “убит”, и до клеток памяти сигнал о новом производстве антител не дошел.
“В итоге Вася остался со скромными 300 БАУ, которые остались от изначальных 1,5 тысяч BAU/мл. Выходит, лучше б он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут, а не скакал за рубеж за справкой. Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод”, - считает Баранова.
Она также отметила, что среди переболевших уровень антител в среднем ниже, чем после вакцины, но все равно есть редкие случаи с огромным уровнем антител.
“Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов 5%, не больше. Но все же они попадаются”, - добавила Баранова.